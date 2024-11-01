edición general
15 meneos
52 clics
Alerta ante el futuro económico de Alemania: "La situación es dramática"

Alerta ante el futuro económico de Alemania: "La situación es dramática"

"Millones de ciudadanos ya viven que su nivel de vida baja", dijo Fuest en una entrevista publicada en la edición dominical del diario Bild. Alertó de que Alemania está amenazada de vivir "circunstancias italianas", expresión que alude a una "depresión de 25 años", según el periódico alemán. "Alemania se encuentra desde hace años en una bajada económica. La situación es, entretanto, dramática", abundó Fuest, quien destacó que uno de los principales problemas del país es la caída de las inversiones privadas, algo que a medio plazo significa ...

| etiquetas: alerta , futuro económico , alemania , depresión de 25 años
12 3 1 K 152 actualidad
11 comentarios
12 3 1 K 152 actualidad
Comentarios destacados:    
platypu #3 platypu
No se rick pero tienen un 3.9% de paro vs 6% aqui.
6.7% vs 25% paro juvenil y casi nos doblan en salario medio con precios no mucho mas altos. Y siguen teniendo la industria europea y nosotros el turismo... Pero bueno. Pedro dice que vamos como un cohete, asi que gracias Pedro S
4 K 30
#5 XXguiriXX
#3 Al igual que a GB, la guerra en Ucrania está haciendo estragos en su economía.
0 K 12
javibaz #10 javibaz
#3 tienen poco paro, pero luego los repartidores son jubilados intentando ganar algo de dinero.
1 K 27
Connect #4 Connect
Pero estarán contentos porque comprarán petroleo y gas a Estados Unidos o quién sea. Más caro, pero más felices :-)
Y la situación no tiene visos de que se vaya a arreglar. Tienen un problema industrial, climático y de inmigración (les falta y los integran mal).
0 K 16
#8 Kuruñes3.0
Ñutos PIGS de mierda, Grecia paga y...
Eso, que les aproveche el chucrut. Más hacer horas menos tocarse los huevos, vikingos de los cojones.
1 K 14
pitercio #9 pitercio
A las malas, pueden revendernos Mallorca y recuperar pasta para ir tirando.
0 K 11
Jakeukalane #1 Jakeukalane
No sé cómo verbalizar mi reacción a esta noticia pero quizás lo pueda resumir en: ellos han elegido, querían armas para los ucranianos. Eso cuesta dinero.
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 La derecha es lo que trae
0 K 10
mtrazid #11 mtrazid
Pues que extraño, hace unos días leí a un personaje por Threads diciendo que había vuelto a España desde Alemania pero que se volvía al país germano porque aquí la cosa estaba fatal y allí cobraba el doble por lo que cobraba aquí y pagaba por un piso unos 500 euros. Qué España estaba terriblemente mal y que se volvía a Alemania que está de p.m.
0 K 9
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
al menos esperemos que no les llegue para invadir nuestras costas como cada verano haciendolas insoportables e inhabitables
0 K 7

menéame