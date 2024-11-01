Trump dice que no necesita nada de la OTAN y que Irán le está rogando por alcanzar un acuerdo

Llama a los países de la OTAN "cobardes", dice que "cometen un error muy tonto" y que no necesita a la OTAN. También lanza ultimátum a Irán diciéndole que "se pongan serios" o sino "no habrá vuelta atrás" y dice que Irán le ha estado rogando un acuerdo ya que están derrotados militarmente.
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El domingo 29 de marzo, es domingo de Ramos.
Lo digo para los que follan de Pascuas a Ramos.
Para que no se les pase.
Intento 1. Irán le dice que no necesita nada de la OTAN, y que Trump está rogando por alcanzar un acuerdo
Que Irán deje pasar a todos los demás menos a los petroleros que van a EEUU