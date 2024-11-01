¿Qué no podías hacer bajo Franco y hoy sí? Censura, represión, permiso marital, TOP y cronología de derechos recuperados

Repaso detallado y con fechas de las prohibiciones del franquismo: censura previa, partido único, Tribunal de Orden Público, represión lingüística, pena de muerte, persecución de la homosexualidad, permiso marital, Servicio Social de la Mujer, prohibición sindical y límites a la huelga. Una cronología que muestra cuándo y cómo se recuperaron derechos entre 1959 y 1989, desmontando mitos y nostalgias sobre la dictadura.
Los niños de aquella época, en la URSS, estaban todos en la escuela y con la tripa llena.
Esa es la diferencia.
Para todo lo demás, Stalin murió cuando mi madre era una niña pequeña y Franco para entonces ya llevaba 14 años gobernando. Luego de Stalin hubieron otros dirigentes de la URSS. Nadie se sabe los nombres, porque "Stalin".
Aquí te dejo los sueldos de funcionario en los años 70 del propio BOE: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-3198
Con un sueldo aproximado de 3.000 pesetas mensuales (18 euros al cambio) vivía la clase media, como la de mi familia.
El problema es que, ya no desde los 70 que ahora no tengo los datos y tendría que recalcular, pero ya del año 1985 (que sí los tengo calculados) hasta ahora la pérdida de poder adquisitivo ha sido la siguiente:
- Pérdida del ~81 % de poder adquisitivo en la cesta de la compra
- Pérdida del ~71 % en vivienda.
- Pérdida del ~38 % según IPC.
#80 el que se lo tiene que hacer mirar eres tú, que hablas de oídas y sin aportar un sólo dato.
Esto costaba un piso en el centro de Sevilla en el año 1973: www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-1973-pisos-centro-sevilla-euros-2009112
Comprar esa casa y pagarla en menos de diez años, pero además teniendo cuatro hijos y con tu pareja sin necesidad de trabajar.
Menudo sesgo tenéis...
Parece que te conviene también conocer algunos datos que expongo a continuación.
no me hables de los años de la posguerra y los inevitables subsiguientes para su recuperación, en los que España estaba sumida en la miseria.… » ver todo el comentario
La nuestra no era igual. Recuerdo solo tener un par de zapatos y que los reyes magos me trajeran regalos míseros cada años. Recuerdo tener que aprovechar ropa vieja de mi primo. Recuerdo que la vecina me diera a veces dinero para comprarme un bollycao.
A ver si te crees que todo el mundo vivía igual...
Pero lo que principalmente diferencia los años 70 (esa fecha en la que se culminan las políticas económicas de los años anteriores) y la actualidad son el porcentaje de clase media y su poder adquisitivo. Ahí es donde se puede valorar el descalabro actual con facilidad.
A propósito que la segunda parte de mi comentario anterior (la parte que dije que te convenía leer) era para #_13. Lo que pasa es que, por lo que sea, me ha bloqueado y ahora no aparece citado.
Mi abuela se compró un piso con una habitación sin ventana, sin ascensor y sin calefacción, en una zona deprimida y vacía de Madrid. Prefiero mi suerte, gracias.
En general, la gente que, o no formaba parte de la burguesía, o no tenía algún tipo de prebenda del régimen, ha pasado muchas penurias para hacerse con un pisito de mxxrda... En caso de mis padres, emigrar y ahorrar para juntar la pasta necesaria. En otros casos, hacérsela de adobe con sus manos, de forma alegal,...
Fascinante tu capacidad de agarre, tu no sueltes ese clavo.
Cc #10
Porque la gracieta, resulta q era q si tenias tetas tenias que, al igual que una cuenta corriente, pedir permiso a tu padre, tu marido o tu tutor legal (el arzobispado en el caso de la tan entrañable sor citroen) pues y puedes consultarlo en la DGT :
revista.dgt.es/es/multimedia/foto/2025/0619-N274-La-foto-mujer-carnet-
"Así, en el artículo 5 se
… » ver todo el comentario
Cc #60
Ese era el caso, por ejemplo, de mi abuelo. El cura escribió en su certificado: "Buen vecino, mal feligrés"
No lo de tu abuelo, claro.
Yo igual lo de "no fue precisamente ideal" no creo q sea el comentario mas afortunado
Por qué? Cuando precisamente estoy diciendo que no hay que IDEALizar esa época?
El caudillo nos trajo el progreso y la esperanza de que aun con una voz aflautada y un solo testiculo, puedes llegar a ser un carnicero paleto y acomplejado que se codee de tu a tu con lo mas mongolico de la carroña internacional
Pero para otras cosas, mucha diferencia entre Franco y Stalin tampoco había.
Hoy en día todo eso está privatizado.
Lo único que las casadas tenían que tener autorización del marido como ocurría en toda Europa.
No era algo exclusivo del franquismo, y también ocurría en la II república
Lo que pasó en esos años no fue precisamente ideal, pero algunos se inventan la historia como con la edad media. Y joder, aquí hay más hemeroteca.
Esto durante la segunda república (y luego durante el franquismo también, claro)
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/las-mujeres-en-la-republica-84971
Pero, y ya nos vamos a
… » ver todo el comentario
Hoy puedes hacer todo lo que no esté prohibido.
Entonces sólo podías hacer lo que estaba permitido.
Y bien conocida era la URSS por disfrutar de gran nivel de vida /s
"Franquismo Soldados españoles durante su servicio militar en los años cuarenta del siglo XX.
En 1940, recién finalizada la guerra civil española, el dictador Francisco Franco dictó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, por la que se modificaba la legislación sobre el reclutamiento, en la que se estableció, entre otros cambios, la duración
… » ver todo el comentario
La mili, sin embargo duró 24 meses hasta finales de los 60 y luego pasó a 18. Sólo en los últimos años (a partir de 1970) pasó a 12 meses.
Pero la culpa la tiene la izquierda que no ha gobernado el país desde su fundación
Pero la culpa la tiene la izquierda que no ha gobernado el país desde su fundación
Los Pantanos?
"¿Qué no podías hacer bajo Franco y hoy sí? Censura, represión, permiso marital..."
