- La ultraderecha se alimenta de la creación de miedos entre sus votantes.

El nuevo discurso del odio se disfraza de excusas económicas : se habla de “sostenibilidad” de las pensiones, de “reformas inevitables”, de “racionalización del gasto público”. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático subyace la misma intención que en el viejo discurso sobre el inmigrante: señalar a un colectivo concreto. Si antes era el extranjero el que “robaba el trabajo”, ahora es el jubilado el que “roba el futuro” de los jóvenes. Históricamente no hay nada mas ventajoso para la ultraderecha que enfrentar a las víctimas entre sí.