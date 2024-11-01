Si Toyota, el mayor fabricante del mundo, admite que puede no sobrevivir, ¿qué le espera al resto?

El ex CEO de Toyota lanzó una advertencia inédita: incluso el mayor fabricante del mundo podría no sobrevivir si no se adapta con rapidez. China, con BYD a la cabeza, domina la cadena de valor del coche eléctrico gracias a baterías avanzadas, precios competitivos y software más ágil. Mientras algunos fabricantes europeos reaccionan, los japoneses llegan tarde. Toyota intenta recortar costes eliminando estándares estéticos, señal de que su modelo tradicional ya no basta. El mensaje: la industria occidental afronta una crisis de supervivencia