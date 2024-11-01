Merz dice que el estado de bienestar no se sostiene mientras multiplica el gasto en defensa

"El Estado del bienestar que tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía", dijo el canciller, que a su vez quiere duplicar el gasto militar entre 2025 y 2029.
Nuevo ejemplo de considerarse mejor que los demás porque uno lo vale y resulta que lo eran en determinadas circunstancias, te las cambian y ya no eres tan chachi. Lo mismo que les está pasando a muchos países occidentales que se siguen preguntando que está pasando.
Seguid votando a las derechas ...hay que ser tonto perdido joder....