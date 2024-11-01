edición general
6 meneos
34 clics
Las redes sociales son cada vez más un nauseabundo estercolero (y la IA tiene la culpa)

Las redes sociales son cada vez más un nauseabundo estercolero (y la IA tiene la culpa)

La basura digital emanada de la IA está infestando las redes sociales, que están fracasando además estrepitosamente a la hora de etiquetar adecuadamente este tipo de contenido.

| etiquetas: redes sociales , estercolero , inteligencia artificial
5 1 0 K 77 tecnología
6 comentarios
5 1 0 K 77 tecnología
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Las redes sociales ya eran un estercolero antes de la IA, ahora con ella ya es peor todavía.
4 K 80
Supercinexin #4 Supercinexin
Es sorprendente que la gente use las redes sociales. Internet se convirtió hace muchos años en la mayor máquina de desinformación, propaganda y difusión de bulos jamás creada. Nadie mínimamente cuerdo sigue RRSS hoy en día, es terreno exclusivo de analfabetos, pijos y neofascistas.
1 K 39
#2 EISev
Algunas ya empezaron antes sin necesidad de meter IA, con foreros a sueldo y cyberpepiños
1 K 36
powernergia #3 powernergia
Lo de X con relación a Israel ya es escandalosamente descarado, han metido millones a cascoporro (no solo en IA, también en "personas") y la manipulación intentando tapar el genocidio es brutal.
1 K 31
Esku #5 Esku
Las RRSS son un estercolero desde antes de las IAs.
1 K 30
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
"Por esta razón, AI Forensics urge a las redes sociales a regular de manera absolutamente perentoria este tipo de cuentas."
Las redes "sociales" son para manipular y para propaganda y las redes dejan pasar a proposito e intencionadamente todo ese contenido. Si la dejan pasar, ten por seguro que es propaganda y manipulacion permitida por las plataformas

Seguro que si el contenido de videos con ia va en contra de los intereses de los dueños o el pais de la red…   » ver todo el comentario
0 K 20

menéame