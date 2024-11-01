edición general
Merz dice que el estado de bienestar no se sostiene mientras multiplica el gasto en defensa

"El Estado del bienestar que tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía", dijo el canciller, que a su vez quiere duplicar el gasto militar entre 2025 y 2029.

merz , alemania , otan , nato , gasto , austeridad
GeneWilder #2 GeneWilder
Se saben impunes mientras sirven a sus verdaderos amos. Ellos no necesitan estado del bienestar, son la élite. Cada vez que escucho a uno de estos HdLGP hablar con ese desparpajo, soy consciente de que deberían empezar a sentir un poco de miedo a colgar de los pies.
Supercinexin #1 Supercinexin
Los gastos estatales que les molan a los liberatas. Misiles y cuetes, bien. Escuelas, médicos y viviendas, mal.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pero para comprar gas y petroleo a los yankos mucho más caro,msin problemas,
Dragstat #4 Dragstat *
"No sería la primera vez que Alemania emprendiese reformas sociales a la baja. Aún son visibles hoy en día los efectos de las leyes laborales de principios de siglo, impulsadas por el entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, [..] Schröder se marchó en 2005 creyendo que el país tendría asegurado al menos el suministro de energía asequible desde Rusia durante generaciones"

Nuevo ejemplo de considerarse mejor que los demás porque uno lo vale y resulta que lo eran en determinadas circunstancias, te las cambian y ya no eres tan chachi. Lo mismo que les está pasando a muchos países occidentales que se siguen preguntando que está pasando.
The_real_deal #6 The_real_deal
Lo que no se sostiene son los beneficios empresariales record
#5 rogerillu
Ya no hay que ofrecer una alternativa a otro sistema que otorgaba más derechos y servicios a los trabajadores. Ahora ya pueden arrasar con el estado del bienestar.
oceanon3d #7 oceanon3d
Van a por el sistema social del bienestar chavales ... cuando os roben la cartera y os deis cuenta que sin el sois mas que pobres solemnes a llorar al rio y a comer banderas.

Seguid votando a las derechas ...hay que ser tonto perdido joder....
