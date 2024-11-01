Volkswagen supera a Tesla y lidera las ventas de coches eléctricos en Europa

Los estadounidenses habían sido líderes en electrificación en todo el continente europeo. Tesla estaba al mando del mercado de coches eléctricos, pero en el 2025 se ha producido un cambio en la tendencia, porque Volkswagen lo ha superado en número de unidades vendidas. Los alemanes consiguieron alcanzar cerca de 247.900 turismos vendidos en todo el año, según indica la propia firma, lo que representa un incremento del 49,1%, mientras que sus rivales llegaron a los 203.382 coches, una diferencia significativa de más de 43.000 vehículos.