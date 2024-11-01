¡No tengáis pánico! Estamos ganando. Comunicado de la Casa Blanca

Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, esta Administración está arrasando con el caos y la destrucción que dejaron los demócratas y desatando la aplicación más agresiva de la agenda "América Primero" en la historia. Mientras las noticias falsas y la izquierda radical se confabulan para distraer, deprimir y dividir, mienten para ocultar la innegable verdad: EEUU es más seguro, más fuerte, más rico y más protegido que en cualquier otro momento. No muerdan el anzuelo. Nuevas victorias llegan mientras Trump cumple más promesas.
| etiquetas: pánico , ganando , casa blanca , donald trump
Con esto quiero decir que no es un mensaje general, sino para el GOP específicamente
Sin Venezuela y parece que pronto sin Irán los brics están prácticamente finiquitados.
Si la fuerza se convierte en la única herramienta efectiva, los más fuertes salen ganando.
Hay mucha gente que no quiere aceptar la realidad si no les gusta. Si EEUU consigue conservar su posición hegemónica a nivel global, que parecía inevitable por la progresión de China, tampoco lo considerareis una victoria usana.
Lo único que podría pasar y creo es totalmente improbable, es que china y Rusia se implicasen directamente en el conflicto, si no Irán está desahuciada. La invasión terrestre es complicada, pero si pueden sobrevolar Teherán como si estuvieran en su casa no se van a complicar la vida.