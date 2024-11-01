edición general
Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con mayoría del PP: "Esto es un circo"

Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con mayoría del PP: "Esto es un circo"

"Esto es un circo". Con estas palabras, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado clara esta mañana su opinión respecto a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, en la que comparece este jueves.

Barney_77 #1 Barney_77
Es un circo porque todas las comisiones de investigacion son un circo, no unicamente esta. Si defiende las que propone el PSOE, debe defender estas, lo mismo al contrario. Son una cortina de humo que no tiene valor ninguno, unicamente perder el tiempo y hacer ver como que hacen algo sin hacer absolutamente nada.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Exacto, aunque es llamativo que el PP haya abierto está comisión de investigación mientras bloquea muchas otras.
Barney_77 #9 Barney_77
#4 No es llamativo desde el momento en el que el PSOE bloquea las que no les interesan a ellos en el congreso. 5 veces ha bloqueado la comision contra el emerito, tambien bloqueada por el PP y VOX, aunque no tenian los numeros para bloquearla, varias veces la del AVE a la Meca, numerosas sobre "las cloacas del estado" y algunas mas. Estas no han sido bloqueadas unicamente en el congreso, muchas lo han sido directamente en la mesa inadmitiendolas a tramite.
#6 NoMeVeas *
#1 Y estoy de acuerdo y sin embargo veremos menos "esa pregunta no procede" que cuando Rajoy acudio como testigo, por poner en contexto el nivel de nuestra magnanima "justicia", que es capaz de hacer buena una comision de investigacion, dentro de la mierda infinita que es, por recalcar.
#10 okeil
#1 Sirven y no sirven. Cuando empiezan los zascas en contra desde primera hora y se nota en el ambiente que lo que pretende ser un repasito al gobierno se va a convertir en justo lo contrario, nos hacemos un "son todos iguales" y a correr ... Madre mia la que les va a caer hoy ...
#12 tierramar *
#1 Las comisiones les sirven al PPSOE sirven para blanquear la corrupción
Barney_77 #13 Barney_77
#12 Y para hacer politica de zascas.
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Anda que no tiene guasa que el diputado de VOX que en el Senado más caña le está dando a Sánchez sea el que se pasa las sesiones durmiendo. Cojonazos nivel Dios.  media
oceanon3d #19 oceanon3d *
#5 No pregunto nada a Pedro ... literalmente, solo hizo un mitin. El resto, del momento, no han hecho preguntas para obtener respuestas sino para generar dudas.

Da mucha pena esto.
ayatolah #3 ayatolah *
Yo lo que veo es que si el compareciente está obligado a decir la verdad, los senadores en sus intervenciones también deberían estarlo. Porque hay intervenciones y preguntas, que para nada se ajustan a la realidad.

Si tienen conjeturas sobre algo, que digan: según el medio XXXX ocurrió tal cosa ¿eso es verdad? qué puede decir al respecto?

Y no solo en esta comisión, en todas ocurre lo mismo.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
El senado tenia que desaparecer, es un lugar donde políticos de segunda fila cuasi en el ocaso de su carrera, siguen chupando un buen sueldo, dietas y gastos monumentales, no vale para nada.
oceanon3d #11 oceanon3d *
La estrategia ya está clara: interrumpir constantemente para que el presidente no pueda responder. Y acabarán pidiendo elecciones. Muy originales.

Táctica; el indigno derechuelo de turno hace un pequeño mitin ¡¡¡ Perro Xcanches corrupto, elecciones¡¡¡ con preguntas y conclusiones cerradas y para colmo le piden a Pedro que responda si o no a secas. El presidente trata de desarrollar la respuesta y le interrumpen cada 30 segundos.

Asco de Circo pepero.
#18 tierramar *
Al nivel de corrupción, gestión criminal en que estamos en España, que no salimos del Regimen 78 para enriquecimiento de los señoritos de siempre. Hace falta empezar de algo básico: en lugar de izquierdas-derechas; optemos entre partidos corruptos- partidos No corruptos. A Podemos, Sumar, Compromis ...se les ha investigado hasta las entretelas y comprobado que no son corruptos. Anguita decía: "si votas a ladrones te van a robar". Añado: si votas a criminales irresponsables provocaran muertes, y desastres. Ahorrariamos muchísimos millones con sólo apartar a los partidos corruptos de la gestión de nuestros impuestos, que podríamos dedicar a sanidad, educación,...
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Esto es un circo que me ha tocado dirigir con un payaso en cada pista: Koldo, Abalos y Cerdan.

Esa sería la frase completa :troll:
#14 Somozano
Tengo el máximo respeto por esta institución
Es un circo

Todo eso en minuto y medio
#16 egon_
#14 Dijo que la comisión era un circo ( y lo es) no el Senado.
Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
Toneti, el trapecista y los hombres bala quejandose de que esto es un circo.
#20 dclunedo
Un circo porque al amado líder le hacen preguntas no amañadas anteriormente. Violencia verbal dice el gilipollas de Bolaños. Se ríen de todos y los palmeros les aplauden :wall:
oceanon3d #21 oceanon3d *
#20 Gran análisis de una realidad de un universo paralelo ... ¿hablamos ya de este o lo dejamos para otro día?

No hay contendido en esta comisión ... solo mitines y espectáculo. Hasta Venezuela y Maduro a salido ya en la comisión.
#15 Somozano
Desarrollar respuestas?
Si o no

El rollo de siempre para engatusar charos cincuentonas

Los jóvenes de la generación tik tok no merecemos vendedores de crece pelos

3,1% de inflación hoy
#17 egon_
#15 La inflación te interesa desde 2018, ¿a que si?
