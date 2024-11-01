edición general
27 meneos
29 clics
Trump dice que no necesita nada de la OTAN y que Irán le está rogando por alcanzar un acuerdo

Trump dice que no necesita nada de la OTAN y que Irán le está rogando por alcanzar un acuerdo

Llama a los países de la OTAN "cobardes", dice que "cometen un error muy tonto" y que no necesita a la OTAN. También lanza ultimátum a Irán diciéndole que "se pongan serios" o sino "no habrá vuelta atrás" y dice que Irán le ha estado rogando un acuerdo ya que están derrotados militarmente.

| etiquetas: trump , irán , otan
22 5 0 K 277 actualidad
20 comentarios
22 5 0 K 277 actualidad
Comentarios destacados:        
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues que deje de usar las bases de la OTAN en Europa :troll:
8 K 112
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#3 Si no las usa, ya está recogiendo que ya ganó hace semanas la guerra
0 K 17
javibaz #1 javibaz *
También ha dicho que es el más guapo del mundo y que a su muer le hecha cinco sin sacarla, cada noche.
5 K 71
ombresaco #8 ombresaco
#1 ¿Te has preocupado de usar el sujeto elíptico para que no sepa de quién hablas exactamente? ;)
0 K 12
Cehona #10 Cehona
#1 Una cosita voy a decir:
El domingo 29 de marzo, es domingo de Ramos.
Lo digo para los que follan de Pascuas a Ramos.
Para que no se les pase.
5 K 51
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
Yo ya me he perdido. No sé qué noticia va antes de otra. Cada dos horas dice una cosa distinta. Incluso dice una cosa y se contradice en la misma intervención.
2 K 39
Gry #14 Gry
#13 Con cada cambio de versión ganan millones en bolsa.
1 K 30
#17 Robe7064
#13 Una de las más recientes es que dice que Irán le ofreció ser Líder Supremo del país y él contestó "No, gracias".
0 K 9
#4 Maikimaik
Creo que Trump tiene bastante peor imagen de sus propios votantes y seguidores que la que podamos tener los que estamos en su contra.
1 K 28
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Qué cansino es el tipo. :wall:
0 K 16
ombresaco #9 ombresaco *
Igual se le ha caido el titular, y ha reordenado mal, como en Pulp Fiction.

Intento 1. Irán le dice que no necesita nada de la OTAN, y que Trump está rogando por alcanzar un acuerdo
1 K 15
angelitoMagno #15 angelitoMagno
La OTAN no obliga a los aliados a apoyar a otros países en ataques iniciados por ellos mismos.
0 K 14
#19 okeil
#15 Aliao?, el que tengo aquí colgao!! ... Y el ayatolah le toca la pirola. Con esto último podría hacer una canción ...
0 K 10
#5 PerritaPiloto
En resumen, está deseando que miembros de la OTAN se impliquen directamente en el conflicto y que alguien de Irán le llame.
1 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Es un payaso por las mañanas y un yonki del dinero por las tardes.
0 K 12
Pointman #20 Pointman
Dentro de 10 minutos, otro post en mayúsculas en su red social amenazando a los países de la OTAN por no mandar tropas, y otro anunciando nuevo apocalipsis para Irán.
0 K 11
#11 Alcalino
Lo que diga o deje de decir Trump ya es irrelevante, directamente a la papelera. Cero credibilidad, Cero crédito. Es un mentiroso compulsivo al que no hay que darle ni la hora del día.
0 K 10
Kleshk #2 Kleshk *
Pues nada, que no llore luego

Que Irán deje pasar a todos los demás menos a los petroleros que van a EEUU
0 K 10
Poplíteo #18 Poplíteo
Yo estoy viendo ahora mismo la reunión de gabinete desde la casa blanca, y es un baboseo aterrador.
0 K 9
#12 Dedalos *
Definitivamente este pésimo clown en que se ha convertido Trump les hunde el "barco" con todos dentro.
0 K 7

menéame