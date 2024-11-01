edición general
Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas

“Para que veas como quedaría”. Es la excusa que usan muchos propietarios e inmobiliarias. Lo que hacen es mejorar las fotos usando herramientas de inteligencia artificial para que el inmueble parezca más nuevo de lo que en realidad es o que se vea cómo quedaría reformado. En el anuncio que denuncia este usuario en X, han usado la IA en la imagen de la piscina para que se vea cómo quedaría estando con el agua limpia y todo en perfectas condiciones.

antesdarle #6 antesdarle
Yo que toda mi infancia esperé la llegada de Skynet y me encuentro con esta puta mierda. Es desolador :foreveralone:
Supercinexin #1 Supercinexin
Y de precios mucho más altos que los que finalmente se acaban pagando, también.
#2 EISev
#1 más altos de los que se acaban registrando. De la parte en negro el notario no sabe ya que se ausenta unos minutos
Wintermutius #3 Wintermutius
#1 #2 Obviamente, lo hacen para inflar precios, pero el comprador no es idiota. El problema es ver decenas de pisos con fotos falsas, y que te hagan perder el tiempo.
ccguy #4 ccguy
#1 No sé yo. Me gustaría ver alguna prueba de eso. Quizá en algunos sitios, pero desde luego no es general.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Qué manía de verlo todo negativo, te hacen el proyecto de interiorismo. xD
nemeame #8 nemeame
"Así quedaría tu casa sino fueses un puto muerto de hambre" :troll:
#9 poxemita
Deberían hacer como en la comida, un asterisco y un texto de sugerencia de presentación.

Luego resulta que has comprado algo del Día con un vampiro pintado en el envase y a ver como pollas presentas el producto disfrazado de vampiro.
txirrindulari #10 txirrindulari
#9 quizá me equivoque, pero si está manipulada o generada con ia, la ley dice que hay que indicarlo claramente
#11 Borgiano
Es la publicidad engañosa de las inmobiliarias de toda la vida sólo que ahora con IA, bastante trolas meten siempre en las descripciones con lo de "muy luminoso", "muy tranquilo", "recién reformado", "para entrar a vivir", etc, por no hablar de los metros de palo que meten siempre en los anuncios, los de mi barrio que venden que son exactamente como el mío que tiene 89 m2 te los anuncian tranquilamente por no menos de 115 y hasta de 125 los he visto.
#7 Tiranoc
Mientra no se les ocurra inflar el número de m²...:troll:
