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Dos ataques contra los cascos azules matan a dos soldados indonesios bajo mando español en Líbano

Dos ataques contra los cascos azules matan a dos soldados indonesios bajo mando español en Líbano

El presidente Sánchez dice que se han rebasado “líneas rojas” y la ministra Robles muestra su “enorme preocupación”. Murieron en dos ataques diferentes ocurridos con menos de 24 horas de diferencia.Uno de los militares falleció el domingo por el impacto indirecto de un proyectil de artillería israelí, según los primeros indicios. El segundo murió este lunes al ser alcanzado un convoy de la ONU, en un ataque en el que hay más heridos graves. Unifil continúa patrullando pese al aumento de la tensión y los ataques en el sur del Líbano.

| etiquetas: libano , indonesia , cascos azules
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6 comentarios
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Socavador #6 Socavador *
#5 Esta amplía la información. Ya don dos muertos y múltiples heridos graves.

Ya hay que ser miserable para atacar a los Cascos azules.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como no dicen nada todo indica que son ataques de Israel ¿Me equivoco?
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#2 tropezon
#1 bueno, el primero dicen claramente que fue un proyectil israeli
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Dene #3 Dene
Asesinados por la "única democracia de oriente "
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#4 Dedalos *
Y que demonios hacen ahí cascos azules si no se les va a proteger?, si a Israel le sale gratis matar?
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menéame