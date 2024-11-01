edición general
Sánchez, a Feijóo: "En Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado este miércoles durante su comparecencia en el Congreso con la relación entro del PP entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Tras recordar que Feijóo sustituyó a Pablo Casado al frente del partido tras su batalla fratricida con la presidenta de Madrid, Sánchez ha zanjado: "Voy a ser comprensivo, y sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada. Porque ambos sabemos que usted en esta comunidad autónoma manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico".

Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
ostias, pues mira que si que hay paralelismos...
EvilPreacher #6 EvilPreacher
#1 ¿Y quién sería Palpatine? ¿MAR? ¿y el papel de Ayuso en ese paralelismo?
Gandark_S1rk #12 Gandark_S1rk
#6 palpatine? aznar.
karakol #9 karakol
También quiere ganarse a los frikis.

Que crack.
Torrezzno #11 Torrezzno
#7 en el 3% de ella
Torrezzno #4 Torrezzno *
¿Quien seria el senador Palpatine? Yo voto por Zapatero o Aznar. Yoda ya estiró la pata
ewok #7 ewok
#4 Yoda vive en la fuerza.
The_Ignorator #8 The_Ignorator
#4 Yoda ha muerto pero Kuato...  media
Torrezzno #10 Torrezzno
#8 jaja he tenido que buscarlo. No me acordaba del nombre  media
The_Ignorator #2 The_Ignorator
He tenido que mirar que no fuese de EMT
#3 Garminger2.0
tengo bastantes dudas de que Feijoo sepa quién es Jar Jar Binks
EvilPreacher #5 EvilPreacher
#3 Ya demostró no conocer 1984 de Orwell. La ciencia ficción tampoco es su fuerte.
