Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”

Vito Quiles comenzaba el mes de octubre con una nueva idea: realizar una gira por diferentes universidades españolas bajo el lema “España combativa: periodismo crítico y comunicación política”. Convocatorias que han generado altercados, como los de este lunes en una concentración no autorizada de Valencia que el pseudoperiodista convocó dentro de su gira ultra. Mientras el joven va de facultad en facultad, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha confirmado que Quiles no ha acabado la carrera.