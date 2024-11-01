edición general
La ultraderecha se alimenta de la creación de miedos entre sus votantes

El nuevo discurso del odio se disfraza de excusas económicas : se habla de “sostenibilidad” de las pensiones, de “reformas inevitables”, de “racionalización del gasto público”. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático subyace la misma intención que en el viejo discurso sobre el inmigrante: señalar a un colectivo concreto. Si antes era el extranjero el que “robaba el trabajo”, ahora es el jubilado el que “roba el futuro” de los jóvenes. Históricamente no hay nada mas ventajoso para la ultraderecha que enfrentar a las víctimas entre sí.

angelitoMagno #3 angelitoMagno
La izquierda está gobernando gracias a que convencieron a sus votantes con el "miedo al fascismo"

Es un juego al que juegan todos.
Dragstat #11 Dragstat
#7 la sociedad ha cambiado y la tendencia es clara, la gente es de derechas y cada vez más. Es la que dice #3, incluso se va con el freno de mano porque todavía hay miedo a la extrema derecha. La izquierda puede hacer lo que quiera, no va a conseguir revertirlo porque simplemente el "problema" son los votantes.
Quel #24 Quel *
#11 A menudo repito la misma matraca;
Si eres joven y no eres de izquierdas, es que no tienes corazón.
Si eres mayor y no eres de derechas, es que no tienes cerebro.

La izquierda es naíf, idealista y buenrollista. Muy buena para mundos de fantasía en el que por desgracia no vivimos.
La derecha es realista.
Barney_77 #1 Barney_77
El día que descubran que a lo mejor la izquierda tiene algo de culpa en la perdida de cientos de miles de votantes, ese día, a lo mejor empiezan a recuperar algo. Mientras tanto, sesudos análisis de por qué los jóvenes ven con mejores ojos a unos y desprecian a los que les llaman violadores racistas, misóginos y demás lindezas, seguirán sirviendo para lo mismo. Para absolutamente nada que no sea mandar más votos a la puta derecha.
skaworld #5 skaworld
#1 El dia que la izquierda, adopte politicas de derechas, efectivamente puede que capte el voto conservador. Bien visto
jonolulu #8 jonolulu
#5 Vamos, lo que viene haciendo la socialdemocracia Europea en las últimas décadas... Y así estamos
tronchastiles #23 tronchastiles *
#5 El dia que la izquierda, adopte politicas de derechas
Ya no es que sean "políticas de derechas" sino más bien de sentido común, como por ejemplo entender que pueden existir hombres víctmas de la ley de violencia de género (con las famosas denuncias falsas o instrumentales, y en definitiva, que la violencia no tiene género) o que hay que regular mejor la inmigración ilegal, y no cerrar los ojos frente a los problemas derivados de ella.

Pero vamos, que ya llegados a este punto de irracionalidad, por lo que uno ve, mejor estamparse, que arrase la ultraderecha y después de lloros amargos espabilar.

Uno como exvotante de izquierdas abandonó la esperanza de que esta abra los ojos.
skaworld #25 skaworld
#23 ni de izquierdas ni de derechas, de sentido común.

Linea, han cantado linea damas y caballeros, vamos para bingo
tronchastiles #26 tronchastiles
#25 Genial, si te no te parece que es de sentido común cosas tan básicas como no discriminar por género, y encima te permites la osadía de hacer chascarrillos, es mejor que te apartes dejes paso a la ultra derecha más rancia porque gracias a gente como tu va a arrasar.
Porque es evidente que muchos no votaremos a una izquierda tan fascista que discrimina víctimas (ya sea por raza, sexo o lo que sea).
skaworld #28 skaworld
#26 Mola mogollón eso de que los demócratas de toda la vida aconsejeis a la gente que se aparte si no acepta vuestras exigencias, porque que duda cabe que el criterio de los demás... pues está equivocado y aqui lo que vale es lo tuyo, y ya si eso le llamamos "de izquierda" pa que quede bonico. Y fingimos que es plural y sin gluten.
tronchastiles #29 tronchastiles *
#28 Todos estamos equivicaodos, menos vosotros, claro...
Y si lo dice la justicia, es que es facha también, ¿Verdad?
www.meneame.net/story/supremo-anula-condena-violencia-genero-advierte-

Lo que no caeis es que vivimos en democracia, por mucho que os pese, y si la gran mayoría en este país es "facha" para vosotros, pues quizás os tengáis que quitar del medio, claro que sí.

* De ahí que haya perdido cualquier esperanza de sentido común por parte de lo que queda de la izquierda actual, si preferís siendo unos fanáticos, adelante. Muchos engrosaremos el listado de abstenciones, como ya se ha visto en Extremadura.
skaworld #30 skaworld
#29 Yo antes votaba a Herri Batasuna, pero debido a su deriva feminazi ahora voto Vox que mantiene el auténtico espiritu del brazo político del independentismo
tronchastiles #32 tronchastiles
#30 De verdad, que pereza lo tuyo (y los que piensan como tu), creyéndose original por repetir lo mismo una y otra vez, ridiculizando en vez de escuchar.
Pues nada, que pases buena mañana.
Andreham #6 Andreham
#1 Y dale perico al torno.

Que no, que la izquierda no tiene la culpa de la perdida de votos. La izquierda como mucho tiene la culpa de ser DEMASIADO DECENTE y no votar a gente que no cumple lo que promete.

El problema lo tienen los demás, que prefieren votar a una persona que les ASEGURA 100% que les va a cortar una pierna y mear en la herida, a una persona que simplemente no cumplió al 100%, sólo al 40%, con lo que dijo que iba a hacer. Y no cumplió más por culpa precisamente de la gente que vota al que promete cortar la pierna.
#7 VFR
#6 Exacto, tienes razón "la izquierda no tiene la culpa", no importa donde lo veas siempre es aplicable. También tienes la razón en ver la diferencia entre DECENTE y DEMASIADO DECENTE.

Totalmente cierto "El problema lo tienen los demás".
#13 NoMeVeas
#7 El problema lo tienen los demás es literalmente el argumento de la derecha y los niños fracasados lo compran porque les falta vida y vienen con un desarrollo cognitivo pauperrimo.
#17 VFR
#13 quien ha dicho eso no parece ser precisamente de derechas xD
#10 Tensk
#6 Ya, la culpa de que Sánchez dijese que no iba a amnistiar ni indultar a ciertos mandatarios catalanes y después cambiase de opinión es de la derecha. La culpa de todos los cambios de opinión de Sánchez en general es de la derecha.

Por favor, seamos serios.
#14 NoMeVeas *
#10 Vamos a ver, a la gente se la suda esas cosas, y el que sigue con la turra indepe es un fanatizado y esto es la puta verdad
#16 Tensk
#14 Si a la gente se la suda que el que han votado para presidente haga justo TODO lo contrario que prometió que iba a hacer, y además lo hace con el único propósito de mantenerse en el gobierno, ni siquiera a cambio de leyes que nos favorezcan a todos, entonces estamos peor de lo imaginable.

Que tampoco es que me sorprenda, ya lo decía Robe: la mayoría de la gente es idiota. Frase similar a la que yo tenía para estos casos: la gente es imbécil mientras no se demuestre lo contrario.
#20 NoMeVeas
#16 Pero eso que dices ahora es muy distinto. El que llora por que los indepes andan libres , para empezar, no tiene los problemas del 99% de la población.
#22 Tensk
#20 Que haya que explicar esto...

En ningún momento he dicho que eso sea el problema principal de la población. Lo que he dicho es que este tío prometió una cosa e hizo la contraria, como en otros asuntos. Es conocidísimo que tiene "cambios de opinión". Sólo estaba poniendo un ejemplo y que ese ejemplo no sea el mayor de los problemas de la sociedad española no significa que "bah, pelillos a la mar". No seamos gilipollas.
#19 eipoc
#1 no estoy de acuerdo contigo.

Lo primero que hay que hacer es no llamar izquierda a PSOE, Podemos y demás partidos del mismo espectro, porque son socialdemocracia. Ya te están metiendo en la ventana de Overton que ellos quieren.

Y segundo, los medios de comunicación tienen un poder de manipulación muy grande. Es por ello que la opinión de la mayoría es la opinión de la clase dominante.
kevers #27 kevers *
#19 los medios tradicionales ya no tienen el predicamento que en su día tuvieron, apenas los ven 4 viejos. Hoy la gente se "informa" por redes sociales.
#31 eipoc
#27 los medios masivos siguen siendo de dominio burgués. Facebook, YouTube, X, la televisión, la prensa, la publicidad, etc, Censuran y promocionan el contenido que les interesa.

Hay una falsa sensación de libertad de expresión que no es tal.
kevers #33 kevers *
#31 siendo cierto lo que dices, los medios tradicionales eran unidireccionales, cosa que no ocurre con las redes. Además hoy en día todo el mundo lleva móvil y puede convertirse en una fuente de información, o desinformación. Un puto caos.
#2 solomonovolumen
La ultraizquierda se alimenta de la creación de miedos a la ultraderecha
Quel #21 Quel *
- Votame a mi o va a ganar el fascismo y la ultraderecha!
- La ultraderecha se alimenta de la creación de miedos entre sus votantes.

Menuda ironía que ambas afirmaciones sean dichas por el mismo bando.
:roll:
#15 poxemita
Sí, solo la ultraderecha, por eso declararon la "Alerta Antifascista" y luchan contra los diferentes terrorismos.
#12 Tensk
Los de "alerta antifascista" ¿también eran de ultraderecha?
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Analía Plaza, escritora que ha recibido el encargo de permeabilizar socialmente este nuevo odio

Analia Plaza no es escritora, es periodista.
¿Quién le ha encargado el libro que escribió? ¿Alguna prueba de lo que se afirma en esta frase? O al "periodismo alternativo" no se le piden fuentes o pruebas.

Por cierto, hablando de odio, el que ha recibido está mujer por el librito de marras.
plutanasio #18 plutanasio
#4 es un publirreportaje a ver si vende algún libro. Ya hubo otro envío hace nada con exactamente la misma foto.
MisturaFina #9 MisturaFina
Se llama populismo. Y se basa que quedarse con las masas de brutos regalando caramelos y creando enfrentamientos. Por eso el partido popular se llama popular cuando es un partido oligarca. Porque su tactica es ir a x el populacho. Y lo logran!
Nadie quiere escuchar a un experto, la gente bruta quiere escuchar "no se preocupen, yo me encargo".
