edición general
14 meneos
145 clics
Una broma convertida en experimento reveló algo incómodo sobre los millonarios: se tomaron la molestia de cobrar cheques ridículos

Una broma convertida en experimento reveló algo incómodo sobre los millonarios: se tomaron la molestia de cobrar cheques ridículos

¿Alguna vez te has preguntado si Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates se agacharían a recoger una moneda del suelo? ¿y por un billete de 20 euros? Al parecer esa misma pregunta se la hicieron en los 90 en la revista satírica Spy, así que decidieron poner a prueba hasta qué punto algunos de los ricos más famosos de Estados Unidos se preocupaban por cantidades de dinero ridículamente pequeñas, incluso cuando ya tenían fortunas enormes. Para sorpresa de nadie, Donald Trump fue uno de los que no dejó escapar la mínima ocasión para hacerse un poco más

| etiquetas: broma , convertida , experimento , reveló , incómodo , millonarios , tomaron
12 2 0 K 238 actualidad
24 comentarios
12 2 0 K 238 actualidad
Comentarios destacados:    
bronco1890 #5 bronco1890
Nada nuevo, el único rico de verdad que conozco anda en un Passat de hace 30 años y es de los que pide cuentas separadas en las cenas.
4 K 67
Feindesland #7 Feindesland
#5 Me sumo. Yo al más rico que conozco lo veo con la misma cazadora desde hace diez años por lo menos.
0 K 18
Pablosky #19 Pablosky
#7 si está en buen estado no veo motivo para cambiarla.

Sin embargo, #5 ir en un coche de hace 30 años es un riesgo para tu propia seguridad, en caso de accidente tendría lesiones más graves que en un coche de 20 o 10 años. Me parece a mí que ese rico no tiene muy claro cómo ahorrar realmente o como calcular los riesgos.
0 K 9
UsuarioXY #23 UsuarioXY
#19 ha dicho un Passat, yo tengo uno de hace 20 años y no quieras chocarte conmigo si vas en un coche chino.
0 K 6
#10 Suleiman
#5 Has dado en el clavo.... Conozco alguno de estos.
0 K 13
Jakeukalane #13 Jakeukalane
#5 y hace bien. Lo de pagar cosas que no has consumido es primitivo.
0 K 11
jonolulu #14 jonolulu
#5 ¿Qué es un rico de verdad en ese caso?
0 K 12
#1 carlitas
por eso son millonarios...
2 K 47
vicvic #2 vicvic
Quien es y, sobretodo, se mantiene millonario le da la importancia que se merece al dinero y a su gestión, por eso lo mantiene y lo hace crecer. El que no tiene mucho, paradojicamente, es más propenso a derrocharlo y no guardarlo, porcentualmente, porque piensa que con sus montos nunca podrá ahorrar nada.
3 K 41
#4 carlitas
#2 los políticos hacen justamente lo contrario con el dinero de la gente.
1 K 28
#8 mancebador
#4 El dinero público no es de nadie, ya sabes. :troll:
0 K 10
Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#2 Tienes a los que le toca la lotería y de repente se ven con un montón de dinero y se lo pulen en poco tiempo pensando que nunca se va a terminar.
0 K 10
#3 poxemita
"Daría todo lo que tengo por tener un centavo más".

CM Burns.
3 K 39
#22 Stringerthanks
#3 ¿Eso no lo dijo el señor cangrejo?
0 K 6
#6 sisi
Dudo muchos que esas personas gestionaran ese cheque ellas mismas. Probablemente se encargo de ello su tesorero, o gestoria. Asi que el experimento demuestra realmente como de meticuloso es ese contable.
3 K 25
themarquesito #9 themarquesito *
Molestarse en ir al banco a cobrar un cheque de tan ínfimas cantidades es ridículo, es algo que demuestra la catadura moral de los personajes. El mero trayecto a la oficina bancaria ya supone un coste superior al valor del cheque.

#6 Eran cheques nominales, así que para cobrarlos hay que ir en persona y acreditar la identidad ante el cajero del banco
1 K 29
sorrillo #17 sorrillo
#9 Los contables pueden tener poderes notariales o equivalente para actuar en nombre del cliente.
1 K 20
Lutin #20 Lutin
#17 Son ratas, y el BITCOIN qué?
0 K 8
sorrillo #24 sorrillo
#20 ¿Por qué insultas a los contables?

:-S
0 K 11
Pablosky #21 Pablosky
#9 la pregunta entonces es si hicieron un viaje específico para cobrarlo o lo dejaron hasta su siguiente visita y lo gestionaron con 80 cosas más. Es complicado saberlo (o tal vez me resista a pensar que pueden ser tan estúpidos).
0 K 9
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
Toda piedra hace pared.
0 K 10
#18 drstrangelove
Precisamente por eso son ricos, porque no dejan pasar ni una...si los trabajadores pensaramos igual, otro gallo cantaría.
0 K 10
#15 hrundil
El experimento es de los 90 pero hoy en día en Estados Unidos puedes cobrar un cheque haciéndole una foto con la app del banco.
0 K 9
#16 Ninrojo
El tema es los ricos miserables y los pobres que se creen ricos que también son miserables
0 K 7

menéame