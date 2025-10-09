edición general
16 meneos
15 clics
Austria amenaza con no albergar Eurovisión 2026 si Israel es expulsado: la multa millonaria a la que podría enfrentarse

Austria amenaza con no albergar Eurovisión 2026 si Israel es expulsado: la multa millonaria a la que podría enfrentarse

El gobierno austríaco ha amenazado con renunciar a organizar el Festival en 2026 si Israel es excluido en la asamblea de la UER que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, por lo que el concurso podría quedarse sin sede a tan solo unas semanas de comenzar los preparativos del que será, además, su 70º aniversario. Según ha revelado la prensa austríaca, el canciller austriaco, Christian Stocker, y su secretario de Estado, Alexander Pröll, han mantenido contactos discretos con la radiotelevisión pública ORF y el Ayuntamiento de Viena...

| etiquetas: austria , eurovision , israel , amenaza , expulsión
13 3 0 K 121 actualidad
15 comentarios
13 3 0 K 121 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Austria se niega a hospedar Eurovisión porque no participa un país que no es europeo y además que está cometiendo un genocidio.

Pues vale. Uno menos.
9 K 132
sotillo #12 sotillo
#1 A tomar por culo, matarile lire lire
0 K 11
#14 tpm1
#1 Es un error muy habitual pensar que Eurovisión, por su nombre, es solo para países europeos. En realidad puede participar cualquier país que sea miembro de la Unión Europea de Radiodifusión:

es.wikipedia.org/wiki/Unión_Europea_de_Radiodifusión#/media/Archivo:
1 K 15
#3 Toponotomalasuerte
Este debe ser pariente de un famoso pintor austriaco que me se yo.
3 K 50
porcorosso #4 porcorosso
#3 No caigo...  media
2 K 40
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#3 #4 hace poco en una discusión familiar me aseguraban que era alemán. xD xD
0 K 20
#13 Pixmac
No pasa nada. Si no hay Eurovision no se acaba el mundo.
0 K 20
karakol #6 karakol
Hay que ver la rotundidad, dureza y pasión con que la germanoesfera defiende a los genocidas, aunque les lleve a enfrentarse frontalmente a sus vecinos y socios europeos.
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Decidme la verdad .. el de la foto ¿se da o on un aire al pavo este?

pinchad aquí para ver quien es  media
0 K 17
wata #7 wata
Los millones que está usando Israel para intentar lavar su imagen es bestial.
0 K 15
Robus #5 Robus
Todo son ventajas!
0 K 12
azathothruna #2 azathothruna
Esto explica por que no hubo resistencia al Anchluss, y a los politicos actuales en ese pais.
0 K 11
#9 guillersk
El año que viene un Israel en paz ganará Eurovisión y menéame será un mar de lloros
0 K 9
Trigonometrico #11 Trigonometrico *
#9 Si puede ser este año, mejor. Se adelanta el festival si es necesario.
0 K 11
End #15 End
-Sí, Peter, cosas nazis
0 K 6

menéame