¿Quién heredará España?

140.000 millones de euros en manos de mayores de 80 años, una edad media de 69 años y ausencia total de fundadores de unicornios tecnológicos ni emprendedores digitales. El verdadero problema de España no es la edad de sus ricos, sino el origen de sus fortunas. No hay fundadores de unicornios tecnológicos en la lista. No hay emprendedores digitales. No hay innovadores en biotecnología.