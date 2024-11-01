Zapatero: historia de la obsesión en la derecha española

Desde hace ya dos décadas, Zapatero funciona, para la derecha española, como una figura obsesivamente totémica. No tanto por lo que hizo, que también, sino por lo que representó: la irrupción de una España distinta a la imaginada por los guardianes del consenso de la Transición. La persistencia de la obsesión tiene mucho de trauma no resuelto. En torno a Zapatero se construyó un relato de demolición que excede la crítica política para adentrarse en el terreno de la deslegitimación moral. La obsesión con Zapatero cumple, una función más profunda