Ante el regreso de las baterías extraíbles, los fabricantes han encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para que nada cambie

La propia ley tiene una especie de letra pequeña a la cual pueden aferrarse los fabricantes para mantener ese diseño ‘unibody’ que ha reinado en los últimos años. Y algo nos dice que la mayoría tratarán de hacerlo.La excepción. En la propia norma se reconoce que podrán eximir este nuevo requisito siempre que se cumplan estos condicionantes: Que después de 500 ciclos de carga completos la batería mantenga una capacidad nominal de al menos el 83% (el 80% después de 1.000 ciclos de carga). Que el dispositivo cumpla con la clasificación IP67
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Lo que no es normal es que los móviles actuales te fuercen a una batería cerrada because of sus huevetes morenetes.
Ahora bien. Si para darme IP67 una marca sube el precio del móvil considerablemente, digo yo que ya aparecerá otra que no lo haga u ofrezca batería extraíble.
Mi teléfono, android gama media, cumple 5 años en mayo, con la batería de origen, y me dura todo el día.
No son baterías extraibles como las de los móviles de hace 30 años .. son baterías fácilmente reemplazables por los servicios técnicos.
Como norma general, las baterías tendrán que ser “fácilmente extraíbles” e implica que se deberán poder retirar utilizando "herramientas comercialmente disponibles" o, en caso de que esto no sea posible, será el fabricante quien estará obligado a suministrar dichas herramientas de forma gratuita, ya sea con el propio producto o con el repuesto.
Si fuese como el coche que normalmente hago uno o dos ciclos al mes. A lo sumo si me voy de vacaciones y hago 3.000km en coche (las he hecho. Una ruta de vacaciones por España) son algo menos de 8 ciclos, pues te lo compro. Pero en un móvil, no te lo compro. Me parece muy mal la exclusión.