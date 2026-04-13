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Primera condena de prisión por hurto agravado de móviles en Valencia

Primera condena de prisión por hurto agravado de móviles en Valencia

Ni un solo día ha sido necesario esperar para que los jueces hayan tenido que aplicar ya la nueva modificación del Código Penal. Tres ladrones que sustrajeron el Iphone 15 de una turista en la plaza del Tossal han aceptado ocho meses de cárcel tras el cambio legislativo.

| etiquetas: condena , móviles , hurto , ley , valencia , código penal
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ainhoa_96 #1 Ainhoa_96
Creo que esta modificación va a ser muy positiva, era absurdo que ladrones reincidentes entrasen y saliesen de comisarías y juzgados a diario.

A ver si en unos meses se nota en las calles la reducción de rateros :-)
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#7 Almirantecaraculo
#1 y entonces para que necesitaríamos alarmas, policías y jueces? Estás muy perdida. Por abajo te lo explican, esto no ha cambiado nada, porque ya podían hacer lo mismo.
Pero le han metido un gol al "gobierno progresista" para que "endurezca" el código penal, por un problema que no existe.
Es curioso como el estamento judicial suelta violadores para castigar la ley del solo sí es sí, en la cual se endurecen las penas y sin embargo con esta que a efectos prácticos no hace nada, dan titulares...
Une los puntos.
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Ainhoa_96 #15 Ainhoa_96
#7 ¿Cómo que el problema no existe? Según tú ¿No existen delincuentes cuyo modus vivendi es el hurto? Porque según testimonios de diferentes policías en diferentes medios en los últimos años, había un problema con los reincidentes de hurtos en muchas ciudades, y cuando los detenían volvían a salir y seguían hurtando.

Cómo muestra, un botón (aunque tienes cientos si tienes interés y los buscas): elpais.com/espana/catalunya/2025-11-24/los-mossos-detectan-4000-multir
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#16 uvi
#7 Si que ha cambiado, yo pensaba que no, pero si.

Ahora el juez puede evaluar el número de robos, los móviles ya no son un importe, sino que llevan asociados temas como la identidad o acceso a datos sensibles (bancos, etc.).
Antes era multa, el ladrón decía que era insolvente, la multa no se pagaba y a la calle a robar carteras.

Ahora el juez puede mandar a prisión y tener en cuenta el numero de veces o denuncias..y de la prisión por muy insolvente que seas no te libras.
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johel #10 johel *
#1 #6 No se va a notar nada porque el problema esta en los juzgados, no en las detenciones de las comisarias. No los puedes detener y tirar la llave sin juicio, estos de la noticia puede que lleven a la espera de juicio desde hace 8 años, cometiendo delitos durante esos 8 años.
www.meneame.net/story/hurtos-estafas-robos-moviles-asi-queda-ley-multi
La parte VITAL de la ley; "si el delincuente ya ha sido condenado".
Pasa lo mismo que cuando gritan que hay que endurecer las condenas a los terroristas suicidas, endurecerle la condena a alguien que se iba a inmolar es un chiste en el los tontos somos nosotros.
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#2 Feliberto
"se les concedió la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad", "Pero al tener dos de ellos antecedentes penales, no computables a efectos de reincidencia, a uno se le suspende con la condición de que realice 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a una de las mujeres la pena de cárcel queda condicionada al pago de una multa de 600 euros."

Vamos, que nos hemos quedado exactamente igual que estábamos.
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placeres #8 placeres *
#2 .. No, estamos como sociedad peor, ahora se verá obligada a robar otros 4 iphone de 600 euros (Vamos a pensar que los revende al 25% de su precio) para poder pagar la multa al estado parasito. No deja de ser una victima de la sociedad.

.. Me gustaría a cuanto sale robarle el móvil a un juez-magistrado, seguro que no sale tan barato. :peineta:
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#12 Pitchford
#2 Yo creo que ni multa (que pagarán con más robos) ni en principio cárcel, que sale muy cara. 50 días de trabajos comunitarios es la mejor opción.
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pitercio #11 pitercio *
Lo que consigue la ley es que solo tengan 1 comodín de "selojuro señorjuez, nomecuelgue más marrones que yo voy de legal, deme la condicional".

Pero dado que son rateros del tres al cuarto, yo les metía desde la primera en un centro específico, una cárcel para ellos en un páramo, una única localización en la península, incluso a los insulares, los dos años sin reducciones. Como terapia. Para facilitar su comprensión y reinserción. Si reincidiesen, a la cárcel de los comunes.

Esto para movileros, peluqueros, perfumeros, y hurtadores en general, salvo carteristas, a esos les tengo gato y les metería agravante de principio.
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Vodker #9 Vodker *
#6 No del todo... échale un vistazo a esto (tochete) y llora.
elderecho.com/suspension-ejecucion-pena-prision
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Vodker #3 Vodker
se les concedió la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad con la condición de que no delincan en el plazo de dos años.

Y todo sigue igial.
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
#3 Hombre...no se exactamente como era antes, pero entiendo por lo que escribes, que si lo vuelven a condenar antes de dos años, cumplirá los 8 meses que ya tenia mas lo nuevo que le metan, sin suspensión de la condena...
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Benzo #13 Benzo
Creo que no va a haber suficientes cárceles.
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Lamantua #14 Lamantua
Hostias, que se preparen los mangantes de PPSOE… Igual esto no va con ellos. :troll:
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aupaatu #4 aupaatu
Me imagino que sumará para la siguiente condena que sería lo lógico en vez del cambio de cromos por trabajo a la comunidad
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menéame