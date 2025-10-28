edición general
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda

Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda  

Durante la ceremonia oficial de recibimiento en el Palacio Akasaka, en Tokio, el mandatario se mostró visiblemente confundido, moviéndose con cautela, el rostro cansado y la mirada errante. En todo momento tuvo que ser guiado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien, con paciencia y precisión oriental, lo condujo a su posición mientras las cámaras registraban cada segundo del encuentro.

#15 #1 Me parece exagerado el titular. Yo lo que veo es que no tiene ni puta idea del protocolo, algo habitual en él. No que esté mareado o algo similar como parece entenderse en el titular.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Esta chocheando ya
#6 Grahml
#1 Lo de saludar de repente a la bandera japonesa sin necesidad o pararse en cada esquina, lo evidencia sin duda alguna.
frg #10 frg
#1 Lleva así tiempo.
#26 raids
#10 se ha puesto en modo roomba
#11 audrey2012
#1 En un personaje como Trump es difícil diferenciar entre chocheo y su estado natural.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#1 Senil Biden Trump
calde #15 calde
rogerius #22 rogerius *
#15 Hay una mezcla de ambas condiciones. Inopia e ineptia. :troll:
powernergia #24 powernergia
#15 Le importa tres cojones el protocolo, y ni se preocupa de lo que hay que hacer, ni admite que alguien se lo diga, es resultado son estas cosas, pero no veo senilismo (que lo tendrá también más pronto que tarde).

#1
Bapho #25 Bapho
#15 Pues yo lo veo bastante despistado. Sobre todo después de las banderas que la ministra le dice que se ponga a su lado y el tío como un zombi se pone a andar recto sin parar. Si no lo paran aun esta andando en línea recta con la vista ida.
Malakaito #27 Malakaito
#15 yo estoy contigo este puto subnormal ni prepara su trabajo ni nada... no sabria ni el nombre de la primera ministra ni nada....
Esku #7 Esku
Luego era Biden el que estaba chocho y todos los garrulos se mofaban de ello. Ahora que lo hace el cheto no pasa nada.
unlugar #5 unlugar
Al estar en otro huso horario no se han acordado de cambiarle el pañal.
Larusico #17 Larusico
Tanto folleteo con satan le tiene tonto
Kleshk #4 Kleshk
Joder como está Biden

Oh wait
Nobby #21 Nobby
#4 a esto venía
#2 Leclercia_adecarboxylata
Sanae lo sanaó, no sanae ni ná.
kinz000 #13 kinz000
Otro presidente senil, que ojo tiene los gringos.
Malinke #9 Malinke
A ver los comentarios en EEUU sobre esto, sobre todo de su gobierno.
frg #16 frg
#9 Los omentarios serán sobre la de votos que van a desperdiciar si se muere de viejo en vez de morir de un balazo tras un "error" de seguridad.
freenetico #3 freenetico
Que careto mas chungo tiene el Trompas
xyria #8 xyria
Se hizo un Biden. Este empieza a chochear igual que el que le precedió.
pitercio #28 pitercio
#8 Lady Gagá.
#18 Emotivo
No ha sido en el acto, la culpa es que su política que lo desorienta.
Es una política que desorienta a cualquiera.
#19 Cincocuatrotres
Lo de meneame es de traka, como se puede comparar esto con lo de Biden, a veces tengo la sensación de que muchas de los usuarios son artificiales, como si estarían teledirigidos, con mando a distancia.
#14 Sigo_intentandolo
Es lo que tiene elegir a tus presidentes entre gente de edad media con toda la vida por delante...
Fj_Bs #23 Fj_Bs *
no hace tanto 04 ago 2025 .
Donald Trump olvida el nombre del primer ministro japonés y se refiere a él como «Mr. Japan»
olvidó que su homólogo japonés, se llamaba Shigeru Ishiba.
#20 Jarapa
Es la viva imagen de su país...
