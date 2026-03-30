Dos ataques contra los cascos azules matan a dos soldados indonesios bajo mando español en Líbano

El presidente Sánchez dice que se han rebasado “líneas rojas” y la ministra Robles muestra su “enorme preocupación”. Murieron en dos ataques diferentes ocurridos con menos de 24 horas de diferencia.Uno de los militares falleció el domingo por el impacto indirecto de un proyectil de artillería israelí, según los primeros indicios. El segundo murió este lunes al ser alcanzado un convoy de la ONU, en un ataque en el que hay más heridos graves. Unifil continúa patrullando pese al aumento de la tensión y los ataques en el sur del Líbano.