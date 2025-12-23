·
13
meneos
20
clics
(AUDIO) El odio crece en Badalona: un vecino propone “quemar” el albergue ocupado por los desalojados del B9
El alcalde pide cautela en plena tensión por los migrantes desalojados del B9: “Aquí se está grabando todo…” ...
etiquetas
badalona
inmigración
albiol
instituto b9
10
3
0
239
actualidad
8 comentarios
10
3
0
239
actualidad
#5
MiguelDeUnamano
Felicidades a los blanqueadores de racistas, lo estáis consiguiendo.
2
45
#1
Antipalancas21
Con el alcalde que tienen y sus comentarios, no me extraña que aumente el odio.
3
29
#4
Iori
#1
El señor del pasamontañas que dice esto va precisamente con pasamontañas para que hoy no amanezca con su casa quemada hasta los cimientos. Mira si son imbéciles que se creen que no sabemos reconocer su voz.
Posiblemente en las noticias aparecerá algo de "queman la casa de un joven tras una discusión política" y van a obviar que era un racista de mierda, y sobretodo van a obviar que es un niñato protegido de Albiol.
2
19
#6
Metabarón
Encapuchados cobardes, como los que amenazan a través de las redes sociales. Luego los ves por la calle y no sé atreven a decir ni mu.
1
27
#7
Pixmac
Otra manera de decir "El que pueda, que haga" (sin que le graben).
0
20
#2
carraxe
Espero q alguien denuncie al "vecino" este y la policía lo enchirone
1
16
#3
Deperdidos
#2
el problema es el hijoputa de Albiol. Segundos antes les decía que si no conseguía echarlos que 'hagan lo que consideren', que es una forma evidente de meterles en la cabeza que hagan un pogromo. El tema es que el monguer lo verbalizó.
Albiol no le dijo que jamás, sino que le estaban grabando y fuera con cuidado.
3
54
#8
Nouveau
Eso es peligroso de cojones. Porque puede volver en contra con fuerte violencia.
0
10
