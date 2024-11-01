Sánchez, a Feijóo: "En Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado este miércoles durante su comparecencia en el Congreso con la relación entro del PP entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Tras recordar que Feijóo sustituyó a Pablo Casado al frente del partido tras su batalla fratricida con la presidenta de Madrid, Sánchez ha zanjado: "Voy a ser comprensivo, y sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada. Porque ambos sabemos que usted en esta comunidad autónoma manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico".