más visitadas
10862
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8190
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5022
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4878
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4469
clics
Anuncios imposibles creados con IA
más votadas
519
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
569
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
361
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
527
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”
444
Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos
6
meneos
34
clics
Las redes sociales son cada vez más un nauseabundo estercolero (y la IA tiene la culpa)
La basura digital emanada de la IA está infestando las redes sociales, que están fracasando además estrepitosamente a la hora de etiquetar adecuadamente este tipo de contenido.
redes sociales
estercolero
inteligencia artificial
5
1
0
K
77
tecnología
6 comentarios
tecnología
#1
Antipalancas21
Las redes sociales ya eran un estercolero antes de la IA, ahora con ella ya es peor todavía.
4
K
80
#4
Supercinexin
Es sorprendente que la gente use las redes sociales. Internet se convirtió hace muchos años en la mayor máquina de desinformación, propaganda y difusión de bulos jamás creada. Nadie mínimamente cuerdo sigue RRSS hoy en día, es terreno exclusivo de analfabetos, pijos y neofascistas.
1
K
39
#2
EISev
Algunas ya empezaron antes sin necesidad de meter IA, con foreros a sueldo y cyberpepiños
1
K
36
#3
powernergia
Lo de X con relación a Israel ya es escandalosamente descarado, han metido millones a cascoporro (no solo en IA, también en "personas") y la manipulación intentando tapar el genocidio es brutal.
1
K
31
#5
Esku
Las RRSS son un estercolero desde antes de las IAs.
1
K
30
#6
capitan__nemo
*
"Por esta razón, AI Forensics urge a las redes sociales a regular de manera absolutamente perentoria este tipo de cuentas."
Las redes "sociales" son para manipular y para propaganda y las redes dejan pasar a proposito e intencionadamente todo ese contenido. Si la dejan pasar, ten por seguro que es propaganda y manipulacion permitida por las plataformas
Seguro que si el contenido de videos con ia va en contra de los intereses de los dueños o el pais de la red…
0
K
20
