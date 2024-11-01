·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9613
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5275
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7422
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
4429
clics
Repetir palabras no es hablar
7276
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
más votadas
497
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
477
Carlos Mur implica a la cúpula de la Consejería de Sanidad de Ayuso en la creación de los protocolos de las residencias
496
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35
369
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
562
El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
7
clics
Ayuso retoma su promesa electoral incumplida: una rebaja del IRPF que favorece más a las rentas altas
La Comunidad de Madrid vuelve a prometer una rebaja del 0,5% en todos los tramos, tal y como ya hizo en 2024 y descartó en 2025 tras ganar las elecciones.
|
etiquetas
:
irpf
,
madrid
,
rentas
,
altas
,
ayuso
4
1
0
K
58
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
*
Matemátricas para libertarras ... si bajas un porcentaje fijo ... al que más le retienes, más le devuelves.
Ahora, se lo explicáis al fatxapobre para que entienda por qué se degradan los servicios públicos.
0
K
14
#1
El_empecinado
Pues mira, lo prefiero a la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales o irregulares de la que tanto pecho está sacando Podemos.
Y ahora a esperar a los de siempre...
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora, se lo explicáis al fatxapobre para que entienda por qué se degradan los servicios públicos.
Y ahora a esperar a los de siempre...