Audio: La llamada del maquinista del Iryo al centro de mando tras el descarrilamiento: "He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz"

Los audios extraídos de la 'caja negra' del tren de Iryo a los que ha tenido acceso Cordópolis muestran que el conductor no parecía consciente de haber colisionado con el Alvia que circulaba en la otra vía

#8 crissis *
El tono de "vale vale no des la chapa" que tienen los funcionarios creo que no va a ayudar a que le gente esté tranquila y sosegada.
Pertinax #10 Pertinax *
#8 También se puede interpretar como calma ante una incidencia grave, que es algo muy recomendable en estos casos. Se les supone entrenados en la cuestión. Tanto el conductor como el del control parecen mantener la calma, pero no tiene por qué ser negativo, al contrario. Si es que esto es cierto, claro.
#12 molybdate *
#8 El maquinista se comunica super tranquilo, y le contestan con igual tono. No veo que desde el centro de control hayan actuado con desidia ni con falta de profesionalidad.
Acuden a lo que les comunica el maquinista, tiene que reconocer para ver lo que ha pasado, le dejan reconocer y luego se comunican de nuevo y ya les cuenta lo que ha visto y aceptan las peticiones que les hacen
Pertinax #4 Pertinax *
Me sorprende y mucho que dos días después ya se tenga acceso público a este documento.
#11 Drazul *
#6 supongo que notó el golpe pero pensó que era del descarrillamiento, y el otro tren ya había "pasado" cuando hizo la llamada, así que no era relevante comentarlo).
El maquinista de hecho ni siquiera sabe que ha descarrilado, solo que hubo algo raro, un enganchón, y como ya no ve luces (el tren no tiene retrovisor) ni siquiera sabe que el otro tren lo ha chocado y ha tenido un accidente.

O quizá estaba un poco despistado por el movimiento e intentando parar su tren que no se dió cuenta que justo venía un tren de frente. Quién sabe.

#4 filtraciones buenas.
plutanasio #6 plutanasio
#3 en esa recta por la noche y no ves la luz del tren que te viene por la otra vía?
Gnomo #1 Gnomo
Es extremadamente raro. Supuestamente el otro tren llega a los 20 segundos y por eso no le da tiempo a frenar.
La llamada dura más de un minuto y desde Atocha le dice que no viene ningún tren.
Quedan muchas cosas que explicar
Gry #2 Gry
#1 Pudieron pensar que el otro tren ya había pasado.
Don_Pixote #15 Don_Pixote *
#2 o también podrían verificar que el otro tren está parado a 400 metros del iryo y sacar conclusiones…

Que si el usuario medio puede seguir los cercanías a tiempo real tiempo-real.renfe.com/

, asumo que Renfe tiene localizados sus trenes de alta velocidad a tiempo real :shit:
sotillo #3 sotillo
#1 Lo que noto fue el bogie del vagón saliendo disparado y ni vio el otro tren que estaba cruzando a su lado
manbobi #7 manbobi
#1 No nota el descarrilamiento, el impacto lo siente como el enganchón, para, y llama. Entre el accidente y la llamada puede haber pasado un minuto o más. De ahí que no vengan más trenes porque el último fue el Alvia accidentado.
escalibrur #9 escalibrur
#1 en la misma noticia hay un gráfico explicando el accidente:

- El tren Iryo descarrila
- El Alvia choca contra los vagones de cola del Iryo.
- El Iryo aún asi avanza 800m mas.

Entiendo que el maquinista llamó una vez que su tren habia parado, por lo que era cierto que no venía ningún tren, porque para Atocha ese tren habría pasado ya.
Alakrán_ #13 Alakrán_
#1 Me resulta increíble que pase un tren a menos de 3 metros de tu tren siniestrado y no te des cuenta que ha impactado contra el tuyo.
De niño descarriló y volcó un tren en mi pueblo y el sonido fue atronador, y su velocidad era super lento, menos de 30 km/h.
ContinuumST #5 ContinuumST
Qué raro todo. Dicho desde el máximo desconocimiento (el mío). Pero... es muy raro esa tranquilidad al comentar lo que está sucediendo. Quizás es profesionalidad de astronauta, puede ser... pero... es que... no sé.
#14 Alves *
Pues yo me imaginaba el centro de control con un panel que les indicaba por donde circula cada tren en todas la vias en tiempo real. ¿No llevan un gps?. Me extraña que pasen 2 minutos entre llamadas y no se den cuenta que hay un alvia parado en la via 900 metros más allá. Y que el maquinista en ningún momento asocie el "enganchon" con el cruce de otro tren circulante y ni lo nombre también.
