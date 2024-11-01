edición general
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”

Vito Quiles comenzaba el mes de octubre con una nueva idea: realizar una gira por diferentes universidades españolas bajo el lema “España combativa: periodismo crítico y comunicación política”. Convocatorias que han generado altercados, como los de este lunes en una concentración no autorizada de Valencia que el pseudoperiodista convocó dentro de su gira ultra. Mientras el joven va de facultad en facultad, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha confirmado que Quiles no ha acabado la carrera.

etiquetas: periodismo , licenciaturas , educacion , méritos
Comentarios destacados:              
Meneador_Compulsivo
Como Escolar, lo mismo en el futuro también lo ponen a dirigir un diario.
17
#7 Borgiano
#6 Jajaja, es verdad, esa Rubén no te la va a contar.
6
Fernando_x
#7 ¿el que no va a contar? ¿que es perfectamente sabido y nunca nadie lo ha intentado negar?
0
#12 NoMeVeas
#6 Que coño tiene que ver Escolar aqui? Os violo de pequeños? Lo dudo, si asi fuera seriais sus fans n° 1 porque sois unos enfermos mentales y por eso defendeis a un tipejo que no ha aportado nada bueno a la sociedad.

Ademas, es la basura humana la que ha estado diciendo recientemente que ya termino la carrera, de ahi que salgs Ruben a desmentirlo.Es un vago recompensado por serlo, para que se va a esforzar.
5
#15 vGeeSiz
#12 pues tiene que ver, un "periodista" que no ha acabado la carrera, si sirve para señalar a Vito Quiles, sirve para señalar a Escolar. Otra cosa es que uno te caiga mal y el otro bien, pero parece que a ti, te importa más el quién que el qué
5
#19 vGeeSiz
#16 Rubén? donde pone Rubén? ESCOLAR, lee bien, ESCOLAR, que tienes la comprensión lectora de una ameba

Y los insultos te los dejas para cuando vayas al bar
3
elGude
#19 edito
0
este_no_es_eltraba
#16 escolar no miente?

relaja tus insultos, que tu estas alabando a otro mierdas. escolar es lo mismo que vito pero del otro lado, un propagandista.
1
#55 fingulod
#38 ¿Dónde dice Escolar que haya acabado la carrera o tenga título de periodismo?

Yo lo que veo en que dice esto:

Estudié periodismo pero no terminé la carrera. Me faltaron unas pocas asignaturas. ¿La razón? Que cambió el plan de estudios. Yo ya trabajaba y me quedó pendiente una asignatura que ya no existía. La convalidación exigía casi volver a empezar. Decidí centrarme en mi profesión.

x.com/iescolar/status/1322104279398842368?lang=es
0
ciriaquitas
#15 Si se señala a Vito Quiles no es por no haber acabado la carrera, es por mentir diciendo que si la ha acabado.
3 K 43
elGude
#24 ESo es muy complicado para el meneante medio de centro de meneame.
0
Maki_Hirasawa
#12 Tiene que ver en que vemos portadas de El Diario en Meneame muy a menudo, pero curiosamente en este caso particular no importa tanto que Ignacio, su fundador y director, tampoco acabase periodismo.

Y lo digo pensando que Vito es un engañabobos.

Eso es lo que tiene que ver. Que en meneame siempre es el quién, y no el qué.
1
este_no_es_eltraba
#12 escolar aporta algo bueno a la sociedad?
0
#41 Leon_Bocanegra
#35 el problema aquí no es si Escolar aporta algo bueno, sino lo que aporta Vito Quiles, que es odio ,odio y más odio. Claro que un comunista como tú, ya te habrás dado cuenta de ello. A qué si? A qué no es tu intención defender a Vito Quiles?
2
este_no_es_eltraba
#41 A vito no se le defiende, se le deja en evidencia y se le gana el discurso.

como comunista, estoy en contra de que se le cancelen esas charlas en las universidades por ejemplo, yo iría, hablaría con el y lo dejaría en evidencia. A esta gente se le gana el discurso con dialéctica, todo lo que no sea eso, es darles mas votos.

pero es que al mierdas de escolar lo mismo. se le tiene que ganar el discurso a toda esta panda de propagandistas, de un lado y del otro. por que como bien dices, como…   » ver todo el comentario
0
haprendiz
#54 yo iría, hablaría con el y lo dejaría en evidencia. A esta gente se le gana el discurso con dialéctica,

Un plan sin fisuras.

Es como decir que la solución definitiva contra el terraplanismo es sentar a un científico a debatir con un terraplanista. ¿Cómo no se le habrá ocurrido antes a nadie? :roll:
0
tremebundo
#6 ¿Ves comparables a esos dos personajes?
2
flyingclown
#6 ¿Has escuchado a Escolar fardar de título universitario?
9
#23 soberao
#6 Ignacio Escolar nunca ha ocultado que no terminó la carrera. Quilés oculta hasta sus raíces extranjeras, ocultando el apellido de su padre en público (Vito Zoppellari Quiles).
6
imagosg
#6 Pero qué bobadas dices?
Escolar dirige un medio serio y Quiles es un payaso haciendo el payaso. Un don nadie
2
elGude
#6 Escolar no va diciendo por ahí que tiene la carrera de periodismo, es periodista, pero no tiene titulación.
0
Fernando_x
#6 ¿y? nunca ha afirmado que lo tuviera, que es lo que se le recrimina a Vito.
0
pedrobotero
Por eso intenta ir a clase todos estos días, para poder acabarla y no le dejan!!!
12
Aergon
Para sorpresa de nadie.
9
Milmariposas
#2 Lo dice claramente en el wikipedia; no acabó sus estudios de periodismo.
2
flyingclown
#9 Yo le pregunté a grok y decía que había terminado en una universidad privada. No he encontrado información al respecto.
0
Milmariposas
#11 Llamándose Vito y de padre italiano, lo mismo lo ha terminado en la universidad de Palermo xD xD
1
jnogales2001
#14 Si, en la universidad de Palerdo...
12
#25 fpove
#9 Quizas ni acabo los estudios primarios, ya sabes le firman un papelito.
0
#26 encurtido
De todas formas aunque decir que tienes una carrera sin tenerla es mentir, es innecesaria esta conversación porque para ejercer de periodista no hace falta tener titulación alguna de periodismo. No es una profesión con atribuciones como medicina o arquitectura.
5
maxxcan
#26 aquí no se está discutiendo si el título le da la opción de trabajar o no, sino que si miente, el por qué miente y con qué propósito. Además de que inventarse títulos no hace ninguna gracia a la gente que sí los tiene y les ha costado su trabajo, sus horas sin dormir ante los exámenes, sus nervios y su dinero.
1
#40 encurtido
#32 Ya, por eso lo digo. Podría haber dicho que lo único que tiene es una etiqueta de anís del mono pegada en el frigorífico con un imán y seguir a sus cosas periodísticas en vez de meterse en el jardín de decir que tiene una titulación pero no demostrarlo.
1
maxxcan
#40 totalmente de acuerdo contigo.
0
tul
el niño pera que no fue capaz de acabar perodismo ni pagandoselo su papaito
3
Waves
Es que igual no tiene ni la ESO el patán.
3
vicvic
El artículo plantea una cuestión interesante...

"Información contrastada con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense"

¿El expediente no es público, verdad? ¿Esto quiere decir que la facultad ha dado datos privados a un tercero sin autorización? Esto huele a infracción de la ley de protección de datos..
4
Catacroc
#10 O igual entraron por la noche en los archivos lo que seria un delito de allanamiento con nocturnidad y alevosia. Puestos a inventarnos cosas.
1
Jack-Bauer
#10 , es lo que pensaba yo, esto hay que aclararlo.
1
#22 Oliram
#10 Registro oficial de títulos del Ministerio de Educación en España.
3
Mildranx
#22 que solo pueden acceder el interesado o dando autorización cuando haces algún tramite y solo para ese trámite...
1
mono
#22 Perdón por mi ignorancia. ¿entonces existe un registro donde puedo yo buscar títulos universitarios de terceras personas, sin ir en contra de RGPD?
1
#39 fingulod
#10 Creo que ese dato no es privado
0
#4 Suleiman
Esto ya se dijo hace tiempo.
2
sieteymedio
¿Vamos a dejar de dar publicidad a imbéciles o qué?
1
Bapho
Esta bien saberlo pero es que a sus forofos no les importa un bledo
0
#34 Eukherio
El TFG se le atraganta a muchos, es algo curioso.
1
#43 yokitolakaka
#34 pudiéndolo comprar por 500€ :troll: :troll: :troll:
1
cdya
Para mentir y difundir odio, no hace falta ningunos estudios, al contrario, son contraproducentes.
0
Windows95
Sus seguidores acaban de terminar primaria, tampoco pasa nada.
0
Hojaldre
Deberíamos empezar a llamarle Vito Zoppellari, para que se note lo español que es.
0
#44 Givetuban
Bueno, pues como otros muchos...
0
#8 Tailgunner
dirás que vito ZOPPELLARI Quiles, apellido de inmigrante, no terminó la carrera...
0

