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Ante el regreso de las baterías extraíbles, los fabricantes han encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para que nada cambie

Ante el regreso de las baterías extraíbles, los fabricantes han encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para que nada cambie

La propia ley tiene una especie de letra pequeña a la cual pueden aferrarse los fabricantes para mantener ese diseño ‘unibody’ que ha reinado en los últimos años. Y algo nos dice que la mayoría tratarán de hacerlo.La excepción. En la propia norma se reconoce que podrán eximir este nuevo requisito siempre que se cumplan estos condicionantes: Que después de 500 ciclos de carga completos la batería mantenga una capacidad nominal de al menos el 83% (el 80% después de 1.000 ciclos de carga). Que el dispositivo cumpla con la clasificación IP67

| etiquetas: baterías , extraíbles , fabricantes , clavo , ardiendo
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16 comentarios
9 1 0 K 211 tecnología
Comentarios destacados:      
#1 woke *
Las leyes parecen tener lagunas que permiten evadirlas si tienes dinero, como el que poseen, y en gran cantidad, los que las hacen.
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inventandonos #5 inventandonos *
#1 Vamos a ver, IP67 significa sumergible, me parece normal y aceptable. Si me puedo duchar con él y bañarme a poca profundidad, compro la idea.

Lo que no es normal es que los móviles actuales te fuercen a una batería cerrada because of sus huevetes morenetes.

Ahora bien. Si para darme IP67 una marca sube el precio del móvil considerablemente, digo yo que ya aparecerá otra que no lo haga u ofrezca batería extraíble.
1 K 13
#7 woke
#5 existen móviles con certificación IP67 o superior (IP68/IP69K) que cuentan con batería extraíble
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inventandonos #11 inventandonos
#7 Pero entiendo que expone una vulnerabilidad clara: el usuario puede cerrarlo mal. Recuerdo los Siemens que se abrían con una moneda, no me parece adecuado a gran escala.
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Sinfonico #6 Sinfonico
#1 Reza un dicho que las leyes son como una tela de araña, los insectos pequeños se quedan enredados en ellas, pero los insectos grandes las atraviesan y rompen sin problemas
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javierchiclana #10 javierchiclana *
#1 Yo lo veo correcto... si demuestras que tus baterías son duraderas puedes usar unibody... La UE no es el ombligo del mundo, como se obligue a vender sólo teléfonos especiales para nosotros vamos a tener unos buenos ladrillos de pocas marcas.

Mi teléfono, android gama media, cumple 5 años en mayo, con la batería de origen, y me dura todo el día.
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#14 Akuandi
#10 o compraremos en china
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masde120 #15 masde120
#10 500 ciclos no es duradero. Deberían ser 3000 al menos.
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UnoYDos #16 UnoYDos *
#10 Siempre decis esa tontería como si las marcas fuesen tan estupidas de dejar de lado millones y millones en beneficios del mercado de la UE por no querer cambiar una gilipollez. De verdad os la creeis? Ya se ha demostrado en muchas de las leyes aprobadas por la UE que lo que dices es completamente falso. Hemos regulado todo lo que hemos querido y aqui siguen las emrpesas vendiendo de todo.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
El titular puede dar lugar a malas interpretaciones.

No son baterías extraibles como las de los móviles de hace 30 años .. son baterías fácilmente reemplazables por los servicios técnicos.

Como norma general, las baterías tendrán que ser “fácilmente extraíbles” e implica que se deberán poder retirar utilizando "herramientas comercialmente disponibles" o, en caso de que esto no sea posible, será el fabricante quien estará obligado a suministrar dichas herramientas de forma gratuita, ya sea con el propio producto o con el repuesto.
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Almenos tendremos móviles resistentes a inmersión en agua
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#9 Patruclo
Exigir 83% tras 500 ciclos y 80% tras 1000 obliga a montar baterías que se degraden mucho menos, así que el móvil debería aguantar varios años sin perder tanta autonomía. Eso sí, matiz importante: no obliga a que la batería sea extraíble por el usuario. Pueden seguir siendo móviles sellados, siempre que se puedan cambiar con herramientas o en servicio técnico.
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Priorat #13 Priorat *
#9 Hombre. Yo hago más de un ciclo diario. Eso son unos dos años para los 1000 ciclos (730 días).

Si fuese como el coche que normalmente hago uno o dos ciclos al mes. A lo sumo si me voy de vacaciones y hago 3.000km en coche (las he hecho. Una ruta de vacaciones por España) son algo menos de 8 ciclos, pues te lo compro. Pero en un móvil, no te lo compro. Me parece muy mal la exclusión.
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ipanies #2 ipanies
Los coches van a terminar siendo como las impresoras. Los comprarás barato pero vamos a pagar un huevo por el cambio de baterías en las electrolineras...
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#3 Feliberto
#2 Habla de teléfonos móviles, como habrás comprobado al leer la noticia
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ipanies #8 ipanies
#3 No, es muy pronto para leer demasiado! xD :palm: :shit:
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menéame