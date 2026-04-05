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El aumento de las deudas médicas y la bancarrota personal son un fenómeno exclusivamente estadounidense [EN]

El aumento de las deudas médicas y la bancarrota personal son un fenómeno exclusivamente estadounidense [EN]

La incapacidad para afrontar los costos de la atención médica contribuye a 530.000 solicitudes de bancarrota personal al año, con 100 millones de estadounidenses con al menos alguna deuda médica. Aproximadamente dos tercios de las bancarrotas personales en EE.UU. están relacionadas con gastos médicos o la pérdida de empleo por enfermedad. En el resto de países comparables, las deudas médicas son relativamente raras. Y en los países desarrollados, el número de personas que se declaran en bancarrota por deudas médicas es prácticamente cero.

| etiquetas: estados unidos , deudas , médica , bancarrota
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4 comentarios
6 0 0 K 62 FinanzasPers
#1 candonga1
Disparados vamos hacia este Mundo Libre.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
La libertá... :roll:
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carloscmira #3 carloscmira
Por ahora
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#4 eugeniodl
El mejor país y el más rico
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menéame