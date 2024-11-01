¿Quién heredará España?

140.000 millones de euros en manos de mayores de 80 años, una edad media de 69 años y ausencia total de fundadores de unicornios tecnológicos ni emprendedores digitales. El verdadero problema de España no es la edad de sus ricos, sino el origen de sus fortunas. No hay fundadores de unicornios tecnológicos en la lista. No hay emprendedores digitales. No hay innovadores en biotecnología.
| etiquetas: españa , octogenarios , riqueza , cero innovación
No lo estamos entendiendo. Fundar un unicornio digital, emprender digitalmente, o innovar en biotecnología no es lo que te da dinero; es tener dinero lo que te permite fundar un unicornio digital, emprender digitalmente o innovar en biotecnología.
A seguir votando capitalismo, monarquía, precariedad, pobreza y subdesarrollo, con vuestros votos y con vuestras proles.
Los mismos ricos desde la dictura.
Cuando salen las historias millonarios hechos a si mismos, que si en EEUU o en China o en Rusia etc...
Casi siempre obvian que la gran mayoría se ha hecho rico porque tenían una base familiar que les dió el arranque, porque han hecho negocios que son directamente amorales, han vivido de la corrupción, actividades ilegales y/o directamente han hecho abusos empresariales/laborales construyendo su éxito bajo el sufrimiento de sus… » ver todo el comentario
Buscarle la nacionalidad a una empresa por quien tiene el capital social creo que no tiene mucho sentido porque ellos a su vez también tienen su capital social.