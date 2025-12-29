El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la "obligación" de investigar de forma "eficaz" frente a denuncias falsas

La sentencia aplica el "instrumento excepcional" de la revisión a un caso el que se demostró que las lesiones fueron autoinfligidas. El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de carácter excepcional, el de revisión, para anular una condena por delito de malos tratos físicos y vejaciones en el ámbito de la violencia de género tras comprobarse que las lesiones denunciadas por la mujer habían sido autoinfligidas, por lo que la denuncia era falsa.