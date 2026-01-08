El vídeo grabado con el propio teléfono del agente de ICE que disparó contradice la versión de la administración Trump sobre el tiroteo mortal ocurrido en Minneapolis [ENG]  

Un vídeo recién publicado, filmado por el agente de ICE que mató a Renee Nicole Good, parece contradecir la versión pública del Gobierno de EE. UU. sobre el tiroteo mortal del miércoles, planteando nuevas preguntas sobre si el agente que abrió fuego estuvo alguna vez en peligro inmediato. Las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil por el agente de ICE Jonathan Ross, no por una cámara corporal del departamento. Captan la perspectiva de Ross mientras se acerca al Honda Pilot granate de Good.
| etiquetas: minneapolis , tiroteo , trump , ice
Con la perspectiva del agente entiendo que el tipo se llevase un susto al ver moverse el coche, pero reacciona rápido y se aparta. Lo de pegarle tres tiros por la ventanilla abierta mientras el coche se va lentamente, en cambio, está completamente fuera de lugar.
Si se confirma que fue esa bala la que mató a Good, se confirmará que el agente no actuó en defensa propia.
La verdad, hay que ser cerdo mentiroso para afirmar que esa señora quería efectivamente atropellar al agente, si hasta se ve que está girando el volante para evitar colisionar con él.
www.nytimes.com/es/2026/01/08/espanol/estados-unidos/trump-ice-disparo
Estoy convencido de eso.
Eso no lo justifica, porque precisamente la policía sabe que no se tiene que poner delante de un coche, pero este cuerpo"paramilitar" ni son policía ni estan mínimamente formados
El agente no es golpeado. #3 así lo ve también.
Aquí imagen de la sincronización de los dos vídeos (2:48) desde distintas perspectivas
www.nytimes.com/video/us/100000010631041/minneapolis-ice-shooting-vide
Se pueden sacar varios segundos en los que se ve
Pues nada....
Vamos, a mí me sigue haciendo gracia que de verdad los argumentos que dicen que no le golpeó sean como los de este artículo, que pone un vídeo que cualquiera que lo veo creo que pensaría que, efectivamente, desde esa vista, parece que lo golpea a partir del segundo 40.
Pero vaya, que es claro terreno demagogia emocional en el que quieres entrar.
#51. Tienes toda la razón.
También dependerá de la velocidad a la que fuera, la zona en que se encontrara, etc. Por ejemplo, si fuera sospechoso de ser terrorista de los que hace atentados atropellando, a lo mejor habría habido justificación, pero sabiendo que era una política conocida, no creo que concurra esa circunstancia, sólo la de daño material.
¿Por qué en este caso sí está justificado? Si el coche ha pasado, el riesgo para su vida no existe.
Pero lo que se vende no es lo ocurrido y hace flaco favor a la tesis en contra. Como lo que tú dices mismamente, haces parecer que es algo así como que el coche arrancó y cuando ya se había marchado, 5 segundos después o algo así, de lejos, lo empiezan a disparar. No es así.
En los vídeos claramente se oyen los primeros disparos al instante de arrancar el coche cuando el agente estaba pegado a él. Es una… » ver todo el comentario
A mi se me han quedado grabadas 2 partes de todo esto: las palabras de la mujer diciéndole el mismo agente que la dispararía que no estba enfadada con él... y la de él, volviendo del coche ya estrellado de ella, sabiendo que la ha matado, sin mostrarse muy afectado.
Falta de argumentos hablar de otras supuestas acciones que no tienen que ver al caso.
Es como coger videos de gente arrollando en coche a personas y decir que en cualquier escenario de arrancar coche hay que suponer que se precipita a arrollar.
Además de que hay numerosos vídeos de acciones policiales muy justificadas, hay canales de police body cam que muchos difunden enseñando como las cámaras prueban la acción de la policia.
Hay fotos del coche con uno de los tiros entrando por la luna delantera.
Si golpeó o no al agente, es lo de menos, porque claro, con una multa no bastaba. Otra cosa es que hubiera ido lanzado como Kamikaze contra la policía para matarlos, por ejemplo. Ella quería irse, y si es motivo de sanción o cárcel es otra cosa, pero ¿asesinarla a quemarropa?
No veo exactamente lo que contradice, el artículo parece decir que el vídeo muestra que el agente no estaba en el paso del coche, el momento en concreto es sobre el segundo 40 y parece estar justo delante, además cuando arranca por el vídeo da la sensación de que el coche le da o que ha dado un salto brusco.
Viendo este y otros vídeos yo lo que veo es que el agente estaba en frente del coche y la mujer arranca para… » ver todo el comentario
edit: estos videos son muy ejemplo de como algo cambia radicalmente según el ángulo, me recuerda al vídeo ese de Malcolm en el que habbía un video que quitaba la razón a la madre, pero luego otro mostraba otra peli >youtu.be/bhcCeozmnEs?si=0-DSABHhMgZ_7CIv
Admiro a esos americanos que sabiendo perfectamente como actúa la policía deciden ignorar el alto o darse a la fuga.
Los frames además es en cámara lenta y en ese instante ya iba hacia adelante. Entre esa imagen y el disparo hay instantes.
Y aunque fuera objetiva haciendo un super estudio científico con simuladores 3D y fórmulas matemáticas, sería igualmente poco relevante porque hay que tener en contexto los sentidos de estar ahí y el directo. El ver un coche arrancando en tu dirección y si eso te hace pensar que te va a arrollar o no. Y seguramente lo pensarías.
Es muy fácil ver desde lejos, a posteriori y con pause.
Y en este caso tienes el ejemplo
¿Fuentes de eso? Pero fuente seria, no me pegues aquí un enlace a un medio bulero.
Huir, si es que defiendes esa postura, no es razón suficiente para cascarle tres o cuatro tiros en la cara a nadie. A nadie. A nadie. A nadie.
Sobre si es justificado disparar a alguien que crees que te está arrollando con el coche, pues dirán los tribunales, pero vaya, que un coche es una herramienta peligrosa y a lo mejor los agentes estan entrenados para actuar así en casos de arrollamiento. Con la adrenalina el cuerpo responde solo incluso y es memoria muscular.
Pero ya dictaminará un tribunal, no yo, que no estoy capacitado. Simplemente lo veo gris.
cc #26
Ese pavo es un criminal así de claro, si eso pasa en Venezuela habria que oirte
Le da el coche, pero sigue adelante. El policía se cabrea y la asesina, no porque se vea amenazado porque el coche ya se iba sino por cabreo.
Sí, ella no lo hizo bien y pudo hacerle daño pero él, después de pasar el peligro, la asesina.
Y en esa situación en pocos segundos sí que podría concurrir la situación de peligro citada. Los disparos inician en el mismo instante de la colisión, no es que el coche arranque y 5 segundos después en la distancia le dispare a sangre fía.
De verdad que no hace falta luchar por todas las causas que crees “de derechas”. En cosas así lo mejor es fingir que no viste el hilo. No te va a despedir de la granja de troles por no dar ganas de vomitar poniéndote a justificar esto.