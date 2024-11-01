- La ultraderecha se alimenta de la creación de miedos entre sus votantes.

El nuevo discurso del odio se disfraza de excusas económicas : se habla de “sostenibilidad” de las pensiones, de “reformas inevitables”, de “racionalización del gasto público”. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático subyace la misma intención que en el viejo discurso sobre el inmigrante: señalar a un colectivo concreto. Si antes era el extranjero el que “robaba el trabajo”, ahora es el jubilado el que “roba el futuro” de los jóvenes. Históricamente no hay nada mas ventajoso para la ultraderecha que enfrentar a las víctimas entre sí.
Es un juego al que juegan todos.
Si eres joven y no eres de izquierdas, es que no tienes corazón.
Si eres mayor y no eres de derechas, es que no tienes cerebro.
La izquierda es naíf, idealista y buenrollista. Muy buena para mundos de fantasía en el que por desgracia no vivimos.
La derecha es realista.
Ya no es que sean "políticas de derechas" sino más bien de sentido común, como por ejemplo entender que pueden existir hombres víctmas de la ley de violencia de género (con las famosas denuncias falsas o instrumentales, y en definitiva, que la violencia no tiene género) o que hay que regular mejor la inmigración ilegal, y no cerrar los ojos frente a los problemas derivados de ella.
Pero vamos, que ya llegados a este punto de irracionalidad, por lo que uno ve, mejor estamparse, que arrase la ultraderecha y después de lloros amargos espabilar.
Uno como exvotante de izquierdas abandonó la esperanza de que esta abra los ojos.
Linea, han cantado linea damas y caballeros, vamos para bingo
Porque es evidente que muchos no votaremos a una izquierda tan fascista que discrimina víctimas (ya sea por raza, sexo o lo que sea).
Y si lo dice la justicia, es que es facha también, ¿Verdad?
www.meneame.net/story/supremo-anula-condena-violencia-genero-advierte-
Lo que no caeis es que vivimos en democracia, por mucho que os pese, y si la gran mayoría en este país es "facha" para vosotros, pues quizás os tengáis que quitar del medio, claro que sí.
* De ahí que haya perdido cualquier esperanza de sentido común por parte de lo que queda de la izquierda actual, si preferís siendo unos fanáticos, adelante. Muchos engrosaremos el listado de abstenciones, como ya se ha visto en Extremadura.
Pues nada, que pases buena mañana.
Que no, que la izquierda no tiene la culpa de la perdida de votos. La izquierda como mucho tiene la culpa de ser DEMASIADO DECENTE y no votar a gente que no cumple lo que promete.
El problema lo tienen los demás, que prefieren votar a una persona que les ASEGURA 100% que les va a cortar una pierna y mear en la herida, a una persona que simplemente no cumplió al 100%, sólo al 40%, con lo que dijo que iba a hacer. Y no cumplió más por culpa precisamente de la gente que vota al que promete cortar la pierna.
Totalmente cierto "El problema lo tienen los demás".
Por favor, seamos serios.
Que tampoco es que me sorprenda, ya lo decía Robe: la mayoría de la gente es idiota. Frase similar a la que yo tenía para estos casos: la gente es imbécil mientras no se demuestre lo contrario.
En ningún momento he dicho que eso sea el problema principal de la población. Lo que he dicho es que este tío prometió una cosa e hizo la contraria, como en otros asuntos. Es conocidísimo que tiene "cambios de opinión". Sólo estaba poniendo un ejemplo y que ese ejemplo no sea el mayor de los problemas de la sociedad española no significa que "bah, pelillos a la mar". No seamos gilipollas.
Lo primero que hay que hacer es no llamar izquierda a PSOE, Podemos y demás partidos del mismo espectro, porque son socialdemocracia. Ya te están metiendo en la ventana de Overton que ellos quieren.
Y segundo, los medios de comunicación tienen un poder de manipulación muy grande. Es por ello que la opinión de la mayoría es la opinión de la clase dominante.
Hay una falsa sensación de libertad de expresión que no es tal.
- La ultraderecha se alimenta de la creación de miedos entre sus votantes.
Menuda ironía que ambas afirmaciones sean dichas por el mismo bando.
Analia Plaza no es escritora, es periodista.
¿Quién le ha encargado el libro que escribió? ¿Alguna prueba de lo que se afirma en esta frase? O al "periodismo alternativo" no se le piden fuentes o pruebas.
Por cierto, hablando de odio, el que ha recibido está mujer por el librito de marras.
Nadie quiere escuchar a un experto, la gente bruta quiere escuchar "no se preocupen, yo me encargo".