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Si Toyota, el mayor fabricante del mundo, admite que puede no sobrevivir, ¿qué le espera al resto?

Si Toyota, el mayor fabricante del mundo, admite que puede no sobrevivir, ¿qué le espera al resto?

El ex CEO de Toyota lanzó una advertencia inédita: incluso el mayor fabricante del mundo podría no sobrevivir si no se adapta con rapidez. China, con BYD a la cabeza, domina la cadena de valor del coche eléctrico gracias a baterías avanzadas, precios competitivos y software más ágil. Mientras algunos fabricantes europeos reaccionan, los japoneses llegan tarde. Toyota intenta recortar costes eliminando estándares estéticos, señal de que su modelo tradicional ya no basta. El mensaje: la industria occidental afronta una crisis de supervivencia

| etiquetas: toyota , byd , electricos , supervivencia
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11 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
Comentarios destacados:    
Cantro #1 Cantro
Muchos se dedicaron a hacer lobby para retrasar el desarrollo de automoción eléctrica

Otros investigaron
6 K 80
Josecoj #7 Josecoj
#1 No serán ni los primeros ni los últimos. Nokia, Polaroid, etc.
1 K 18
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#7 A eso venia

"¿qué le espera al resto?"
Si no son competitivos, desaparecerán.
Vamos a ver... tanto llenarnos la boca con el capitalismo, y ahora resulta que nos echamos las manos a la cabeza cuando se aplica uno de sus fundamentos más esenciales: Solo perduran los actores competitivos.

Como molaba el capitalismo cuando eramos nosotros innovando!
Como molaba el capitalismo cuando los competitivos eramos nosotros!
Como molaba el capitalismo cuando eramos los principales beneficiarios!

Y ahora que, que vamos a hacer con toda la gente que se ha tragado el relato, durante decadas, que les contamos ?
1 K 20
#2 meneandotela
Yo les voy a dar el truco...que bajen los coches de precio sin importar la mentira de las ayudas.

Cualquier mierda que vayas a comprar hoy son más de 20k€ y para ver algo decente te tienes que meter en el rango de los 30k€.
3 K 33
#3 Barriales
#2 primer comentario de cuñado.
1 K 21
#8 meneandotela
#3 será eso
0 K 6
Bombástico #10 Bombástico
#3 Claro que sí, que sigan subiendo los precios infinitamente mas, así seguro que venden mucho.

Que sigan que sigan que van camino a su desaparición como bien admite Toyota en esta noticia.
0 K 9
Connect #5 Connect
#2 :palm:
0 K 13
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle *
#2 mi anterior coche 9900€ hace 13 años... el de hace 3 años 32k pero es que la versión actual parte de los 36k
0 K 9
azathothruna #4 azathothruna
Y aun asi, este weon apoyo seguramente a la trump samurai :shit:
0 K 19
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Tantos años intentantrying aprenderlearn inglsih y al final tendremos que aprender chino... imposibol.
0 K 9

menéame