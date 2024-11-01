Diputado del Bundestag: Alemania planea destinar cerca de mil millones de euros mensuales en ayuda militar a Ucrania

Así lo confirmó Jürgen Hardt, diputado del Bundestag de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido gobernante, en un comentario a Ukrinform. "Ucrania puede contar con cerca de mil millones de euros mensuales de Alemania", afirmó Hardt. Este dinero está destinado para cubrir las necesidades de Ucrania en materia de apoyo militar, para mantener sus Fuerzas Armadas y para reforzar la resistencia ante la ofensiva rusa, precisó el político.
Los barbaros esos jodian a grecia con que no manejaban su presupuesto bien (es cierto, la corrupcion los cago) y ahora estos ANIMALES tiran el dinero ahorrado para hacer una cagada europeda contra la cagada del hijo de putin.
Los palestinos no pueden.
No se puede comparar
#2 siempre habrá pagafantas como tú
También los hay como tú encantado con la muerte de niños en Gaza y Ucrania
1. Que su principal competidor económico e industrial en Europa rompa relaciones con un importante proveedor de energía y materias primas.
2. Que los europeos compremos hidrocarburos yankis que, por costes, no tocaríamos ni con un palo.
3. Que elevemos el gasto en armamento (sobre todo yanki) a niveles inimaginables.
4. Que sigamos siendo una colonia de la OTAN por unas décadas más.
Y los EEUU solo necesitaron la amenaza de meter a Ucrania en la OTAN, y a los muy tontos útiles de Bruselas.