El vídeo grabado con el propio teléfono del agente de ICE que disparó contradice la versión de la administración Trump sobre el tiroteo mortal ocurrido en Minneapolis [ENG]  

Un vídeo recién publicado, filmado por el agente de ICE que mató a Renee Nicole Good, parece contradecir la versión pública del Gobierno de EE. UU. sobre el tiroteo mortal del miércoles, planteando nuevas preguntas sobre si el agente que abrió fuego estuvo alguna vez en peligro inmediato. Las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil por el agente de ICE Jonathan Ross, no por una cámara corporal del departamento. Captan la perspectiva de Ross mientras se acerca al Honda Pilot granate de Good.

#3 Renee Good le dice al matón "I'm not mad at you", y 20 segundos después acaba llevándose tres balazos.
Con la perspectiva del agente entiendo que el tipo se llevase un susto al ver moverse el coche, pero reacciona rápido y se aparta. Lo de pegarle tres tiros por la ventanilla abierta mientras el coche se va lentamente, en cambio, está completamente fuera de lugar.
themarquesito
Renee Good le dice al matón "I'm not mad at you", y 20 segundos después acaba llevándose tres balazos.
Con la perspectiva del agente entiendo que el tipo se llevase un susto al ver moverse el coche, pero reacciona rápido y se aparta. Lo de pegarle tres tiros por la ventanilla abierta mientras el coche se va lentamente, en cambio, está completamente fuera de lugar.
18
#5 Grahml
#3 Añadido a eso, en esta imagen se ve el último disparo del agente.

Si se confirma que fue esa bala la que mató a Good, se confirmará que el agente no actuó en defensa propia.

La verdad, hay que ser cerdo mentiroso para afirmar que esa señora quería efectivamente atropellar al agente, si hasta se ve que está girando el volante para evitar colisionar con él.  media
9
rutas
#5 Trump no ha dicho que esa señora "quería" atropellar al agente. Ha dicho que lo había atropellado realmente, que estaba vivo de milagro y que se recuperaba en el hospital. En el mismo despacho oval, delante de periodistas, le han puesto el vídeo donde se ve claramente que no lo atropella, y el muy hijo de puta se ha hecho el tonto y ha cambiado de tema.

www.nytimes.com/es/2026/01/08/espanol/estados-unidos/trump-ice-disparo
0
#63 Grahml
#61 El día que Trump casque (ojalá que ocurra durante su presidencia), cientos de miles por no decir millones, saldrán a las calles a celebrarlo.

Estoy convencido de eso.
0
MiguelDeUnamano
#3 Y aún así seguirá habiendo quienes justifican el asesinato, da igual las pruebas que se les muestren, siempre serán pocas porque para ellos un nazi de mierda merece todo su respaldo.
14
io1976
#6 Hay mucho hijo puta desalmado al que la violencia y el abuso de poder le pone, y suelen ser todos de derecha. Sorpresa ninguna.
5
MiguelDeUnamano
#21 Viendo el énfasis con que defienden el uso desproporcionado de la violencia y el asesinato, cabe preguntarse si es gente que haría lo mismo.
0
bewog
#6 justificarlo no, pero me juego los dedos chicos de la mano a que sale absuelto. Por mucho que miremos los vídeos frame a frame, el agente solo tiene que decir que al oír acelerar el motor temio por su vida y lo tiene hecho.

Eso no lo justifica, porque precisamente la policía sabe que no se tiene que poner delante de un coche, pero este cuerpo"paramilitar" ni son policía ni estan mínimamente formados
0
MiguelDeUnamano
#36 Trump ya dijo que gozaba de inmunidad, que de no ser así y fuese condenado sería indultado inmediatamente no cabe duda.
0
#16 Grahml
#9 De hecho tu primera apreciación es la correcta, no la de #7.

El agente no es golpeado. #3 así lo ve también.

Aquí imagen de la sincronización de los dos vídeos (2:48) desde distintas perspectivas

www.nytimes.com/video/us/100000010631041/minneapolis-ice-shooting-vide  media
3
pedrario
#16 Se ve claramente como mientras el coche se mueve, el agente está tocando el capó, le está empujando al arrancar >ibb.co/B2XWTy9n

Se pueden sacar varios segundos en los que se ve  media
0
frankiegth
#25. En estos momentos manipular digitalmente esas imágenes "a conveniencia" por parte de algunos es más que probable. Lo único cierto es que esa mujer maniobró lentamente y no atropelló a nadie.
0
pedrario
#29 Primero se censura cualquier opinión díscola (gracias por el negativo en #_4 por cierto, cómo se me ocurre poner fuentes y opinar), y si luego sale alguna evidencia más contundente decir "es manipulación, seguro".

Pues nada....

Vamos, a mí me sigue haciendo gracia que de verdad los argumentos que dicen que no le golpeó sean como los de este artículo, que pone un vídeo que cualquiera que lo veo creo que pensaría que, efectivamente, desde esa vista, parece que lo golpea a partir del segundo 40.
0
frankiegth
#34. Madre en la flor de la vida que han perdido sus tres hijos, su marido, sus familiares y amigos por nada. Pero tú a lo tuyo.
1
pedrario
#37 No sé si será inocente o culpable de algo. Al menos hay un video en el que parece que con el coche golpea a un agente, y seguro 100% que se estaba dando a la fuga en un control.

Pero vaya, que es claro terreno demagogia emocional en el que quieres entrar.
0
frankiegth
#41. Tu argumentación es digna de las peores distopías. Nada puede justificar tres disparos a la cabeza de un conductor, ni siquiera huyendo de un control policial y mucho menos si esa "huida" se produce desde un comprensible miedo y además con la precaución de no atropellar a nadie.

#51. Tienes toda la razón.
0
#51 Piromanu
#37 Ese al que respondes esta justificando un asesinato. No vale la pena discutir con alguien con esa miseria moral.
1
#35 fingulod
#25 Duda. Si el agente al que Esperanza tiró la moto le hubiera pegado tres tiros ¿Pensarías que tenía razón?
2
pedrario
#35 ¿Razón quién de qué? De lo de Aguirre que yo sepa no hay vídeo sino declaraciones enfrentadas, aunque supongo que la versión de los agentes será la acertada, y lo que decían es que se tumbó una moto, si sólo hay daño material y no riesgo de vida (no dijeron que fuera a darle a uno ni nada), pues entiendo que estaría poco justificado, ¿no?

También dependerá de la velocidad a la que fuera, la zona en que se encontrara, etc. Por ejemplo, si fuera sospechoso de ser terrorista de los que hace atentados atropellando, a lo mejor habría habido justificación, pero sabiendo que era una política conocida, no creo que concurra esa circunstancia, sólo la de daño material.
0
#49 fingulod
#46 Vale. Con Aguirre no está justificado pegar a alguien tres tiros a bocajarro aunque pase a tu lado y te tire la moto. Estamos de acuerdo.

¿Por qué en este caso sí está justificado? Si el coche ha pasado, el riesgo para su vida no existe.
0
pedrario
#49 Yo no digo que esté justificado, tampoco que no lo esté, veo dificil determinarlo.

Pero lo que se vende no es lo ocurrido y hace flaco favor a la tesis en contra. Como lo que tú dices mismamente, haces parecer que es algo así como que el coche arrancó y cuando ya se había marchado, 5 segundos después o algo así, de lejos, lo empiezan a disparar. No es así.

En los vídeos claramente se oyen los primeros disparos al instante de arrancar el coche cuando el agente estaba pegado a él. Es una…   » ver todo el comentario
1
#57 Peter086
#25 ¿Porqué necesitas justificar las acciones deol ICE? ¿Es que sería el primer caso de gatillo fácil en EE.UU.? ¿No has visto nunca vídeos de acciones policiales donde se precipitan al disparar? En este caso, ese agente no puede decir que no sabía quién iba al volante.

A mi se me han quedado grabadas 2 partes de todo esto: las palabras de la mujer diciéndole el mismo agente que la dispararía que no estba enfadada con él... y la de él, volviendo del coche ya estrellado de ella, sabiendo que la ha matado, sin mostrarse muy afectado.
0
pedrario
#57 Si crees que poner evidencias y relatar hechos es justificar acciones del ICE, será que el que piensa que están justificadas viendo esos hechos eres tú.

Falta de argumentos hablar de otras supuestas acciones que no tienen que ver al caso.

Es como coger videos de gente arrollando en coche a personas y decir que en cualquier escenario de arrancar coche hay que suponer que se precipita a arrollar.

Además de que hay numerosos vídeos de acciones policiales muy justificadas, hay canales de police body cam que muchos difunden enseñando como las cámaras prueban la acción de la policia.
0
Nitros
#3 Lo de pegarle tres tiros por la ventanilla abierta

Hay fotos del coche con uno de los tiros entrando por la luna delantera.
1
themarquesito
#18 Pero luego le pega otros tres por la ventanilla abierta
1
Verdaderofalso
#3 viendo el perfil de los miembros del ICE, poco pasa
1
#43 Guarrior
#3 ni eso, se ve claramente como las ruedas giran fuera de la dirección del agente, no siquiera da para asustarse. Simplemente pensó "esta no se escapa, por mis cojones".
0
Connect
En el momento que hasta se normaliza el asesinato de una mujer blanca devota de dios, dando inmunidad al asesino, es cuando esto ha dado un difícil paso para no volver atrás contra la propia ciudadanía. Una caza de brujas propia de las dictaduras.
14
#30 benkenube
Con que facilidad asumen algunos que matar a otra persona es razonable.
5
#2 Astur_
ICE=fascistas
5
#17 Radioak
Una ejecución en toda regla. Si con la cara que lo mira, y con la velocidad de acelerarionn de un coche con la rueda gorda ese tipo se sintió amenazado de muerte, apaga y vámonos. Ni aunque le hubiera dado y tirado al suelo estaría justificado ejecutarla allí mismo a quemaropa.
Solo espero que a él le hagan lo mismo pero con la pistola en la boca.
4
#31 muerola
Hay que ser sinvergüenza o muy de derechas para ver alguna justificación para que ese tío le pegue tres tiros
2
JuanCarVen
#31 Hay muchos deseando poder hacer aquí lo mismo.
0
NoEresTuSoyYo
ICE son las nuevas fuerzas de Trump, cómo Hitler hizo con las SS.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial
Como contradice la version de Trump si se ve como el coche golpea al agente? Suerte que hay multiples videos y tenemos varias perspectivas
1
eldet
#14 uy, si, le estaba intentando matar. Ni siquiera se ve eso en el video, se ve que el agente mueve el telefono y se oyen los disparos, mientras el coche intenta aparterse de el. Que ademas insiste en dar vueltas alrededor del coche y exigir que salgan sin tener autoridad para ello.
2
DayOfTheTentacle
Da igual la verdad. Los habrá que están a favor y en contra. Los argumentos que usen no hace falta que tengan lògica.
1
chemari
A quien vas a creer a Trump o a tus propios ojos???
1
maxxcan
¿Pero en serio hay gente de España que está justificando que un paramilitar se cargue a una mujer, madre de un hijo, o no, me da igual, se vea asustado o no, se lance el coche hacia él o no? ¿Pero en que mierda de sociedad vivo y cuantos mierdas hay por la calle?
0
#24 Amador_Pastor
Llevaba en una mano el arma y en la otra el teléfono? Que profesional todo...
1
#45 OTANASIA
Me gustaría saber qué piensa de esto Esperanza Aguirre, quien, en un caso similar, arrolló el vehículo de la policía en su huida. Encima dijo estar pensándose si denunciarles por machismo. Esa mujer (y la community manager de su perro) que tanto está aplaudiendo las "proezas" del pederasta ¿esa libertad es la que tanto añora? ¿para eso piden sus afines en redes sociales que venga Trump?
Si golpeó o no al agente, es lo de menos, porque claro, con una multa no bastaba. Otra cosa es que hubiera ido lanzado como Kamikaze contra la policía para matarlos, por ejemplo. Ella quería irse, y si es motivo de sanción o cárcel es otra cosa, pero ¿asesinarla a quemarropa?
0
kinnikuman
Está la gente de mierda, la escoria, la basura humana... y luego la gente que defiende esta ejecución.
0
pedrario
El video en cuestión >x.com/AlphaNews/status/2009679932289626385

No veo exactamente lo que contradice, el artículo parece decir que el vídeo muestra que el agente no estaba en el paso del coche, el momento en concreto es sobre el segundo 40 y parece estar justo delante, además cuando arranca por el vídeo da la sensación de que el coche le da o que ha dado un salto brusco.

Viendo este y otros vídeos yo lo que veo es que el agente estaba en frente del coche y la mujer arranca para…  media   » ver todo el comentario
17
BlackDog
#4 Añado este video x.com/section_21/status/2009116307665432792?s=61&t=k7xaYoXmCeFQAnn donde se aprecia que el coche golpeó al agente a pesar de intentar esquivarlo. De ahí lo que dices de que el video da la sensación de que el coche le da
3
pedrario
#7 Pues yo pensaba que con el brinco lo había esquivado, parece que efectivamente hubo contacto físico.

edit: estos videos son muy ejemplo de como algo cambia radicalmente según el ángulo, me recuerda al vídeo ese de Malcolm en el que habbía un video que quitaba la razón a la madre, pero luego otro mostraba otra peli >youtu.be/bhcCeozmnEs?si=0-DSABHhMgZ_7CIv
0
Aucero
#7 Pero es que hay duda de que le golpea? si en el vídeo se escucha perfectamente el golpe.
Admiro a esos americanos que sabiendo perfectamente como actúa la policía deciden ignorar el alto o darse a la fuga.
0
#10 gershwin
#4 frames más adelante la rueda ya dstá girada a la derecha por lo que la fecha inferior no define la trayectoria del coche
1
pedrario
#10 En #_7 tienes un video donde se muestra que el agente tuvo contacto físico con el coche mientras arrancaba. Le dio.

Los frames además es en cámara lenta y en ese instante ya iba hacia adelante. Entre esa imagen y el disparo hay instantes.
1
#53 gershwin
#12 sinceramente ese contacto no es un riesgo vital es como si caminaras y te chocaras con hombro con hombro y te mataran. Allí seguramente sea así pero aquí el agente va pa'lante.
0
pedrario
#53 Al menos ya estamos reconociendo que sí hubo golpe. Ahora tu apreación ya es subjetiva.

Y aunque fuera objetiva haciendo un super estudio científico con simuladores 3D y fórmulas matemáticas, sería igualmente poco relevante porque hay que tener en contexto los sentidos de estar ahí y el directo. El ver un coche arrancando en tu dirección y si eso te hace pensar que te va a arrollar o no. Y seguramente lo pensarías.

Es muy fácil ver desde lejos, a posteriori y con pause.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 El tiempo te dara la razon pero en meneame no importa la razon sino las "razones", se vio con los chavales de Covington que resultaron ser las victimas, lo mismo con Kyle Rittenhouse que tambien actuo en defensa propia, con el asesino de Charlie Kirk que aqui juraban y perjuraban que era un "facha" y luego resulto ser un rojo y asi con todos los casos que llegan de USA. Casos que la prensa progre decide, porque de otros casos super bestias se callan como putas y solo te enteras en internet
7
Sacronte
#11 Entonces si, tres tiros bien dados
1
#27 muerola
#11 y habla de "callarse como putas " un tío de derechas, reír por no llorar
Y en este caso tienes el ejemplo
2
Pablosky
#11 "y luego resulto ser un rojo"

¿Fuentes de eso? Pero fuente seria, no me pegues aquí un enlace a un medio bulero.
5
ahoraquelodices
#11 malditos wokes, ya no hay quien pueda matar a tiros a sus agresores.
2
JuanCarVen
#11 El asesino de Kirk en que universo era "rojo" :palm: :palm: :palm:
0
ContinuumST
#4 Hombre, no sé exactamente lo que defiendes, pero en cualquier caso, matar a alguien así es un poco. Un poco... Tenemos que recordar lo del "uso proporcional de la fuerza" que nuestros policías tienden a cumplir, a respetar.
Huir, si es que defiendes esa postura, no es razón suficiente para cascarle tres o cuatro tiros en la cara a nadie. A nadie. A nadie. A nadie.
6
pedrario
#22 Como poco defiendo que las versiones en contra del policía son incorrectas. En ninguna parte del video veo la contradicción que anuncian, más bien ese video parece que le arrolla.

Sobre si es justificado disparar a alguien que crees que te está arrollando con el coche, pues dirán los tribunales, pero vaya, que un coche es una herramienta peligrosa y a lo mejor los agentes estan entrenados para actuar así en casos de arrollamiento. Con la adrenalina el cuerpo responde solo incluso y es memoria muscular.

Pero ya dictaminará un tribunal, no yo, que no estoy capacitado. Simplemente lo veo gris.

cc #26
0
#26 muerola
#4 pero bueno a lo que vamos , te parece adecuada la respuesta del tío ese?
Ese pavo es un criminal así de claro, si eso pasa en Venezuela habria que oirte
2
Dene
#4 estas muy muy enfermo
0
#42 Abril_2025
#4 Contradice lo que dice Trump porque su argumento es que el policía se vio amenazado y en peligro y actúa.

Le da el coche, pero sigue adelante. El policía se cabrea y la asesina, no porque se vea amenazado porque el coche ya se iba sino por cabreo.

Sí, ella no lo hizo bien y pudo hacerle daño pero él, después de pasar el peligro, la asesina.
1
pedrario
#42 No, el artículo señala que contradice que el agente no estuviera en la trayectoria, y el vídeo no muestra eso, ni menos el video de #_7 en el que se ve que le golpea incluso. No hay contradicción.

Y en esa situación en pocos segundos sí que podría concurrir la situación de peligro citada. Los disparos inician en el mismo instante de la colisión, no es que el coche arranque y 5 segundos después en la distancia le dispare a sangre fía.
1
StuartMcNight
#4 Que asco das Pedro. Que asco das.

De verdad que no hace falta luchar por todas las causas que crees “de derechas”. En cosas así lo mejor es fingir que no viste el hilo. No te va a despedir de la granja de troles por no dar ganas de vomitar poniéndote a justificar esto.
0

