El unico lider europeo que desafia a Trump? | Prime Minister Pedro Sánchez Interview [ENG 1:09:04]

¿Por qué destaca tanto el presidente Sánchez al plantarle cara a Trump en todo, desde el gasto militar hasta la situación en Gaza? ¿Qué hay detrás del reciente éxito económico de España? ¿Cómo está abordando España el auge de la extrema derecha? ¿Qué lecciones puede aprender Keir Starmer de Pedro Sánchez? Alastair y Rory reciben a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, para responder a todas estas preguntas y mucho más.