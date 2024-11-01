Una broma convertida en experimento reveló algo incómodo sobre los millonarios: se tomaron la molestia de cobrar cheques ridículos

¿Alguna vez te has preguntado si Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates se agacharían a recoger una moneda del suelo? ¿y por un billete de 20 euros? Al parecer esa misma pregunta se la hicieron en los 90 en la revista satírica Spy, así que decidieron poner a prueba hasta qué punto algunos de los ricos más famosos de Estados Unidos se preocupaban por cantidades de dinero ridículamente pequeñas, incluso cuando ya tenían fortunas enormes. Para sorpresa de nadie, Donald Trump fue uno de los que no dejó escapar la mínima ocasión para hacerse un poco más
| etiquetas: broma , convertida , experimento , reveló , incómodo , millonarios , tomaron
Sin embargo, #5 ir en un coche de hace 30 años es un riesgo para tu propia seguridad, en caso de accidente tendría lesiones más graves que en un coche de 20 o 10 años. Me parece a mí que ese rico no tiene muy claro cómo ahorrar realmente o como calcular los riesgos.
CM Burns.
#6 Eran cheques nominales, así que para cobrarlos hay que ir en persona y acreditar la identidad ante el cajero del banco