LaLiga ha bloqueado la web de Cáritas entre rumores y polémica alrededor de Javier Tebas

El fin de semana, debido a los bloqueos de LaLiga, está dejando noticias desagradables entre los usuarios. La peor de todas ha sido el bloqueo que ha sufrido la web de Cáritas a lo largo de la jornada del sábado. El problema podría continuar el domingo. Está claro que, cada fin de semana, LaLiga tiene que ser noticia por algo más que los goles de Mbappé (o la ausencia de los mismos), las victorias del Barcelona o los resultados del fútbol. Porque la entidad continúa haciendo bloqueos que dejan, cada vez, nuevas víctimas inocentes.