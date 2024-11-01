Ante el regreso de las baterías extraíbles, los fabricantes han encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para que nada cambie

La propia ley tiene una especie de letra pequeña a la cual pueden aferrarse los fabricantes para mantener ese diseño ‘unibody’ que ha reinado en los últimos años. Y algo nos dice que la mayoría tratarán de hacerlo.La excepción. En la propia norma se reconoce que podrán eximir este nuevo requisito siempre que se cumplan estos condicionantes: Que después de 500 ciclos de carga completos la batería mantenga una capacidad nominal de al menos el 83% (el 80% después de 1.000 ciclos de carga). Que el dispositivo cumpla con la clasificación IP67