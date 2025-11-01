Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”  

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron un ataque que deshabilitó el oleoducto circular de la región de Moscú, una infraestructura clave para el suministro de combustible al ejército ruso. Según la GUR, tres hilos que transportaban gasolina, diésel y combustible de avión explotaron simultáneamente en Ramenskoye el 31 de octubre. Además, Ucrania interceptó 206 de los 223 drones lanzados por Rusia, aunque 17 lograron impactar en siete zonas, causando daños e incendios sin heridos.