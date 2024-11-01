Algo se ha roto en los bonos de Japón y amenaza con desencadenar un Armagedón global en los mercados financieros y la deuda

Japón podría ser solo el principio de un Armagedón financiero y fiscal en toda regla y en mundo, según los expertos. Los acontecimientos no hacen más que acelerar esta óptica. Esta misma madrugada, hora española, el rendimiento de los bonos japoneses a 40 años ha superado el 4% por primera vez desde su introducción en 2007 a medida que los operadores e inversores venden deuda soberana antes de unas elecciones anticipadas que podrían otorgar a la primera ministra Sanae Takaichi el mandato de acelerar sus planes de estímulo.