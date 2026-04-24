edición general
25 meneos
37 clics
MG elige España para albergar su fábrica europea, las marcas chinas apuestan por el 'made in Spain

MG elige España para albergar su fábrica europea, las marcas chinas apuestan por el 'made in Spain

William Wang, director de MG en Europa, anunciaba a principios de año su intención de abrir una factoría en Europa. "Es hora de producir localmente. Nos consideramos una marca local". Al contrario que compatriotas como Omoda, MG cuenta con una importante ventaja en términos de imagen: se trata de una marca de origen europeo, ya que fue fundada en 1924 en Reino Unido, y no pasó a manos chinas hasta 2005 tras la quiebra del grupo MG Rover.

| etiquetas: mg , fábrica , españa
22 3 1 K 332 actualidad
6 comentarios
22 3 1 K 332 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Relacionada

Feijóo critica el "coqueteo" de Sánchez con China y le insta a aclarar si va a "alterar" las alianzas internacionales
Ve como una "traición" que el Gobierno "ceda" espacios a países no democráticos y se pregunta a "cambio de qué"
www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-critica-coqueteo-sanchez-ch
3 K 42
#4 tropezon *
#1 La gran pregunta es: ¿donde?

El otro día salía que Geely va a Almussafes de la mano de Ford, que estaba tiritando por su baja producción.
De que Renault planee algo con ellos tampoco se ha oido nada, y fabrican motores en Horse con Geely.
Por otro lado estaban los del PP gallego el otro día en China (la coherencia del PP), y se rumoreaba algo para Vigo. Pero Stellantis se ha ido con Leapmotor (que para eso es en parte suya)
Y SAIC tiene una joint-venture en China con VW. ¿Alguna fabrica española de VW? No se ha oido nada por Navarra ni por Martorell.
He entrado en la noticia para ver si decían algo, y #0 no dicen nada.
Ahí va a estar la noticia.
0 K 20
#6 Pixmac *
#4 En Galicia se habla una planta de ensamblaje de MG por Ferrol. Bien podría ser la zona de Vigo (hay muchas fábricas de proveedores) pero al estar Stellantis seguramente la Xunta prefiera llevar la fábrica a otro lado y a la zona de Ferrol le vendría muy bien tras la reconversión naval y el cierre de la central térmica de As Pontes. Habrá que ver si viene para Galicia o en algún otro lado le dan mejores condiciones.
1 K 40
josde #5 josde
#1 Por eso Rueda del PP va a China a coquetear también y a traicionar las alianzas internacionales.
0 K 20
#2 Hynkel
La que está liando el Perro... :troll:
2 K 30
#3 hackerman
Son buenos coches la verdad.
0 K 7

menéame