¿Se nos están yendo de las manos los cumpleaños infantiles?

Ante la celebración del cumpleaños de un hijo se plantean varios dilemas que cobran casi mayor relevancia que la celebración en sí. Y es que no se debe olvidar que este día se celebra para tomar conciencia de la importancia de seguir creciendo, de tener un año más. Pero cómo se conmemora un aniversario ha evolucionado mucho en los últimos años: mientras hace unas décadas lo común era congregar a varios niños con una merienda en casa una tarde cualquiera, en la actualidad estas fiestas se han convertido en competición entre padres donde la presi

| etiquetas: cumpleaños , celebración , gastos
Pepepaco #2 Pepepaco
Sí, siguiente pregunta
#3 ddomingo
#2 me has robado el comentario >:-(
Pepepaco #5 Pepepaco
#3 Se siente

No xD
#11 cybermouse
#3 Si es menos de 4000 calés creo que es hurto :troll:
#6 soberao
Encima son cumpleaños que echan a los abuelos y a los mayores de la familia porque si hay mucha gente y muchos niños con los años eso es insufrible por el ruido. Para la familia más cercana se convierte en un suplicio porque es algo que tienes que ir y como se alquila un local no es un evento para un par de horas, sino que se aprovecha el local hasta bien entrada la noche. Encima se le atiborran al niño de regalos que no necesita y es más abrir un paquete, romper el embalaje que lo que lleva dentro.
Wachoski #4 Wachoski
"mientras hace unas décadas lo común era congregar a varios niños con una merienda en casa una tarde cualquiera...."

Y en la actualidad normalmente es lo mismo, pero, en un local preparado para ello, con un pequeño parque de bolas, un frigo, unas mesas y alguna cosa para jugar por ahí.. como si fuera el local de ocio de una urba.

Para mí, una No-noticia,.... Seguro que hay quien hace burradas en la era del yoyoyoyo en redes ... Pero al nivel de todo lo demás.
#7 ddomingo
#4 Supongo que depende mucho de contextos y edades. Tengo la sensación que el cumpleaños base ya no es una merienda en casa o en el parque sino alquilar un sitio de bolas. De ahí para arriba. A mí hija le invitaron a uno en una hípica para montar ponis :palm:
frg #16 frg
#7 ¿Y le dejaste ir? Tras catar poni, mira que se pueden poner pesaos, muy pesaos.
#26 ddomingo
#16 Como para no dejarla ir!!! Sus amigas, ponis y Nocilla....
Pusimos los cinco euros que siempre ponemos todos para los cumples y a correr.
Afortunadamente no ha ido a más. De hecho al pequeño el último cumple que le invitaron fue en una casa, de lo cual me alegro.
#27 ddomingo
#16 De todos modos nosotros habíamos estado antes montando en poni / caballo y no me pareció caro. Creo que eran 15 o 20 e por niño y estábamos toda la tarde. No se si es el precio habitual porque esto era el negocio que se estaba montando una conocida.

Un parque de bolas ya te cuesta eso.
RegiVengalil #18 RegiVengalil *
#4 "mientras hace unas décadas lo común era congregar a varios niños con una merienda en casa una tarde cualquiera...."

Aquí hay un transfondo ideológico.

Un parque de bolas o una franquicia de celebraciones consumista llena de colorines no es de izquierdas, es capitalista y neoliberal e incita al consumismo en los niños

Un cumpleaños en casa con sandwich de Nocilla al bies ya es más de izquierdas.

De ahí que el país lo denuncie, como buen guardián de la moral y usos "progres"

Ninguna noticia sin crear opinión :palm:

cc #7 #10 #13 #14
#19 soberao
#18 No veo política en ningún lado, sino que antes se celebraba en casa y en casa no puedes meter 50 personas ni hacer una fiesta de toda la tarde y las primeras horas de la noche. En un local sí pero ya estas gastandote un dinero en una nueva "tradición" que no siempre vas a tener recursos para asumir.
RegiVengalil #20 RegiVengalil *
#19 hay mucha política ahí

Los cumpleaños de los niños no suelen tener más de 10-20 niños, que se pueden meter en una casa una tarde. He visto un montón de cumpleaños de 10

El país está criticando el consumismo y el materialismo, que no es de izquierdas salvo si es la vicepresidenta o el jefe supremo los que consumen a saco.
#24 soberao
#20 10 niños, pero en un local además de los niños puedes meter a los padres y si cada niño viene con un adulto ya son 10 más cosa que en tu casa no puedes hacer.
RegiVengalil #28 RegiVengalil
#24 sigue habiendo política ahí. No es cuestión de comodidad, es de consumismo.

Están criticando el consumismo, vamos, están haciendo política
Enésimo_strike #21 Enésimo_strike
#18 eh?

Un parque infantil es algo cojonudo para todos. Los padres del niño pagan y se olvidan, pueden socializar. Los niños se lo pasan teta y los padres de los niños tienen dos horas libres y se lis devuelven merendados y cansados.

El hijo de mi pareja tiene 13 y lo celebra con una merendola en la playa y los padres no gastan menos y es mucho más incordio para todos
RegiVengalil #29 RegiVengalil
#21 estoy de acuerdo, pero a lo país le debe parecer que es consumista, materialista y de derechas, pero no se atreven a decirlo tan claramente
johel #25 johel *
#18 se te ha caido un poco de comentario en tu calzador.  media
Wachoski #23 Wachoski *
#10 no se, sinceramente lo veo igual más o menos... y se me están haciendo los críos mayores, han sido unos cuantos años.

En vez de casa es un local,... Y no siempre, y parece que no son caros,.. yo por suerte, mi casa es cómoda para traer a chavales, pero entiendo que haya gente que por privacidad, por no liarse de más, por no molestar a vecinos o cosas así, elija el local

Igual es que no he cambiado de barrio de cuando era niño, ni de tipo de cole... No lo sé.

Cc #7 y #15
#10 soberao
#4 En tu casa no cabían 50 personas como caben en un local ni un castillo hinchable. Lo normal era dejar a los niños y luego a la hora recogerlo y si acaso te tomas un café y pruebas la tarta antes de irte. No como un local que estás también y no se termina en un máximo de un par de horas, que el local cuesta una pasta y se aprovecha hasta el final.
0 K 14
frg #15 frg
#4 No te lo creas. Se están empezando a "pelear" por ciertas salas de eventos infantiles, contratando actuaciones y gastándose una pasta. Claro que sigue habiendo familias que siguen haciéndolo en las mesas del parque, y donde es tan importante la comida basura para niños (sandwichs, gusanitos, patatas, bebidas edulcoradas, ...) como las cervezas para que los padres no se mueran de asco, pero si yo veo la locura sólo aguantando las celebraciones de los hijos de mis amigos, imagina si estás metido a fondo dentro del "circuito" de padres helicóptero que pululan por los colegios..
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Problemas del primer mundo
#9 cybermouse
#1 Mierdas del primer mundo
johel #14 johel *
Hemos llegado a conductas infantiles en la organizacion de cumpleaños, dejando de lado el cumpleaños infantil. Diria mas, se esta compitiendo en infantilismo entre los supuestos adultos del mundo real tm dejando de lado todo lo demas.
elgranpilaf #8 elgranpilaf *
No, todavía puede ser más exagerado. Después estos padres que se gastan miles de euros en el cumpleaños de su hijo, como si fuera una mini boda (no se vaya a traumatizar, que su amigo tuvo una muy chuli), se quejan de que tienen que pagar 99 centimos al año porque el whatssap pasa a ser de pago
#12 cybermouse
#8 Es que están en una edad muy dificil (da igual en que edad leas esto) :troll:
frg #17 frg
#8 Casi mejor que se queden sin whatsapp. Sin él muchas de estas cosas no sucederían.
lentulo_spinther #22 lentulo_spinther
#8 Chico, no sé con qué tipo de personas tratas habitualmente, pero en mi entorno no hay nadie que se gaste esas cantidades en el cumpleaños de un niño
mecheroconluz #13 mecheroconluz
Sí. Y los bautizos, las comuniones y las bodas. Se está convierto todo en un despropósito sacacuartos.
