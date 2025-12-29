edición general
El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la "obligación" de investigar de forma "eficaz" frente a denuncias falsas

La sentencia aplica el "instrumento excepcional" de la revisión a un caso el que se demostró que las lesiones fueron autoinfligidas. El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de carácter excepcional, el de revisión, para anular una condena por delito de malos tratos físicos y vejaciones en el ámbito de la violencia de género tras comprobarse que las lesiones denunciadas por la mujer habían sido autoinfligidas, por lo que la denuncia era falsa.

plutanasio #1 plutanasio
Esto no existe
tronchastiles #3 tronchastiles
#1 No existe, pero para los más acérrimos es "cansino" xD
#4 Almirantecaraculo
#1 quien ha dicho que no existe? A ver si el problema es que hay una parte interesada en general un malestar con esto?
Incluso las feministas radicales dicen que hay, aunque digan un porcentaje a todas luces ridículo.
Como podemos ver aquí, herramientas tienen, al igual que con la ley del "solo sí es sí".
Pero y los votos que da hacer ruido soltando violadores o aceptando cualquier demanda para que parezca que el hombre está indefenso?
plutanasio #5 plutanasio
#4 Las únicas personas interesadas son las que reciben dinero del Estado.
#16 Almirantecaraculo
#5 como los jueces? Aunque bien es cierto que también cobran por lo privado, y no les va mal, ni al que paga ni al que cobra.
Por cierto, ni un solo argumento me das.
Hay herramientas para luchar contra las denuncias falsas, con lo cual de verdad se vería un porcentaje real, se perseguirían y se castigarían. Pero se lo ha tenido que recordad el supremo para que hagan su trabajo. Será casualidad o intencionado?
A quien da votos esto? Y quien mejorar su posición con esos votos?
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 El Supremo, denuncias falsas, no es compatible una cosa con otra.
riska #10 riska
La pena por estas denuncias debe ser simétrica. Que ella se coma lo que le pedían al acusado.
Ze7eN #8 Ze7eN *
Notición: la justicia, al contrario de lo que nos intentan vender unos hombres blancos heterosexuales muy victimizados que están escribiendo topicazos y chistecitos por arriba, funciona.
2 K 19
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
Justiciamachirulaheteropatriarcalfalocéntrica
#17 poxemita
En estos casos falta contexto, como por ejemplo ¿que ha conseguido la denunciante con su denuncia falsa?
¿Que le ha supuesto al hombre esta denuncia?¿Que recursos del estado se han dedicado para "proteger" a esta mujer?
#11 tierramar
Uno de los factores que aupa el voto de los hombres a VOX, es la asimetria de genero en la justicia sobre la violencia. La investigación y revisión de las sentencias, y la penalización simétrica de las falsas denuncias, disminuiría el enfado de los hombres hacia los partidos que niegan las denuncias falsas, cuando la mayoría conocemos casos, sobre todo en los pueblos que se termina sabiendo todo.
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
uy uy a ver si el sudor frio va a empezar a recorrer la espalda de unas cuantas que se han ido aprovechado y tergiversando esta conyuntura diabolica y tan mal pensada y ejecutada. :popcorn:
Yuiop #13 Yuiop
No ha dicho ninguna barbaridad, por supuesto que se deben investigar, pero espero que esto mismo también se aplique para los "casos aislados" de la fuerzas de seguridad.
#15 To_lo_loco
Qué raro que esto de hacer las leyes desiguales presuponga votos para los fachas.

Otorgar un poder a un grupo de la población y pensar que la totalidad de ese grupo lo iba a usar bien es tan ingenuo como estúpido.

La igualdad nos guste o no es reproducir los mismos comportamientos sin diferenciar género. Y vas a encontrarte con personas hijas de puta independientemente de lo que tengan entre las piernas. Y añadiría, por lo menos en mi círculo social que el número de mujeres es mayor y que por una cuestión de distribución de la población lo que observo es eso.
Quel #14 Quel
Funciona tan bien que tiene que venir el supremo a tirarle las orejas.
:roll:
