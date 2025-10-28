Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda  

Durante la ceremonia oficial de recibimiento en el Palacio Akasaka, en Tokio, el mandatario se mostró visiblemente confundido, moviéndose con cautela, el rostro cansado y la mirada errante. En todo momento tuvo que ser guiado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien, con paciencia y precisión oriental, lo condujo a su posición mientras las cámaras registraban cada segundo del encuentro.