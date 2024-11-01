Diputado del Bundestag: Alemania planea destinar cerca de mil millones de euros mensuales en ayuda militar a Ucrania

Así lo confirmó Jürgen Hardt, diputado del Bundestag de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido gobernante, en un comentario a Ukrinform. "Ucrania puede contar con cerca de mil millones de euros mensuales de Alemania", afirmó Hardt. Este dinero está destinado para cubrir las necesidades de Ucrania en materia de apoyo militar, para mantener sus Fuerzas Armadas y para reforzar la resistencia ante la ofensiva rusa, precisó el político.