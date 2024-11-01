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El unico lider europeo que desafia a Trump? | Prime Minister Pedro Sánchez Interview [ENG 1:09:04]

¿Por qué destaca tanto el presidente Sánchez al plantarle cara a Trump en todo, desde el gasto militar hasta la situación en Gaza? ¿Qué hay detrás del reciente éxito económico de España? ¿Cómo está abordando España el auge de la extrema derecha? ¿Qué lecciones puede aprender Keir Starmer de Pedro Sánchez? Alastair y Rory reciben a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, para responder a todas estas preguntas y mucho más.

| etiquetas: eng , entrevista , pedro sanchez , the rest is politics
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4 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Perro Premio Nobel de la Paz Sánchez
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oceanon3d #2 oceanon3d
#1 Pues fuera de coñas visto a los que se los han dado los últimos años seria coherente y hasta merecido.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Mira, habla inglés mejor que Feijoo. :roll:
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Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Vamos Perro, mentalidad de Dobermann :clap:

(pedazo de nivel de ingles que tiene Pedro)
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menéame