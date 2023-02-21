edición general
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3

Negre compartió una imagen en la que aparecía el joven durante una conexión en TVE:“Solo votaré en las próximas elecciones a quien me prometa que va a cerrar la basura de RTVE donde personajes como Fortes colocan hasta a sus hijos. El niñato se cree tan protegido que no tiene ni la más mínima norma de decoro de quitarse el pendiente. Y luego que nos pidan pagar”. Fortes, claramente indignado, respondió públicamente a Negre con un mensaje contundente: “Si quieres poner a alguien en una diana hazlo conmigo, miserable, no con la foto de mi hijo.”

Comentarios destacados:                  
#3 #1 Para nada es eso, esta haciendo practicas como otros muchos estudiantes de periodismo.
beltzak #4 beltzak *
Os ahorro un click.

El hijo de Xabier Fortes “forma parte de un programa de prácticas, como cientos de jóvenes que realizan formación en la cadena a través de convenios con universidades y escuelas de comunicación.
24 K 205
#5 apsilon
#4 Lo siento pero hay muchas empresas donde podia hacer las practicas. La mujer del emperador no solo debe ser decente, sino tambien parecerlo
8 K 83
beltzak #22 beltzak
#5 Pues no lo sientas, yo no voy a discutir si tiene “muchas”, “pocas” o “ninguna” otra empresa donde podía hacer las practicas. Ni si tiene que aparentar el príncipe de la familia Capuleto en una empresa de la familia Montesco.

Lo que está claro es que el Javier Negre es, por decirlo de manera muy educada, un “miserable” si sabía que entraba en prácticas como parte de la formación educacional y da a entender otra cosa.

Me gustaría también que sus representantes políticos legislasen a favor de prohibir las puertas giratorias que llevan 50 años ocurriendo en este país con el beneplácito de PSOE, PP , VOX, PNV y CIU.
12 K 118
#25 exeware *
#5 lo siento pero tras trabajar x años en mi empresa si mi hijo sigue mis pasos lo mínimo que espero es que la empresa le de un puesto de becario a mi hijo. No se trata de parecer nada sino de una lealtad para con tus trabajadores. Ojo lo digo siendo para un puesto de becario, no para entrar de directos o similar. Pero para que coja experiencia y apenas cobre un sueldo tanto le da uno q otro.
2 K 26
#69 Semar80
#25 eso vale para la privada, no para un puesto en la publica. Eso que dices que ves normal abre la puerta a mamoneos, que luego escalan a cosas como la Jésica, la Paqui, el hermano de Ayuso/Pedro.
0 K 7
ostiayajoder #50 ostiayajoder
#5 pero este no es emperador, solo periodista.
1 K 14
camvalf #71 camvalf
#5 Osea que no puede un padre hacer que el hijo haga practicas en la empresa que trabaja, pero no hay problema que el hermano, novio, y el socio de la madre de una presidente de taifa se lleven dinero a mansalva en comisiones cuando estaban muriendo mas de 700 españoles a día.
0 K 11
#11 DPM
#4 Sí, así es. Y probablemente no haya nada de ilegal aquí.

Pero es probable que un poco de favoritismo también haya.
1 K 16
oceanon3d #21 oceanon3d *
#11 Los servicios informativos de Rtve, formados por sensibilidades de derechas e izquierdas, ya tuvieron que aclarar de forma oficial esta semana que todo es legal y normal.

Que no hay nada ... punto; ¿de verdad creéis que si hubiera algo "tangible" no hubieran ido a saco el PP con esto siendo un tío tan odiado por ellos?

Mas mierda de las derechas y sus salelites financiados ... lo único que tienen para ofrecer a la ciudadanía.
7 K 64
#26 exeware *
#11 tu tras mas de 20 años en la empresa tu hijo busca un puesto de becario y tu empresa tiene varios, te parecería un detalle de tu empresa en confiar en tu hijo? O favoritismo?
0 K 9
#30 DPM
#26 Es una empresa pública. Eso debe dar igual. Si confían en esa persona más que en otra sólo porque es hijo de alguien que trabaja, se llama favoritismo. En la empresa privada da igual, en una pública no debe haberlo.

Pero aclaro, no estoy diciendo que haya nada ilegal en lo que se ha hecho, o incluso favoritismo, porque no lo sé. Pero pienso que no me sorprendería que haya contado el hecho de que sea "hijo de". La lista de gente que le gustaría acceder un micro para hacer reportajes en RTVE será enorme.
1 K 16
beltzak #27 beltzak
#11 No puedo ni confirmar ni desmentir si ha habido favoritismo, lo que sí puedo afirmar es que si Javier Negre no rectifica entonces sería obvio que ha publicado información falsa a sabiendas además señalando al hijo al publicar una foto suya.

Cuando esto ocurría en el País Vasco se consideraba prácticamente un acto de terrorismo.
1 K 19
#33 DPM
#27 Si con eso estoy de acuerdo. Si no hay nada ilegal, no hay nada que publicar, todo basura.
0 K 9
mudito #54 mudito
#4 Pues gracias por resaltar la parte interesante. En realidad no hay tanto que comentar, pero por alguna razón "El Infiltrado" y el Negre ese si ven algo muy importante que mirar.
1 K 18
#10 exeware
#7 te consta que los otros 2999 aplicaron y fueron rechazados?
14 K 126
Pertinax #13 Pertinax
#10 Serendipias buenas.
5 K 10
#19 exeware
#13 tonterías varias
6 K 62
#14 Katos
#10 más bien la comparación es decir cuantos más entraron a demás del de apellido Fortes. RTVE no hacen practicas para 3000 periodistas cada año.
2 K 32
andando #38 andando
#14 bueno, tiene un programa de prácticas bastante grande, hasta lo anunciaban www.rtve.es/rtve/20230221/contacto/939068.shtml
1 K 19
valandildeandunie #55 valandildeandunie *
#14 Nada, solamente hacen prácticas para más de 500 periodistas cada año.

Para ti, que eres de derechas y no sabes sacar un porcentaje por ello, cubre casi el 20% de todas las plazas de nuevos periodistas de toda España.

O para dártelo más mascadito por si todavía sigues sin entender algo tan básico. Es mucho.  media
7 K 67
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Pero a ver, patanes. Explicadme como es la historia. ¿Entonces si hay un familiar que trabaja en una gran empresa pública, tú no puedes pedir ahí tus prácticas? Y además, ¿Las prácticas en RTVE son solo para unos pocos elegidos? Entonces nosotros debíamos de ser unos privilegiados en mi postgrado, y muy probablemente mi abuela sea la reina de Inglaterra, porque a la hora de elegir plaza, RTVE y autonomicas eran las empresas que ofertaban más prácticas.

Igual para hacer prácticas en RTVE no hay más que estudiar y elegir ese destino, no sé...
14 K 116
#16 Katos *
#9 claroque puedes, faltaba más.

Pero es que huele muy mal., espero que lo entiendas.
5 K 23
SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones *
#16 Te huele mal a ti porque no sabes como funciona el sistema universitario en España y además te condiciona fuertemente tu sesgo político.

Mis prácticas de la carrera las hice en una autonómica y las del postgrado en RTVE, y ya te digo que no soy nadie especial.

No se puede señalar a una persona así como así y ponerle una diana para joderle la vida por ser hijo de un tipo que cae mal a la derechuza más hija de puta. Es que no tienen otro nombre.
12 K 116
#34 Eukherio *
#20 Hay bastante ignorancia al respecto del tema entre los que no han pisado jamás una universidad. No hace nada en las prácticas de periodismo en Galicia podías terminar en cualquiera de los periódicos más grandes de España, cobrando una mierda y comiéndote mil horas, pero de becario. Una vez una tía me comentó que ella redactaba noticias para la televisión de Galicia en verano como parte de un contrato formativo. Pasados unos meses se acababa y ya no volvían, ni los hacían fijos ni nada parecido, pero ahí estaba sin conocer a nadie de la directiva ni tener enchufe.
1 K 16
Javi_Pina #23 Javi_Pina
#9 Los ultraliberales de éxito no hacen prácticas, esto es de patanes, tienen un puesto asegurado en el consejo de la empresa de papá
3 K 40
NotVizzini #24 NotVizzini
#9 Por no repetirme, aquí explico el proceder, que hasta puede pasar que ni siquiera el padre haya pretendido nada, pero esto es lo habitual:

www.meneame.net/story/alto-comunicado-consejo-informativos-tve-tras-at
0 K 9
SeñorPresunciones #28 SeñorPresunciones *
#24 Bueno, no sé. Cuando hice las prácticas en la autonómica, coincidí con mi tía y con un gran amigo de mi familia que era un cargo importante , y ya te digo que hubo cero enchufismo. No todo el mundo sigue el modus operandi de los chanchulleros, existe gente con ética profesional y tal... No sé si es caso de Fortes, pero aunque no lo fuera, poner en la picota a su hijo y que quede marcado profesionalmente para siempre porque cuatro subnormales quieran sembrar la duda para joder a su padre, pues oye, bastante mal.
0 K 12
NotVizzini #31 NotVizzini
#28 Tampoco lo sé, yo me limito a explicar procederes habituales..
0 K 9
Pertinax #1 Pertinax *
Meritocracia la llaman. Carnaza para la ultraderecha, y para cualquiera que no admita mamoneos.
10 K 39
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Para nada es eso, esta haciendo practicas como otros muchos estudiantes de periodismo.
23 K 181
Pertinax #7 Pertinax *
#3 En España se licencian unos 3000 periodistas al año. Debe haber muchos miles de licenciados disponibles en los últimos años. Daniel Fortes ha conseguido un micrófono como reportero en RTVE. Cuéntame más.
9 K 82
#53 fpove
#7 Ser reportero, ese gran enchufe que te resuelve la vida, donde no tienes que trabajar y te llegan miles de euros al mes.
2 K 21
Pertinax #58 Pertinax *
#53 Permanece atento a su trayectoria. Enchufao en el rubro ya está. Ese micrófono no lo consigue cualquiera, y lo sabes.
1 K 10
#6 vicox
#1 ¿carnaza para la ultraderecha y cualquiera que no admita mamoneos?, que risa, me parto, la ultraderecha no admite mamoneos, lo has pensado antes de decirlo?
6 K 59
Pertinax #8 Pertinax *
#6 cambia el y por "y también para" y mi mensaje es más cercano a lo que pretendía expresar. Siento si no he sido claro al respecto.
0 K 11
#35 vicox
#8 pues el primero quizás lo malinterpreté, pero este, no se lo que tengo que cambiar para entenderte.
0 K 6
Pertinax #36 Pertinax
#35 Resumiendo: apesta a mamoneo. Y la ultraderecha es experta en aprovecharse de mamoneos ajenos tapando los propios como si no existieran.
0 K 11
#45 Deperdidos
#36 Que se cree una nueva plaza para que entre la hija de Marchena es mamoneo. Que un becario haga una práctica sin cobrar y siga estudiando no es mamoneo, es nada.
6 K 45
Pertinax #47 Pertinax
#45 Ninguna de las cuales te va a tocar a ti en la puñetera vida.
0 K 11
#59 Deperdidos
#47 Si te hubieras tomado la molestia de leer las bases hubieras visto que no son las personas que se apuntan, sino que solo puede hacerse desde un centro universitario que tenga firmado un convenio para hacer prácticas. Yo no sé tú pero yo sí hice prácticas en una empresa del ramo de los estudios universitarios.

Aquí el tema es que algunos están dedicando recursos a husmear mierda de personas y lo más que han sacado es esta chorrada. Eso sí, atacando a un chaval y poniéndole los focos.
www.rtve.es/rtve/20230221/contacto/939068.shtml
0 K 10
Pertinax #62 Pertinax *
#59 Que sí, que es muy habitual que el hijo de un prominente miembro de la casa tenga un micrófono delante de cámara en el Canal 24 Horas de RTVE. Lo normal, vamos.

Seguro que si preguntamos al resto de los miles de estudiantes de periodismo de este año se descojonan de la risa.
0 K 11
#65 Deperdidos
#62 No lo sé, igual has hablado tú con esas miles de solicitudes rechazadas que hay en tu cabeza.
0 K 10
Pertinax #66 Pertinax
#65 Aquí no pasa nada. Circulen.
0 K 11
Pertinax #70 Pertinax
#65 ¿Cuando entrevistó a su padre en el Diario de Pontevedra también fue por méritos propios?

Este anónimo estudiante de periodismo ha nacido con una flor en el culo. Redactor y locutor de medios punteros sin siquiera terminar la carrera.
0 K 11
#46 vicox
#36 Entonces no es la ultraderecha sino el que vota ultraderecha, pero si alguien que no votaba ultraderecha pasa a votar ultraderecha por un supuesto enchufe, si no mira si hay enchufes en la ultraderecha muy despierto no es.
0 K 6
#63 Aitr
#46 Lo que vote en base a esto cada uno es indiferente, no seré yo el que cambie su voto por esta tontería. El y tú más es de los argumentos más tristes que existe y este caso huele a enchufe o como quieras llamarlo desde lejos. Aunque lo diga el porquero de Agamenon en este caso. Si fuera de otra cuerda no tendrías dudas.
0 K 7
#12 BurraPeideira_
#1 Estas son la clase de cosas gravísimas que un votante de derechas no puede soportar que hagan los demás, a los suyos le perdonan lo que haga falta. Que el hermano de un político se lleve comisiones intermediando entre la administración que dirige su hermana y proveedores no le acabáis de ver la gravedad, pero un contrato de formación en la empresa pública para la que trabaja su padre, eso sí que no.
31 K 267
#29 Eukherio
#12 Estaba orgullosísimo Carlos Herrera de que su hijo consiguiese un puesto en la COPE, la emisora de papá, por "méritos propios". Y Luis Herrero también rebosaba de felicidad al ver que su hijo curraba en Libertad Digital, como él.
3 K 22
#37 pozz
#29 Los chanchullos familiares en medios privados es cosa de sus accionistas.... aqui hablamos de un señor que intenta dar lecciones de moralidad, que enchufa a su hijo en al television que pagamos todos los españoles.
2 K 27
alcama #40 alcama
#29 Otro que no sabe diferenciar lo público de lo privado ¿cómo quieres que te hagamos caso si no sabes ni diferenciar esa mínima cosa?
4 K 18
Veelicus #64 Veelicus
#29 o Sonsoles Onega, o Matias Prats junior o Susana Guasch y otros tantos
1 K 18
valandildeandunie #44 valandildeandunie
#12 Era dejarlo en ridículo, no matarlo, animal
1 K 17
#32 alamajar
#1 presuponer podemos todos
0 K 10
#51 detectordefalacias
#1 Tu haz caso al condenado por inventarse una entrevista con una víctima de maltrato y luego cuéntame sobre mamoneos...

Si ese engendro te da los buenos días mejor asómate a la ventana, seguro que truena...
0 K 9
#56 gorgos
deberían montar otro observatorio para colocar más enchufados
1 K 26
#57 gorgos
aaaaa  media
0 K 16
Jack-Bauer #43 Jack-Bauer
El TITULAR dice TV3 y es TVE.
Tanta leches con el karma y las duplicidades y demás gilipolleces que lo más elemental está mal.
1 K 16
mudito #52 mudito
#43 es "El Infiltrado". No esperes ver las mismas luces que en Vigo :troll:
0 K 10
Jack-Bauer #67 Jack-Bauer
#52 , si si, lo que tú digas, campeón.
0 K 6
alfre2 #17 alfre2
El payaso de Negre es escoria o no es escoria? Se define él mismo
0 K 12
#68 poxemita
Es un presentador que nos gusta, es imposible que haya movido hilos, otro tema es que fuese Urdaci o Vallés.
0 K 11
CoolCase #60 CoolCase
Negre, Vito Quiles, Ndongo... son sacos de mierda andantes que para mi no merecen ni un comentario.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #73 MoñecoTeDrapo
#72 No es TV3, sino TVE. El titular es erróneo.
0 K 10
fjcm_xx #48 fjcm_xx
Presenta las pruebas del enchufe. Si no, cállate la puta boca.
0 K 10
Romfitay #39 Romfitay
Es interesante que Xabier Fortes haya tenido que contestar a ese impresentable. Y ha hecho falta porque Negre tiene cientos de miles de seguidores. Esta es la mayor desgracia que ha puesto de manifiesto esta historia.
0 K 10
#61 kodinho
Padre e hijo no han sido muy inteligentes en toda esta historia.

La escoria tipo Negre, boVito y demás es justo de lo que se están aprovechando.
0 K 6
#41 seruvi
Nada le molesta más a la derecha que los periodistas que les cuentan las verdades del barquero.
0 K 6
ostiayajoder #49 ostiayajoder
Esos medios viven, literalmente, de las ayudas y la publicidad institucional.
0 K 6
#2 Ethereum
No tengo ni idea de quiénes son, pero a ver si es verdad que alguien pueda cerrar las TVs subvencionadas o hacer que se paguen sus facturas.
6 K 4
#15 Pepepistolas
#2 Tv´s que no las ve ni el tato ,ademas de ser una oficina de colocacion de cujñaos al mas puro estilo de las Diputaciones
1 K 15
#18 Ethereum
#15 y el que quiera verla que la pague, como la bbc, pero que no me obliguen a mantener tanta basura con mi dinero.
1 K 15
BRRZ #72 BRRZ
#15 Chaval, TV3 es de la tele más vista de catalunya. y los meses que no lo es, es la segunda.
0 K 6
Malinke #42 Malinke
#2 si no existiese la TVE que tenemos haora y quedase todo en manos de las privadas, seríamos pasto de la peor información parcial y con más bulos, de lo que ya nos acostumbra la privada hoy en
día.
Y eso que tengo mis críticas con la TVE.
3 K 42

