Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3

Negre compartió una imagen en la que aparecía el joven durante una conexión en TVE:“Solo votaré en las próximas elecciones a quien me prometa que va a cerrar la basura de RTVE donde personajes como Fortes colocan hasta a sus hijos. El niñato se cree tan protegido que no tiene ni la más mínima norma de decoro de quitarse el pendiente. Y luego que nos pidan pagar”. Fortes, claramente indignado, respondió públicamente a Negre con un mensaje contundente: “Si quieres poner a alguien en una diana hazlo conmigo, miserable, no con la foto de mi hijo.”
El hijo de Xabier Fortes “forma parte de un programa de prácticas, como cientos de jóvenes que realizan formación en la cadena a través de convenios con universidades y escuelas de comunicación.”
Lo que está claro es que el Javier Negre es, por decirlo de manera muy educada, un “miserable” si sabía que entraba en prácticas como parte de la formación educacional y da a entender otra cosa.
Me gustaría también que sus representantes políticos legislasen a favor de prohibir las puertas giratorias que llevan 50 años ocurriendo en este país con el beneplácito de PSOE, PP , VOX, PNV y CIU.
Pero es probable que un poco de favoritismo también haya.
Que no hay nada ... punto; ¿de verdad creéis que si hubiera algo "tangible" no hubieran ido a saco el PP con esto siendo un tío tan odiado por ellos?
Mas mierda de las derechas y sus salelites financiados ... lo único que tienen para ofrecer a la ciudadanía.
Pero aclaro, no estoy diciendo que haya nada ilegal en lo que se ha hecho, o incluso favoritismo, porque no lo sé. Pero pienso que no me sorprendería que haya contado el hecho de que sea "hijo de". La lista de gente que le gustaría acceder un micro para hacer reportajes en RTVE será enorme.
Cuando esto ocurría en el País Vasco se consideraba prácticamente un acto de terrorismo.
Para ti, que eres de derechas y no sabes sacar un porcentaje por ello, cubre casi el 20% de todas las plazas de nuevos periodistas de toda España.
O para dártelo más mascadito por si todavía sigues sin entender algo tan básico. Es mucho.
Igual para hacer prácticas en RTVE no hay más que estudiar y elegir ese destino, no sé...
Pero es que huele muy mal., espero que lo entiendas.
Mis prácticas de la carrera las hice en una autonómica y las del postgrado en RTVE, y ya te digo que no soy nadie especial.
No se puede señalar a una persona así como así y ponerle una diana para joderle la vida por ser hijo de un tipo que cae mal a la derechuza más hija de puta. Es que no tienen otro nombre.
Aquí el tema es que algunos están dedicando recursos a husmear mierda de personas y lo más que han sacado es esta chorrada. Eso sí, atacando a un chaval y poniéndole los focos.
Seguro que si preguntamos al resto de los miles de estudiantes de periodismo de este año se descojonan de la risa.
Este anónimo estudiante de periodismo ha nacido con una flor en el culo. Redactor y locutor de medios punteros sin siquiera terminar la carrera.
Si ese engendro te da los buenos días mejor asómate a la ventana, seguro que truena...
Tanta leches con el karma y las duplicidades y demás gilipolleces que lo más elemental está mal.
La escoria tipo Negre, boVito y demás es justo de lo que se están aprovechando.
Y eso que tengo mis críticas con la TVE.