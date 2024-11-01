Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas

“Para que veas como quedaría”. Es la excusa que usan muchos propietarios e inmobiliarias. Lo que hacen es mejorar las fotos usando herramientas de inteligencia artificial para que el inmueble parezca más nuevo de lo que en realidad es o que se vea cómo quedaría reformado. En el anuncio que denuncia este usuario en X, han usado la IA en la imagen de la piscina para que se vea cómo quedaría estando con el agua limpia y todo en perfectas condiciones.