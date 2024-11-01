edición general
LaLiga ha bloqueado la web de Cáritas entre rumores y polémica alrededor de Javier Tebas

El fin de semana, debido a los bloqueos de LaLiga, está dejando noticias desagradables entre los usuarios. La peor de todas ha sido el bloqueo que ha sufrido la web de Cáritas a lo largo de la jornada del sábado. El problema podría continuar el domingo. Está claro que, cada fin de semana, LaLiga tiene que ser noticia por algo más que los goles de Mbappé (o la ausencia de los mismos), las victorias del Barcelona o los resultados del fútbol. Porque la entidad continúa haciendo bloqueos que dejan, cada vez, nuevas víctimas inocentes.

xyzzy
Futbolcracia
UNX
#2 Eso suena muy parecido a idiocracia.
Fanpiro
#2 no, no te equivoques. Una cosa es el fútbol profesional y otra el fútbol aficionado.
Lamantua
La Liga o alguien con toga..? 8-D
Fedorito
Yo no se que estarán bloqueando pero puedo ver todos los partidos piratas igual que siempre.

#1 El de la toga bloquea a petición de la liga.
alcama
#3 El de la toga aplica la ley
mecha
#6 la ley del más fuerte rico y poderoso.
Elbrith
#6 Si bloquear a Caritas le llamas aplicar la ley, creo que tienes un problema xD
Dene
#24 uno...mas
Jodere
#3 Pues el hijo de frutas del Tebas, si jode a los demás con sus bloqueos sin ser futbol ni deportes, sitios legales
Graffin
#3 venía a decir lo mismo.
osids
#3 Por eso ahora quieren ir a por las vpns como si pudieran poner puertas al campo, es que son muuuuuu tontos
Eukherio
#3 Si lo divertido es que los que piratean fútbol no se han visto demasiado afectados mientras que el resto jugamos a la lotería cada fin de semana a ver qué funciona y qué no. Un día no va Vimeo, otro día no me entra en un blog de tecnología, etc.
Jodere
#1 El juez le dio permiso y Tebas hace lo que le sale de los cojones, esta vez con la iglesia ha topado
Gry
#7 Al español medio si le das a elegir entre su Fé y el Fútbol escupe en la Santa Cruz sin dudarlo. :-P
Jodere
#9 Pues hay muchos que se cagan en la fe y en el futbol
Fanpiro
#9 No es una cuestión de fé o de fútbol. Como servicio a la sociedad prefiero a Cáritas que la LFP, te lo digo siendo agnóstico y futbolero.
A mí entender es mucho más importante que la gente con dificultades económicas coman a ver un Real Madrid Barça.
Y tenlo dice alguien que este finde se ha tragado 5 partidos de fútbol.
Los bloqueos de la LFP en Internet es una sobrada del copón.
calde
#1 En este caso, no me parece tan malo lo de bloquear webs al tuntún... :troll:
Elbrith
#18 Ya lo hicieron. Bloquearon la web de Dazn xD
Cuñado
#25 Justicia poética.
emdi
Cáritas. Lo único bueno que ha derivado de la iglesia, aunque se financia la 90% (es un ejemplo) con dinero que no es de la iglesia.
Y todo la fama de caridad se lo lleva la iglesia sin mover un dedo.
crysys
#16 Y su porcentaje de voluntarios ajenos a la jerarquía eclesiástica ronda el mismo porcentaje: 90%
Maki_Hirasawa
#16 ....bueno sin animo de defender a la iglesia (sobretodo actualmente), pero...
www.youtube.com/shorts/6quxPfGX-yo
Re-botado
Hasta que no bloqueen la web del PSOE o del PP no se tomarán medidas.
ronko
#14 Estaría bien que se llegaran a bloquear a si mismos, por ejemplo en un Barça-Madrid.
perogrullobrrr
#14 mientras las corridas de toros digan sin bloquearse todo bien
volandero
Si Laporta quisiera, Tebas estaría inhabilitado mañana mismo (por revelación de datos confidenciales).

Pero por alguna misteriosa razón, no quiere denunciarlo. Y es raro, porque bien que repiten que Tebas es madridista y que le tiene manía al Barça.

Lo que sacará el Barça a cambio nos lo podemos imaginar. Entre mafiosos se entienden bien.
Magog
Vale que tiene una sentencia que le otorga poder de tirar webs, pero creo que el uso que hace es absolutamente desmedido
BuckMulligan
Pq es peor booquear a Caritas que a los hospitales?
scalvo
El otro día se cayó medio interné por errores de configuración en Cloudflare.

Cloudflare debería ser capaz de capar exclusivamente las páginas que le dicen, si no lo son. Qur sí, que Tebas es muy malo y blablabla. Pero mucho peor que Tebas son las grandes corporaciones del sector yanki.

La culpa de que por pedir capar el fútbol se caiga Caritas no es de Tebas. Es de Cloudflare.
tolocoth
#30 no me verás frecuentemente defendiendo a ninguna de estas corporaciones, pero aquí debería primar la proporcionalidad. No es lógico bloquear a un porrón de direcciones IP de un proveedor para prevenir la piratería de un partido de fútbol. Si la infraestructura fuese pública en lugar de privada o si se estuviese por ejemplo aplicando un método de bloqueo que afectase a infraestructura pública (como cuando el cableado era propiedad de la Telefónica estatal), sería exactamente igual de grave a mi juicio.

Es como si para evitar que la gente fume, decidimos prohibir los mecheros y le echamos la culpa a la industria que los fabrica.
alcama
Si gobernase el PP, la culpa de que esto se permita sería del PP.
Ferran
#5 PP y Vox se opusieron explícitamente a limitar los bloqueos en la última votación.
