Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)

Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)  

En el programa de Piers Morgan, Max Blumenthal, de The Grayzone, se enfrenta al ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, por su historial de conspiraciones golpistas y colaboración con elementos violentos de la oposición.

Narmer #7 Narmer
Cuando la respuesta del embajador es un ad hominen de libro, acusándole sin ninguna prueba, queda claro quién está diciendo la verdad y quién no.

A nadie con dos dedos de frente le cabe ninguna duda que lo que quiere EEUU es el control de las enormes reservas de petróleo venezolanos.
16
Varlak #14 Varlak
#7 Aún asumiendo que el periodista estuviera ese financiado por Putin, si lo primero que dice el embajador es un ad hominem a mi me da la sensación de que está apoyando las acusaciones
0
JackNorte #2 JackNorte *
Las invasiones de USA no son invasiones, solo quieren llevar la democracia a todo el mundo, especialmente a sitios donde tengan recursos o que sean geopoliticamente interesantes para evitar el desarrollo de otras superpotencias, pero principalmente para enseñar como se gestionan los recursos a paises donde sus gobiernos soberanos no saben hacerlo bien (beneficiando a USA , sin que tengan que invadirlos) :-)
6
SRAD #6 SRAD
#2 Hay formas mejores, mucho mejores, de controlar un país que con una invasión (botas sobre el terreno). Eso lo han aprendido bien en las últimas décadas, el último error de ese tipo fue la invasión de Iraq.
Es mucho más efectivo y costo-eficiente controlar las élites políticas y mediáticas de un país, sus partidos y medios de comunicación (véase Alemania, los Bálticos, UK, Japón... y, en menor medida, toda la UE).
Si esas élites se resisten, organizas un golpe de Estado y pones a tus peones…   » ver todo el comentario
26
Lutin #9 Lutin
#6 Bien dicho.
3
#8 Dravos
La derecha española y los republicanos yankees primos hermanos, ambos comparten Venezuela, solo que unos recurren a Putin y los otros a ETA cuando no tienes argumentos.
7
#4 Noatot
Brutal el periodista soltando verdades como puños y el miserable de Story respondiendo que con Rusia no se atreve :shit:
4
#5 Txidamente
#4 recuerda, si tu vida es una mierda, INVENT
0
#10 chocoleches
#4 Mucho peor, le dice que está a sueldo de Putin.
1
kumo #11 kumo
#10 Y así parece, viendo para quien actúa, a quien tiene en plantilla y la mierda que publica.

Si no fuera por que se mete con USA, este medio aquí se tacharía de propaganda y bulos sin fundamentos en cero-coma.
0
troll_hdlgp #12 troll_hdlgp
#10 Mas exactamente lo acusa de ignorante, soberbio y de estar a sueldo de rusia: "Por supuesto Max (el periodista) a menudo esta equivocado y nunca duda, ese es su trabajo y nunca va a decir nada malo de Putin porque es de donde viene su financiación..."
0
Varlak #13 Varlak
#10 a mi me flipa que tras esa retahíla de acusaciones lo primero que suelta es "ah, pues a ti te paga Putin"
0
Moderdonia #3 Moderdonia *
Esa sonrisa tan bonita... ¡EXPRÓPIESE!
1
#1 Celsar
Por como está redactado el titular parece que ha utilizado una IA.
2

