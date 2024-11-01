Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo

Un particular denunció a un juez y este 'aireó' su certificado de antecedentes penales para desacreditarlo. El TSJC condenó al juez por revelación de secretos. El juez Marchena, en el Supremo, anuló la condena y absolvió al juez.
Qué putada para el relato que aún quede gente honesta, eh?
Ahora de pronto todo el mundo es experto en leyes, menos los expertos en leyes, claro
#23 La información no era pública. En todo caso, se había filtrado. Y el hecho de que pegase trozos enteros del correo en la nota de prensa porque ya sabía que se iba a publicar, es otra prueba en su contra.
El mundo de tus ideas en las que sabes más que un jurista del tribunal supremo???.
No me hagas reír.
Sois cansinos desde la pseudo-izquierda española con el manual de sabotaje para este tema.
Estáis siguiendo el guión al pie de la letra para confundir y crear una realidad que no es.
El FGE del Estado español es ya un delincuente y su responsable, Sánchez, el peor presidente de la historia de la democracia española continúa sin asumir ninguna responsabilidad por el nombramiento de ese señor después de haber cometido un gravísimo delito dado su cargo
Yo me lo esoty pasando pipa riendome de todos estos fanaticos y totalitarios que estan justificando y blanqueando de todas las maneras que pueden al delincuente Fiscal General del estado condenado.
Y explica algunas cosas..
¿No se supone que estas sentencias hacen jurisprudencia?
Manzanas y peras.. pero la maquinaria de los partidos sigue echando carbón
Y Marchena sólo eh, él solito absuelve o condena
En el caso de la noticia, los datos del tipo no se hacen públicos, se incluyen en un expediente cuyo destinatario es otro órgano de la administración de justicia que ya se por si tiene acceso a esos datos.