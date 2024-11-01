LaLiga ha bloqueado la web de Cáritas entre rumores y polémica alrededor de Javier Tebas

El fin de semana, debido a los bloqueos de LaLiga, está dejando noticias desagradables entre los usuarios. La peor de todas ha sido el bloqueo que ha sufrido la web de Cáritas a lo largo de la jornada del sábado. El problema podría continuar el domingo. Está claro que, cada fin de semana, LaLiga tiene que ser noticia por algo más que los goles de Mbappé (o la ausencia de los mismos), las victorias del Barcelona o los resultados del fútbol. Porque la entidad continúa haciendo bloqueos que dejan, cada vez, nuevas víctimas inocentes.
#1 El de la toga bloquea a petición de la liga.
A mí entender es mucho más importante que la gente con dificultades económicas coman a ver un Real Madrid Barça.
Los bloqueos de la LFP en Internet es una sobrada del copón.
Y todo la fama de caridad se lo lleva la iglesia sin mover un dedo.
Cloudflare debería ser capaz de capar exclusivamente las páginas que le dicen, si no lo son. Qur sí, que Tebas es muy malo y blablabla. Pero mucho peor que Tebas son las grandes corporaciones del sector yanki.
La culpa de que por pedir capar el fútbol se caiga Caritas no es de Tebas. Es de Cloudflare.
Es como si para evitar que la gente fume, decidimos prohibir los mecheros y le echamos la culpa a la industria que los fabrica.