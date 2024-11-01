edición general
Zapatero: historia de la obsesión en la derecha española

Desde hace ya dos décadas, Zapatero funciona, para la derecha española, como una figura obsesivamente totémica. No tanto por lo que hizo, que también, sino por lo que representó: la irrupción de una España distinta a la imaginada por los guardianes del consenso de la Transición. La persistencia de la obsesión tiene mucho de trauma no resuelto. En torno a Zapatero se construyó un relato de demolición que excede la crítica política para adentrarse en el terreno de la deslegitimación moral. La obsesión con Zapatero cumple, una función más profunda

4 comentarios
#2 laruladelnorte
Sin ETA como ariete, la derecha recurre a su figura como sustituto: el responsable no solo del “desorden cultural” (memoria, derechos LGTBI, retirada de Irak),

Algo que muchos no recuerdan...o no quieren recordar.
#4 avalancha971
#2 Se cargó la excusa de ETA y lleva años intentando acabar con la de Venezuela.

Les escuece demasiado ahora mismo lo de Venezuela, y por eso vuelven a ir a por él.
#3 jacm
Se le pueden poner muchas pegas a Zapatero pero hay que reconocer que ha sido el mejor Presidente de España desde la muerte del dictador Franco.
El mejor con mucha diferencia.
A la espera de juzgar a Sánchez.
#1 mikhailkalinin
Zapatero està amortizado por su bisoñez y sus errores. Si hace unas memorias reconociéndolos, ok.
