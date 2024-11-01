Alerta ante el futuro económico de Alemania: "La situación es dramática"

"Millones de ciudadanos ya viven que su nivel de vida baja", dijo Fuest en una entrevista publicada en la edición dominical del diario Bild. Alertó de que Alemania está amenazada de vivir "circunstancias italianas", expresión que alude a una "depresión de 25 años", según el periódico alemán. "Alemania se encuentra desde hace años en una bajada económica. La situación es, entretanto, dramática", abundó Fuest, quien destacó que uno de los principales problemas del país es la caída de las inversiones privadas, algo que a medio plazo significa ...
| etiquetas: alerta , futuro económico , alemania , depresión de 25 años
Muy relacionada.
6.7% vs 25% paro juvenil y casi nos doblan en salario medio con precios no mucho mas altos. Y siguen teniendo la industria europea y nosotros el turismo... Pero bueno. Pedro dice que vamos como un cohete, asi que gracias Pedro S
Y la situación no tiene visos de que se vaya a arreglar. Tienen un problema industrial, climático y de inmigración (les falta y los integran mal).
Eso, que les aproveche el chucrut. Más hacer horas menos tocarse los huevos, vikingos de los cojones.