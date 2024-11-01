edición general
El testigo que incrimina a Begoña Gómez reconoció que no pudo lucrarse con el software de la Complutense

“Lo mejor de la cátedra es que el software era gratuito”, afirmó el exvicerrector Doadrio ante el juez Peinado, quien considera “verosímil” la atribución a la mujer del presidente de un delito de apropiación indebida del que no ha reunido pruebas

lameiro #1 lameiro
La muy jodida se quedo con el el pendrive del Ubuntu.
#2 Jodere
#1 Sin pagar a canonical. xD
lixivia #7 lixivia
#3 #1 #2 Os estáis metiendo en un lio, como se entere el Peinado que habéis escrito eso en internet os llama a declarar y como no digáis algo malo de Begoña os busca algo en vuestro pasado… avisaos estáis!!
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

Hostis ... pues yo me llevé una libreta y un boli del curro. xD
lixivia #11 lixivia
#10 pues si era de tapa dura puedes ir a la carcel
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#11

No, era cartoncllo. xD
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Y seguro que les cargó la factura del USB de Aliexpress. :-D
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Ey Peinadete, que también usaba el Acrobat Reader, abre causa por ello.
Cehona #5 Cehona *
Se le cae el techo a la Facultad por la falta de financiación de la hija de fruta y el juez copiador entretenido con el copyright.

#4 Solo puede copiar Peinado.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

¡Y el Office de la universidad!
ummon #8 ummon
No sé que está esperando el juez para imputar a Linus Torvalds... o_o
#9 Sigo_intentandolo
Joder... la de vueltas que esta dando esto del software.
Un portal hecho por becarios para gestionar informes... coste real, menos de 15k€ (y soy generoso).

Tenemos el pais con robos de cientos de millones en obra publica innecesaria o mal gestionada (aeropuertos completos)... y la crisis de gobierno es esto...

País...
#12 Leon_Bocanegra
#9 esto está siendo como el caso Dina.
