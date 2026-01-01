edición general
Sánchez no llega a fin de mes

Cuando hace unos días vi al psicópata Trump anunciar que prohibirá que los grandes inversores compren viviendas unifamiliares en Estados Unidos para hacer negocio, además de quedarme boquiabierto, recordé aquella conversación sobre vivienda con el cargo del PSOE y me pregunté: ¿sentirá al menos algo de vergüenza al ver a la ultraderecha adelantarle por la izquierda?

10 comentarios
Comentarios destacados:    
Lyovin81 #4 Lyovin81
Repito: el PSOE responde a los inversores, indirectamente a la banca que es quien le financia las campañas. NO PUEDE ir contra la especulación inmobiliaria porque sería ir contra la mano que le da de comer.
Y el PP y VOX, igual.

La solución no va a venir de partidos con ideología liberal de mercado. No sé qué cojones espera la gente.
4 K 63
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#4 ¿Qué partido político no tiene ideología liberal de mercado en este país?
0 K 7
Lyovin81 #9 Lyovin81
#5 En teoría se presentan partidos con ideología marxista, yo en su momento voté a diversas escisiones del PCE pero habrá otros seguramente.
0 K 7
#3 IngridPared
Es vergonzoso lo que (no) hace la supuesta izquierda con el problema de la vivienda. Es que tampoco Sumar ni Podemos presentan una propuesta clara.
1 K 21
Ratef #8 Ratef
#3 Sí, que es ante todo un buen de mercado.
0 K 11
meroespectador #2 meroespectador
Trump dirá lo que quiera, pero luego no lo hará, pero para muchos parecerá que lo ha hecho.
1 K 19
Lamantua #6 Lamantua
#2 Exactamente lo mismo que Pedro Sanchez. dice muuuuchas cosas de izquierda, sin embargo no cumple ni una.
2 K 30
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
¿Vergüenza Sánchez?!?

xD xD xD xD xD
0 K 12
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que ponga un crowfounding que le ingreso lo que pago de alquiler al mes!!!
0 K 7

