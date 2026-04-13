Primera condena de prisión por hurto agravado de móviles en Valencia

Ni un solo día ha sido necesario esperar para que los jueces hayan tenido que aplicar ya la nueva modificación del Código Penal. Tres ladrones que sustrajeron el Iphone 15 de una turista en la plaza del Tossal han aceptado ocho meses de cárcel tras el cambio legislativo.
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A ver si en unos meses se nota en las calles la reducción de rateros
Pero le han metido un gol al "gobierno progresista" para que "endurezca" el código penal, por un problema que no existe.
Es curioso como el estamento judicial suelta violadores para castigar la ley del solo sí es sí, en la cual se endurecen las penas y sin embargo con esta que a efectos prácticos no hace nada, dan titulares...
Une los puntos.
Cómo muestra, un botón (aunque tienes cientos si tienes interés y los buscas): elpais.com/espana/catalunya/2025-11-24/los-mossos-detectan-4000-multir
Ahora el juez puede evaluar el número de robos, los móviles ya no son un importe, sino que llevan asociados temas como la identidad o acceso a datos sensibles (bancos, etc.).
Antes era multa, el ladrón decía que era insolvente, la multa no se pagaba y a la calle a robar carteras.
Ahora el juez puede mandar a prisión y tener en cuenta el numero de veces o denuncias..y de la prisión por muy insolvente que seas no te libras.
www.meneame.net/story/hurtos-estafas-robos-moviles-asi-queda-ley-multi
La parte VITAL de la ley; "si el delincuente ya ha sido condenado".
Pasa lo mismo que cuando gritan que hay que endurecer las condenas a los terroristas suicidas, endurecerle la condena a alguien que se iba a inmolar es un chiste en el los tontos somos nosotros.
Vamos, que nos hemos quedado exactamente igual que estábamos.
.. Me gustaría a cuanto sale robarle el móvil a un juez-magistrado, seguro que no sale tan barato.
Pero dado que son rateros del tres al cuarto, yo les metía desde la primera en un centro específico, una cárcel para ellos en un páramo, una única localización en la península, incluso a los insulares, los dos años sin reducciones. Como terapia. Para facilitar su comprensión y reinserción. Si reincidiesen, a la cárcel de los comunes.
Esto para movileros, peluqueros, perfumeros, y hurtadores en general, salvo carteristas, a esos les tengo gato y les metería agravante de principio.
elderecho.com/suspension-ejecucion-pena-prision
Y todo sigue igial.