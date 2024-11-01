edición general
12 meneos
59 clics
¡No tengáis pánico! Estamos ganando. Comunicado de la Casa Blanca

¡No tengáis pánico! Estamos ganando. Comunicado de la Casa Blanca

Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, esta Administración está arrasando con el caos y la destrucción que dejaron los demócratas y desatando la aplicación más agresiva de la agenda "América Primero" en la historia. Mientras las noticias falsas y la izquierda radical se confabulan para distraer, deprimir y dividir, mienten para ocultar la innegable verdad: EEUU es más seguro, más fuerte, más rico y más protegido que en cualquier otro momento. No muerdan el anzuelo. Nuevas victorias llegan mientras Trump cumple más promesas.

| etiquetas: pánico , ganando , casa blanca , donald trump
11 1 0 K 239 actualidad
20 comentarios
11 1 0 K 239 actualidad
Comentarios destacados:        
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Si, parece el tipo de comunicado que emitiría alguien que está seguro de ir ganando. :roll:
12 K 108
platypu #2 platypu *
#1 Podemos?
4 K -22
themarquesito #7 themarquesito
#1 "Panican" es el nombre que ha dado Trump a los republicanos que están entrando en pánico, es un cruce de "panic" y "republican".
Con esto quiero decir que no es un mensaje general, sino para el GOP específicamente
3 K 59
Eibi6 #8 Eibi6
#1 me recuerda a cuando un club de fútbol ratifica a su entrenador
1 K 23
millanin #4 millanin
La guerra es paz, la libertad esclavitud y la ignorancia es la fuerza.
6 K 70
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
me recuerda a cierto personajillo al que adora trump, que decía que iban ganando en todo mientras estaba escondido en un bunker con un arma cargada xD
4 K 60
Solinvictus #10 Solinvictus
#6 tenía bigote?
0 K 7
OrialCon_Darkness #16 OrialCon_Darkness
#10 si, y era totalmente ario xD
0 K 9
txirrindulari #3 txirrindulari
Dime de que presumes y te diré de que careces
5 K 58
#13 XXguiriXX
Me recuerda a los esquemas piramidales cuando se empiezan a investigar y algunos van diciendo a los demás que todo bien, que sigan metiendo dinero, que ya la justicia dijo que está en regla, etc. El más reciente hace uno o dos años en algún pueblo en Argentina.
2 K 40
kinz000 #14 kinz000
Que ascopena da la babosa naranja.
1 K 28
Socavador #9 Socavador
¿Qué están ganando exactamente? EE.UU. es más caótico que nunca. Ahora incluso hay paramilitares y se han convertido en una teocracia autoritaria y racista.
2 K 26
elgranpilaf #17 elgranpilaf
#9 Mucho dinero el circulo de Trump. Eso es lo que están ganando
2 K 25
Socavador #18 Socavador
#17 Sí, claro. Esos se están poniendo las botas...
0 K 11
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
¡No corráis, que es peor!
0 K 16
Herumel #5 Herumel
Cada vez más creo que lo de Maduro lo ha montado Trump, para no tener un elemento subversivo en el sur de USA que apoye a una futura disidencia opuesta a su golpe de Estado.
0 K 12
arturios #20 arturios
#5 O para que le asesore, que también puede ser...
0 K 11
#11 BurraPeideira_ *
Si EEUU puede hacer todo lo que está haciendo sin que sus "aliados" se vuelvan contra ellos, no puede haber ninguna duda de que van ganando.
Sin Venezuela y parece que pronto sin Irán los brics están prácticamente finiquitados.
Si la fuerza se convierte en la única herramienta efectiva, los más fuertes salen ganando.
Hay mucha gente que no quiere aceptar la realidad si no les gusta. Si EEUU consigue conservar su posición hegemónica a nivel global, que parecía inevitable por la progresión de China, tampoco lo considerareis una victoria usana.
0 K 11
silvano.jorge #12 silvano.jorge
#11 Irán no es Venezuela, veremos que pasa porque se puede liar muy gorda.
1 K 14
#19 BurraPeideira_
#12 Pase lo que pase ya han conseguido arruinarlos económicamente. Eso es más de la mitad del trabajo hecho.
Lo único que podría pasar y creo es totalmente improbable, es que china y Rusia se implicasen directamente en el conflicto, si no Irán está desahuciada. La invasión terrestre es complicada, pero si pueden sobrevolar Teherán como si estuvieran en su casa no se van a complicar la vida.
1 K 14

menéame