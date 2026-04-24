MG elige España para albergar su fábrica europea, las marcas chinas apuestan por el 'made in Spain

William Wang, director de MG en Europa, anunciaba a principios de año su intención de abrir una factoría en Europa. "Es hora de producir localmente. Nos consideramos una marca local". Al contrario que compatriotas como Omoda, MG cuenta con una importante ventaja en términos de imagen: se trata de una marca de origen europeo, ya que fue fundada en 1924 en Reino Unido, y no pasó a manos chinas hasta 2005 tras la quiebra del grupo MG Rover.