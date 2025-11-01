edición general
Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”  

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron un ataque que deshabilitó el oleoducto circular de la región de Moscú, una infraestructura clave para el suministro de combustible al ejército ruso. Según la GUR, tres hilos que transportaban gasolina, diésel y combustible de avión explotaron simultáneamente en Ramenskoye el 31 de octubre. Además, Ucrania interceptó 206 de los 223 drones lanzados por Rusia, aunque 17 lograron impactar en siete zonas, causando daños e incendios sin heridos.

jm22381
Y fue sin drones. Cualquier día se les cuelan hasta en la cocina del Kremlin...
Pertinax
#1 Lo que se llama comúnmente hacerse un Wagner.
antesdarle
#1 si uno consiguen metérselo por el culo a Putin el mundo será un lugar mucho mejor sin ninguna duda.
Ripio
Lo de que ayer intentaron una acción mediática desembarcando 30 tropas de elite con dos Blackhawks y fueron masacrados los 30 y los dos aparatos, ¿no lo cuentan los periolistas?

Resulta que había un dron dormitando en espera de un objetivo y vio a los helis descargando a los de elite.
Mandaron un montón de drones con el resultado que he comentado.
Uno de los videos es muy impactante.

Los de elite corriendo por los pasillos de un edificio en ruinas intentando escapar o esconderse.
Ni uno pudo hacerlo.

Esto de los drones es terrorífico,
Barriales
#7 puedes poner enlace.
luiggi
#7 Eso está pasando continuamente. Conquistar unos pocos metros en una zona tan defendida por drones significa poner a trabajar la picadora de carne rusa, que es la emperrada en atacar.

Demencial las masacres que están costando a Rusia sus escasos avances
mikhailkalinin
Según los meneantes pitonisas Ucrania va a caer.
shinjikari
#2 Lo "gracioso" del tema es que si Ucrania finalmente cae, que se prepare Rusia para veinte años de sabotajes y actos que considerarán terroristas. Todo mal.
jonolulu
#2 Las acciones aisladas aún pudiendo tener consecuencias importantes son eso, acciones de guerrilla

#3 a eso iba yo...
Pertinax
#2 En dos semanas. Fijo. Esta vez sí.
Cincocuatrotres
Lo de siempre, retransmitiendo el partido solo con las jugadas de un lado da la sensación de que ese lado va ganando, pero en estos momentos hay decenas de miles y miles de ucranianos atrapados en diferentes calderos en situación desesperada y no se informa nada.
suppiluliuma
#9 Efectivamente. En MNM estamos completamente privados de envíos sobre los brillantes triunfos de las gallardas armas rusas. xD
Cincocuatrotres
#11 ahora ya lo sabéis y podéis tener un criterio más amplio
