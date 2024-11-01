edición general
15 meneos
38 clics

Volkswagen supera a Tesla y lidera las ventas de coches eléctricos en Europa

Los estadounidenses habían sido líderes en electrificación en todo el continente europeo. Tesla estaba al mando del mercado de coches eléctricos, pero en el 2025 se ha producido un cambio en la tendencia, porque Volkswagen lo ha superado en número de unidades vendidas. Los alemanes consiguieron alcanzar cerca de 247.900 turismos vendidos en todo el año, según indica la propia firma, lo que representa un incremento del 49,1%, mientras que sus rivales llegaron a los 203.382 coches, una diferencia significativa de más de 43.000 vehículos.

| etiquetas: volkswagen , tesla , europa
12 3 0 K 225 actualidad
9 comentarios
12 3 0 K 225 actualidad
salteado3 #5 salteado3
Es más la caída de un 30% de Tesla que la subida un 8% de Volkswagen.

La cosa es ver quién ha absorbido realmente esa caída, sospecho que MG y BYD.
2 K 32
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Las ventas de Volkswagen despegan  media
1 K 23
chemado_chema #2 chemado_chema
#1 jajajaja... Me parto. Siempre hay que va recordar quién es este majadero
3 K 34
lonnegan #6 lonnegan
Mas bien, Tesla se hunde en Europa, el titular parece hecho al dictado de los alemanes.
1 K 22
Supercinexin #4 Supercinexin *
Está predicción, que Volkswagen acabaría superando a Tesla en ventas de coches eléctricos, la leí en Menéame hace muchos años :-D
0 K 19
#3 drstrangelove
Todos daban a la automoción europea por muerta, pero ahora parece que hacen los mejores eléctricos, que no los más baratos, claro.
1 K 18
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#3 los ID 5* Y 7 se comen con patatas a cualquier Tesla en acabados e interiores.

El ID7 tourer es un cochazo familiar.
1 K 14
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Y mira que Musk ha sacado hace poco el Tesla Model 3 Sandero, muy al gusto de mucho meneante ludita xD
0 K 14
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Tesla están metiendo por el culo Musk :troll: (A ver si te arruinas, puto cabr... nazi)
0 K 11

menéame