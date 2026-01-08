Esto es lo que dijo Trump al Times sobre los disparos de un agente del ICE en Mineápolis

El jueves, después de nuestra entrevista con el presidente, un análisis del Times de las imágenes grabadas desde tres ángulos de cámara mostró que la conductora del auto se alejaba de un agente federal —y no se dirigía hacia él— cuando este abrió fuego. Pero el miércoles por la noche, Trump se aferró a su postura incluso cuando señalamos las incoherencias de su versión y la falta de claridad de los videos que circulaban por las redes sociales. Le preguntamos si, en su opinión, disparar así contra un vehículo era aceptable.