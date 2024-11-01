edición general
¿Quién heredará España?

140.000 millones de euros en manos de mayores de 80 años, una edad media de 69 años y ausencia total de fundadores de unicornios tecnológicos ni emprendedores digitales. El verdadero problema de España no es la edad de sus ricos, sino el origen de sus fortunas. No hay fundadores de unicornios tecnológicos en la lista. No hay emprendedores digitales. No hay innovadores en biotecnología.

#2 BoosterFelix *
Yo no sé quién heredará el Reino de España, pero ya os digo yo que mis hijos no.

No lo estamos entendiendo. Fundar un unicornio digital, emprender digitalmente, o innovar en biotecnología no es lo que te da dinero; es tener dinero lo que te permite fundar un unicornio digital, emprender digitalmente o innovar en biotecnología.

A seguir votando capitalismo, monarquía, precariedad, pobreza y subdesarrollo, con vuestros votos y con vuestras proles.
Dragstat #4 Dragstat
Aqui se lleva más meter el dinero en inmobiliario, que es mucho más fácil y muy rentable
Mangione #5 Mangione
 media
#6 diablos_maiq
El hijo de Amancio, obviamente
Paltus #7 Paltus
Mientras te encuentras con el mango maduro, para que preocuparse.
#9 Feliberto
Blackrock
#1 tromperri
Da gusto lo bien que funciona la meritocracia en este pais...
Los mismos ricos desde la dictura.
#3 VFR
#1 No será que los que están preparados con formación alta prefieren que corran riesgos otros?
#8 silzul
#1 Es que nunca ha existido la meritocracia y menos en España

Cuando salen las historias millonarios hechos a si mismos, que si en EEUU o en China o en Rusia etc...
Casi siempre obvian que la gran mayoría se ha hecho rico porque tenían una base familiar que les dió el arranque, porque han hecho negocios que son directamente amorales, han vivido de la corrupción, actividades ilegales y/o directamente han hecho abusos empresariales/laborales construyendo su éxito bajo el sufrimiento de sus…   » ver todo el comentario
#10 Cincocuatrotres
Que curioso que hable de los millonarios españoles, todo nuestro IBEX está mayoritariamente en manos extranjeras y de eso no dice nada, Botín controlará el 2% del capital de Santander y los fondos como Blackrock y algunos más entre ellos llegarán cerca del 25%, y se eso no dice nada, como nos manipula !
#11 Abril_2025 *
#10 Eso es así en todas las empresas. Porque hablas de los fondos, ¿Y quienes son los socios de los fondos? ¿Y quienes son los socios de las empresas que participan como socias en ese fondo?

Buscarle la nacionalidad a una empresa por quien tiene el capital social creo que no tiene mucho sentido porque ellos a su vez también tienen su capital social.
