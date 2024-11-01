Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)  

En el programa de Piers Morgan, Max Blumenthal, de The Grayzone, se enfrenta al ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, por su historial de conspiraciones golpistas y colaboración con elementos violentos de la oposición.
| etiquetas: max blumenthal , venezuela , golpe de estado , exxon mobil , james story
A nadie con dos dedos de frente le cabe ninguna duda que lo que quiere EEUU es el control de las enormes reservas de petróleo venezolanos.
Es mucho más efectivo y costo-eficiente controlar las élites políticas y mediáticas de un país, sus partidos y medios de comunicación (véase Alemania, los Bálticos, UK, Japón... y, en menor medida, toda la UE).
Si esas élites se resisten, organizas un golpe de Estado y pones a tus peones… » ver todo el comentario
Si no fuera por que se mete con USA, este medio aquí se tacharía de propaganda y bulos sin fundamentos en cero-coma.