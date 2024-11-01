Audio: La llamada del maquinista del Iryo al centro de mando tras el descarrilamiento: "He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz"

Los audios extraídos de la 'caja negra' del tren de Iryo a los que ha tenido acceso Cordópolis muestran que el conductor no parecía consciente de haber colisionado con el Alvia que circulaba en la otra vía
Acuden a lo que les comunica el maquinista, tiene que reconocer para ver lo que ha pasado, le dejan reconocer y luego se comunican de nuevo y ya les cuenta lo que ha visto y aceptan las peticiones que les hacen
El maquinista de hecho ni siquiera sabe que ha descarrilado, solo que hubo algo raro, un enganchón, y como ya no ve luces (el tren no tiene retrovisor) ni siquiera sabe que el otro tren lo ha chocado y ha tenido un accidente.
O quizá estaba un poco despistado por el movimiento e intentando parar su tren que no se dió cuenta que justo venía un tren de frente. Quién sabe.
#4 filtraciones buenas.
La llamada dura más de un minuto y desde Atocha le dice que no viene ningún tren.
Quedan muchas cosas que explicar
Que si el usuario medio puede seguir los cercanías a tiempo real tiempo-real.renfe.com/
, asumo que Renfe tiene localizados sus trenes de alta velocidad a tiempo real
- El tren Iryo descarrila
- El Alvia choca contra los vagones de cola del Iryo.
- El Iryo aún asi avanza 800m mas.
Entiendo que el maquinista llamó una vez que su tren habia parado, por lo que era cierto que no venía ningún tren, porque para Atocha ese tren habría pasado ya.
De niño descarriló y volcó un tren en mi pueblo y el sonido fue atronador, y su velocidad era super lento, menos de 30 km/h.