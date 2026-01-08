edición general
Esto es lo que dijo Trump al Times sobre los disparos de un agente del ICE en Mineápolis

El jueves, después de nuestra entrevista con el presidente, un análisis del Times de las imágenes grabadas desde tres ángulos de cámara mostró que la conductora del auto se alejaba de un agente federal —y no se dirigía hacia él— cuando este abrió fuego. Pero el miércoles por la noche, Trump se aferró a su postura incluso cuando señalamos las incoherencias de su versión y la falta de claridad de los videos que circulaban por las redes sociales. Le preguntamos si, en su opinión, disparar así contra un vehículo era aceptable.

Claro que es aceptable, la simple duda es mas ofensiva que la insinuacion de que esta mal que esto sea aceptable!!!!! Otra asi y te llevas un tiro ¬¬
Se ve claramente que el caza recompensas saca el arma desde el mismo momento en el que ve que la conductora pretende alejarse de ellos.
