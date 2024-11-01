edición general
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo

Un particular denunció a un juez y este 'aireó' su certificado de antecedentes penales para desacreditarlo. El TSJC condenó al juez por revelación de secretos. El juez Marchena, en el Supremo, anuló la condena y absolvió al juez.

#1 Murciegalo
Marchena, prevaricador corrupto.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Otro Peinado, pero con mas poder desde el supremo.
kumo #18 kumo
#1 Y sin embargo Sánchez le ofreció la presidencia del CGPJ en dos ocasiones... Lo mismo lo que ocurre es que por mucho que se repita esa estupidez salida de alguna cloaca del gobierno, ha resultado que Marchena no es el corrupto que buscaba Pedrito... Como tampoco lo han sido Balas, Lastra, Estampa o Luzón...

Qué putada para el relato que aún quede gente honesta, eh?
Veelicus #24 Veelicus
#18 Estas llamando honesto a Marchena en el mismo hilo que queda claro que es un prevaricador?, ole tus gonadas morenas
kumo #29 kumo *
#24 Toma, el hilo que en el que queda claro que el twittero este del envío no tiene ni puta idea y que esta mierda se ha enviado sólo por enfangar. Porque hay que llorar muy fuerte por un prevaricador condenado como Alvaro Ortiz...

x.com/TsevanRabtan/status/1992534356792053933


Ahora de pronto todo el mundo es experto en leyes, menos los expertos en leyes, claro xD xD

#23 La información no era pública. En todo caso, se había filtrado. Y el hecho de que pegase trozos enteros del correo en la nota de prensa porque ya sabía que se iba a publicar, es otra prueba en su contra.
#32 osids
#29 En serio que el tweet ese que pegas para ti es más que una sentencia que es pública? Qué bajito está el nivel últimamente, al menos profesor "el original" sabía trolear
#30 czero *
#18 Pues lo de siempre con el PSOE colocando a gente de derechas en puestos de relevancia. Igual que le regalaron el control de RTVE al PP a cambio de nada, de una renovación del CGPJ que el PP se pasó por el forro durante años. Cuando llega el PP al poder, coloca a todos sus corruptos de referencia y cuando llega el PSOE no hace limpieza de nada. Lo de llamar honesto a Marchena te ha salido regular
#22 Katos
#1 así en que juicio fue declarado corrupto o prevaricador??.
El mundo de tus ideas en las que sabes más que un jurista del tribunal supremo???.

No me hagas reír.
#25 John_Doe
#1 ¿Hay condena? No, entonces a continuar con el día a día.

Sois cansinos desde la pseudo-izquierda española con el manual de sabotaje para este tema.
Estáis siguiendo el guión al pie de la letra para confundir y crear una realidad que no es.

El FGE del Estado español es ya un delincuente y su responsable, Sánchez, el peor presidente de la historia de la democracia española continúa sin asumir ninguna responsabilidad por el nombramiento de ese señor después de haber cometido un gravísimo delito dado su cargo
MJDeLarra #2 MJDeLarra *
Si esto llega a portada, @Saboreabishop tiene que tatuarse el nombre de @Livingstone85 en el pesho...
#3 Saboreabishop
#2 Hecho.
MJDeLarra #16 MJDeLarra
#3 Pues ala, foto o al paredón.
themarquesito #26 themarquesito
#3 Las apuestas se cumplen
obmultimedia #8 obmultimedia
#5 Que tal neonato? todo bien en tu nuevo curro de BOT astroturfer?
#10 Saboreabishop
#5 Leéte los votos particulares (páginas 16 a 18 de la sentencia) y me cuentas. La sentencia de Marchena no hay por donde cogerla, es de una permisividad absoluta hacia un acto evidentemente ilícito por parte de su colega. Eso sí, cuando el Perro y la virreina de Madrid están en medio, la cosa cambia y pasa a ser el inquisidor mas sediento de sangre.
desastrecolosal #19 desastrecolosal *
#10 Entonces al FGE que supuestamente usó esos datos para una Nota de prensa pública que habría que hacerle, guillotinarle o meterlo en la carcel?
#23 Saboreabishop
#19 Una nota de prensa que comunicaba una información pública desde hace días e infinitamente menos sensible que un certificado de antecedentes penales (básicamente que el novio de Ayuso aceptaba ser condenado por fraude a Hacienda y falsificación en el marco de una conformidad...que él mismo pidió, y no al revés como decía el mentiroso patológico de MAR).
desastrecolosal #28 desastrecolosal
#23 La información no era pública o no debía ser pública, la información debía ser salvaguardada por el mismo que la difundió y usó para fines partidistas. (supuestamente)
Veelicus #11 Veelicus
#5 negativo y al ignore de los astroturfers
#34 pozz
#5 Esta web está podridisima de propaganda y propagandistas que tienen carta blanca para esparcir toda clase de mierda.
Yo me lo esoty pasando pipa riendome de todos estos fanaticos y totalitarios que estan justificando y blanqueando de todas las maneras que pueden al delincuente Fiscal General del estado condenado. xD :popcorn: :popcorn:
2 K 8
Casiopeo #13 Casiopeo
Esto escribí por aquí hace 4 años:

www.meneame.net/m/Artículos/desayuno-accidental-senor-magistrado-supr

Y explica algunas cosas..
Torrezzno #20 Torrezzno
#13 buen relato. Así nos va. Espero que ya estés mejor.
alcama #7 alcama
Me gusta mucho renegados.es porque ya no esperan a los comentarios para dar opinión, y directamente ya en la propia entradilla te adoctrinan adecuadamente , así no se pierde el tiempo
#36 chalimac
El Supremo filtró la sentencia del Procés. Pero como afectaba a catalanes, el escándalo fue cero.
denocinha #21 denocinha
A Marchena le van a revisar hasta la presión de los neumáticos. ¿Por qué será que lo hacen ahora?
Veelicus #27 Veelicus
#21 No no, ahora igual se ve mas, se le ha revisado siempre, lo que pasa que lo hacian los nacionalistas, y claro, de eso mucha gente no se enteraba en la peninsula, pero cualquiera que conozca a Marchena... conoce a Marchena.
Torrezzno #6 Torrezzno
Dos varas de medir :troll:
#12 Peter086
La Ley es ciega.... vamos, que ni quiere mirar qué hacen los otros jueces.
yoma #33 yoma
#12 Va a pasar de llevar una venda en los ojos a llevar una pinza en la nariz. :troll:
#35 mcfgdbbn3
#indubio_pitorreo

¿No se supone que estas sentencias hacen jurisprudencia?
#17 gershwin *
197.2cp vs 417.1cp
Manzanas y peras.. pero la maquinaria de los partidos sigue echando carbón

Y Marchena sólo eh, él solito absuelve o condena :wall:
#15 Peter086
Sí, en eso se parecen al El Mundo o La Razón.
#31 ogrexxx
Ambos casos difieren bastante aún siendo juzgados por el mismo tipo de delitos.
En el caso de la noticia, los datos del tipo no se hacen públicos, se incluyen en un expediente cuyo destinatario es otro órgano de la administración de justicia que ya se por si tiene acceso a esos datos.
