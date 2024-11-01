El testigo que incrimina a Begoña Gómez reconoció que no pudo lucrarse con el software de la Complutense

“Lo mejor de la cátedra es que el software era gratuito”, afirmó el exvicerrector Doadrio ante el juez Peinado, quien considera “verosímil” la atribución a la mujer del presidente de un delito de apropiación indebida del que no ha reunido pruebas
| etiquetas: exvicerrector doadrio , juez peinado , begoña gómez , soft , complutense
Hostis ... pues yo me llevé una libreta y un boli del curro.
No, era cartoncllo.
Y seguro que les cargó la factura del USB de Aliexpress.
#4 Solo puede copiar Peinado.
¡Y el Office de la universidad!
Un portal hecho por becarios para gestionar informes... coste real, menos de 15k€ (y soy generoso).
Tenemos el pais con robos de cientos de millones en obra publica innecesaria o mal gestionada (aeropuertos completos)... y la crisis de gobierno es esto...
País...