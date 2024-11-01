Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con mayoría del PP: "Esto es un circo"

"Esto es un circo". Con estas palabras, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado clara esta mañana su opinión respecto a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, en la que comparece este jueves.
| etiquetas: pedro sánchez , omisión de investigación , caso koldo , senado , circo
Da mucha pena esto.
Si tienen conjeturas sobre algo, que digan: según el medio XXXX ocurrió tal cosa ¿eso es verdad? qué puede decir al respecto?
Y no solo en esta comisión, en todas ocurre lo mismo.
Táctica; el indigno derechuelo de turno hace un pequeño mitin ¡¡¡ Perro Xcanches corrupto, elecciones¡¡¡ con preguntas y conclusiones cerradas y para colmo le piden a Pedro que responda si o no a secas. El presidente trata de desarrollar la respuesta y le interrumpen cada 30 segundos.
Asco de Circo pepero.
Esa sería la frase completa
Es un circo
Todo eso en minuto y medio
No hay contendido en esta comisión ... solo mitines y espectáculo. Hasta Venezuela y Maduro a salido ya en la comisión.
Si o no
El rollo de siempre para engatusar charos cincuentonas
Los jóvenes de la generación tik tok no merecemos vendedores de crece pelos
3,1% de inflación hoy