Hurtos, estafas, robos de móviles… Así queda la ley de multirreincidencia que ha entrado en vigor este viernes

La ley de multirreincidencia ha entrado en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves. El texto, que apuesta por ampliar las penas a imponer en casos de hurto o estafa, comenzó a tramitarse en marzo de 2024 a raíz de una propuesta de Junts.
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Un teléfono ya no es una cosa para llamar, si no todo un ecosistema que cada vez se hace más vital para el día a día.
Por eso la ley distingue entre teléfonos nuevos robados en tienda, al que sin embargo es usado porque se lo roban a alguien. Es decir, para la ley ahora por fin tiene más valor un usado que un nuevo.
- Una condena firme requiere sentencia + agotamiento de recursos. Con los juzgados colapsados, esto puede tardar años.
- Los delitos leves (< 400€) muchas veces ni se persiguen eficazmente. La policía detiene, el juez suelta en horas, el juicio tarda meses.
- Si metes en prisión a multirreincidentes por hurtos de < 400€, necesitas plazas. España ya tiene tensión en ocupación… » ver todo el comentario