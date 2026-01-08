El vídeo grabado con el propio teléfono del agente de ICE que disparó contradice la versión de la administración Trump sobre el tiroteo mortal ocurrido en Minneapolis [ENG]  

Un vídeo recién publicado, filmado por el agente de ICE que mató a Renee Nicole Good, parece contradecir la versión pública del Gobierno de EE. UU. sobre el tiroteo mortal del miércoles, planteando nuevas preguntas sobre si el agente que abrió fuego estuvo alguna vez en peligro inmediato. Las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil por el agente de ICE Jonathan Ross, no por una cámara corporal del departamento. Captan la perspectiva de Ross mientras se acerca al Honda Pilot granate de Good.