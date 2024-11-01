edición general
Algo se ha roto en los bonos de Japón y amenaza con desencadenar un Armagedón global en los mercados financieros y la deuda

Japón podría ser solo el principio de un Armagedón financiero y fiscal en toda regla y en mundo, según los expertos. Los acontecimientos no hacen más que acelerar esta óptica. Esta misma madrugada, hora española, el rendimiento de los bonos japoneses a 40 años ha superado el 4% por primera vez desde su introducción en 2007 a medida que los operadores e inversores venden deuda soberana antes de unas elecciones anticipadas que podrían otorgar a la primera ministra Sanae Takaichi el mandato de acelerar sus planes de estímulo.

Beltenebros #1 Beltenebros
Karl Marx explica muy bien que el capitalismo tiene crisis cíclicas.
Además, Japón lleva ya unos cuantos años con una economía en decadencia.
#3 Eukherio
#1 La idea es simple, desde 2008 hay miles de medios y economistas peleándose por poder decir que fueron los primeros que predijeron la nueva crisis económica. Ayer era la burbuja de la IA, hoy Japón.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#3 "Ayer era la burbuja de la IA"
La niegas acaso ?
#2 Himnotic
Alguien puede hacer un resumen, para no entendidos? Hay conceptos que se entienden, pero en general.. un nuevo 2008? Goldman Sachs version 2? Gracias!!
#4 DatosOMientes
#2 La candidata a primera ministra de Japón quiere quitar impuestos sin reducir el gasto. Eso ha disparado el interés de los bonos japoneses porque los inversores anticipan que tendrá que emitir más deuda de la que esperaban. Más deuda = más riesgo = mayor prima de riesgo.
Esa prima atraerá más dinero de inversores, desviado de la inversión que podrían hacer comprando deuda de otros países como EEUU o de Europa, forzando a estos a incrementar sus primas de riesgo.
A grandes rasgos.
