El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la "obligación" de investigar de forma "eficaz" frente a denuncias falsas

La sentencia aplica el "instrumento excepcional" de la revisión a un caso el que se demostró que las lesiones fueron autoinfligidas. El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de carácter excepcional, el de revisión, para anular una condena por delito de malos tratos físicos y vejaciones en el ámbito de la violencia de género tras comprobarse que las lesiones denunciadas por la mujer habían sido autoinfligidas, por lo que la denuncia era falsa.
Incluso las feministas radicales dicen que hay, aunque digan un porcentaje a todas luces ridículo.
Como podemos ver aquí, herramientas tienen, al igual que con la ley del "solo sí es sí".
Pero y los votos que da hacer ruido soltando violadores o aceptando cualquier demanda para que parezca que el hombre está indefenso?
Por cierto, ni un solo argumento me das.
Hay herramientas para luchar contra las denuncias falsas, con lo cual de verdad se vería un porcentaje real, se perseguirían y se castigarían. Pero se lo ha tenido que recordad el supremo para que hagan su trabajo. Será casualidad o intencionado?
A quien da votos esto? Y quien mejorar su posición con esos votos?
¿Que le ha supuesto al hombre esta denuncia?¿Que recursos del estado se han dedicado para "proteger" a esta mujer?
Otorgar un poder a un grupo de la población y pensar que la totalidad de ese grupo lo iba a usar bien es tan ingenuo como estúpido.
La igualdad nos guste o no es reproducir los mismos comportamientos sin diferenciar género. Y vas a encontrarte con personas hijas de puta independientemente de lo que tengan entre las piernas. Y añadiría, por lo menos en mi círculo social que el número de mujeres es mayor y que por una cuestión de distribución de la población lo que observo es eso.