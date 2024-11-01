Si Toyota, el mayor fabricante del mundo, admite que puede no sobrevivir, ¿qué le espera al resto?

El ex CEO de Toyota lanzó una advertencia inédita: incluso el mayor fabricante del mundo podría no sobrevivir si no se adapta con rapidez. China, con BYD a la cabeza, domina la cadena de valor del coche eléctrico gracias a baterías avanzadas, precios competitivos y software más ágil. Mientras algunos fabricantes europeos reaccionan, los japoneses llegan tarde. Toyota intenta recortar costes eliminando estándares estéticos, señal de que su modelo tradicional ya no basta. El mensaje: la industria occidental afronta una crisis de supervivencia
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Otros investigaron
"¿qué le espera al resto?"
Si no son competitivos, desaparecerán.
Vamos a ver... tanto llenarnos la boca con el capitalismo, y ahora resulta que nos echamos las manos a la cabeza cuando se aplica uno de sus fundamentos más esenciales: Solo perduran los actores competitivos.
Como molaba el capitalismo cuando eramos nosotros innovando!
Como molaba el capitalismo cuando los competitivos eramos nosotros!
Como molaba el capitalismo cuando eramos los principales beneficiarios!
Y ahora que, que vamos a hacer con toda la gente que se ha tragado el relato, durante decadas, que les contamos ?
Cualquier mierda que vayas a comprar hoy son más de 20k€ y para ver algo decente te tienes que meter en el rango de los 30k€.
Que sigan que sigan que van camino a su desaparición como bien admite Toyota en esta noticia.