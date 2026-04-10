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Hurtos, estafas, robos de móviles… Así queda la ley de multirreincidencia que ha entrado en vigor este viernes

Hurtos, estafas, robos de móviles… Así queda la ley de multirreincidencia que ha entrado en vigor este viernes

La ley de multirreincidencia ha entrado en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves. El texto, que apuesta por ampliar las penas a imponer en casos de hurto o estafa, comenzó a tramitarse en marzo de 2024 a raíz de una propuesta de Junts.

| etiquetas: españa , ley , multirreincidencia
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4 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax
Justito, pero correcto.
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Connect #3 Connect
Lo de los móviles era algo que ha clamaba. No es el valor del aparato en sí, si no que ahí llevas muchos datos personales. Dentro de poco incluso el DNI digital, Carnet de conducir, y desde hace tiempo tarjetas de pago.

Un teléfono ya no es una cosa para llamar, si no todo un ecosistema que cada vez se hace más vital para el día a día.

Por eso la ley distingue entre teléfonos nuevos robados en tienda, al que sin embargo es usado porque se lo roban a alguien. Es decir, para la ley ahora por fin tiene más valor un usado que un nuevo.
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josde #4 josde
#3 Ya era hora que se diferenciaran esos robos y también los carteristas multireincidentes que entraban por una puerta y salían rápidamente por otra.
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taSanás #2 taSanás *
Como estamos entrando en la era de la IA le he pedido a Claude que analice los "bujeros" del tema:

- Una condena firme requiere sentencia + agotamiento de recursos. Con los juzgados colapsados, esto puede tardar años.
- Los delitos leves (< 400€) muchas veces ni se persiguen eficazmente. La policía detiene, el juez suelta en horas, el juicio tarda meses.
- Si metes en prisión a multirreincidentes por hurtos de < 400€, necesitas plazas. España ya tiene tensión en ocupación…   » ver todo el comentario
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menéame