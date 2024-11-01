edición general
Ayuso retoma su promesa electoral incumplida: una rebaja del IRPF que favorece más a las rentas altas

La Comunidad de Madrid vuelve a prometer una rebaja del 0,5% en todos los tramos, tal y como ya hizo en 2024 y descartó en 2025 tras ganar las elecciones.

comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Matemátricas para libertarras ... si bajas un porcentaje fijo ... al que más le retienes, más le devuelves.

Ahora, se lo explicáis al fatxapobre para que entienda por qué se degradan los servicios públicos.
El_empecinado #1 El_empecinado
Pues mira, lo prefiero a la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales o irregulares de la que tanto pecho está sacando Podemos.

Y ahora a esperar a los de siempre...  media
