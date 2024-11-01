Reino de España: Se rompen las costuras

Para evitar una mayoría del PP y Vox no es suficiente con la amenaza real de “que viene el lobo”. El retroceso social y democrático que representaría está claro: menos derechos para las mujeres, ataques contra los inmigrantes, negacionismo climático, recortes de los derechos sindicales (Feijoo anunció en Barcelona que para que haya comités de empresa se necesitaría una plantilla de 250 trabajadores) y la extrema derecha ya lanza sus dardos contra las pensiones públicas. Y además su voluntariosa implicación en el trumpismo global…
| etiquetas: corrupción , izquierda institucional , reino de españa
Riesgos reales:
1) Recortes en sanidad y educación.
2) Aumento del gasto militar.
3) Redadas de extranjería a la Trump, persiguiendo a gente por su aspecto.
4) Muchos más millones de dinero público para panfletos de extrema derecha.
5) Regalar dinero a grandes empresas o bancos, aumentando la deuda pública.
6) Subir impuestos, especialmente el IVA y los tramos
Fuente: mis cojones morenos ....... los derechos los da la Constitución, ningún partido la va a tocar para poner que las mujeres no puedan votar o chorradas similares, y si alguien piensa eso, felicidades, te faltan neuronas ...
Rajoy se encontró un país SAQUEADO por una NEFASTA política de Zapatero, de abrir aceras y volverlas a cerrar, masivamente (nunca en la historia se repetirá un gasto mas INUTIL que el Plan E de ZP). Personaje nefasto para… » ver todo el comentario
