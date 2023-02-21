Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3

Negre compartió una imagen en la que aparecía el joven durante una conexión en TVE:“Solo votaré en las próximas elecciones a quien me prometa que va a cerrar la basura de RTVE donde personajes como Fortes colocan hasta a sus hijos. El niñato se cree tan protegido que no tiene ni la más mínima norma de decoro de quitarse el pendiente. Y luego que nos pidan pagar”. Fortes, claramente indignado, respondió públicamente a Negre con un mensaje contundente: “Si quieres poner a alguien en una diana hazlo conmigo, miserable, no con la foto de mi hijo.”