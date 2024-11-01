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Muere un casco azul de la FINUL por el impacto de un proyectil en el sur de Líbano

Un casco azul de la FINUL muere y otro resulta gravemente herido por un proyectil en el sur de Líbano en plena escalada entre Israel y Hezbolá.

| etiquetas: onu , libano , israel , hezbola , casco azul
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Mltfrtk #1 Mltfrtk
Traducción: Israel ataca al ejército de la UE con misiles matando a un casco azul y Europa no hace nada en absoluto.
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menéame