Hace mucho que no escribo por aquí.
No os aburriré haciendo un análisis geopolítico exhaustivo con el conocimiento de un cuñado con la cerveza en la mano. Todos los que frecuentáis Menéame no tengo dudas de que sois conscientes de la que se está gestando en la OTAN, Groenlandia, UE y USA.
Es la primera vez en mi vida que las noticias me dan auténtico miedo. Privilegios de haberme criado en una España bajo el paraguas de la OTAN y la UE. "¿Primera vez?", dirán algunos lectores de países más inestables que el mío.
Pero lo que más me sorprende... es que no veo el mismo temor que siento yo. Y quizá estoy exagerando, quizá estoy viendo las cosas más negras de lo que son... Y ojalá sea así. Yo ya hace muchos años que veía venir que tarde o temprano la paz casi absoluta del primer mundo se tenía que romper. La historia no se repite, pero rima. Y ahora estamos viendo exactamente los mismos patrones que hace noventa o cien años.
Por primera vez en la vida de la mayor parte de personas vivas de Europa, vemos un riesgo real a la vista. Y, aunque la mayoría no somos (me incluyo) capaces de calcular la magnitud de las consecuencias de una invasión a Groenlandia por parte de los Estados Unidos, creo que todos podemos intuir que el equilibrio de poder del mundo se está resquebrajando. O, mejor dicho, ya se ha roto, y sólo queda ver hasta qué punto va a seguir haciéndolo.
Y joder, no soy el más listo del rebaño, estoy seguro de que los analistas de Inteligencia de España y toda Europa son mucho más capaces que yo de ver el riesgo que hay.
Y esta es mi gran pregunta. ¿Por qué no nos estamos preparando para un posible escenario bélico?
Hace un par de años, la UE avisó que debíamos "Prepararnos una mochila de emergencias" en un patético despliegue informativo que todos nos tomamos a risa. Y la verdad, es que era para tomarlo. Poco después, Suecia sacó su guía "En caso de crisis o guerra", dando instrucciones a la población para prepararse para lo peor. Claro, en aquel entonces con las tensiones en la frontera Rusa es comprensible que la difundieran. Mejor estar preparados ante un escenario lejano, pero posible, ¿verdad?
¿Por qué no estamos haciendo lo mismo?
Esta situación lleva creciendo meses. Y quizá hasta ahora era algo lejano, imposible, ¡vamos, no ocurrirá nunca! Pero hoy mismo las principales potencias militares de Europa están planeando enviar a sus ejércitos a Groenlandia, mientras se habla de convertir Europa en una potencia militar.
El tiempo de paz se ha acabado. Aceptémoslo. Y estoy sorprendido de que no se esté comunicando esto a la población: Que hay que prepararse para lo peor, que hay que tener suministros imperecederos en casa, y agua, y demás. Que quizá no ocurra nada, pero joder, que el escenario no es imposible. Y que como llegue, y ojalá jamás lo haga, pero como llegue, la población no va a saber nada. Ni cómo actuar, ni dónde conseguir cosas básicas para sobrevivir.
Y, además, tengo la impresión de que o bien estoy viendo un gran infantilismo social, o quizá a mi se me está yendo la olla.
¿Por qué lo digo? Por favor, id a echar un vistazo a los comentarios de cualquier noticia sobre Groenlandia.
"Seis países de la UE firman apoyar a Dinamarca" -> Bah, pura pantomima, no harán nada.
"Se está planeando una operación militar conjunta" -> Bah, para lo que servirá, mejor que le dejen Groenlandia.
"Von der Leyen dice que Europa será una potencia militar" -> Seguro que es un paripé
Que conste que no ataco a ningún usuario en concreto.
Pero volvamos al tema, ¿por qué esta tendencia que veo tanto (y quizá sea mi propia cámara de eco) a quitarle importancia a lo que está ocurriendo?
Joder, tenemos a la principal potencia militar del mundo amenazando a la Unión Europea y muchos parece que siguen tomándolo a cachondeo. Que quizá se llegue a un acuerdo y no llegue la sangre al hielo (¡patum-ts!), pero la posibilidad de que no sea así es más probable de lo que nos gustaría reconocer. Y seguimos quitándole importancia, restando la posibilidad de que todo se vaya a la mierda, con la inocencia de unos niños que nos hemos criado entre los algodones de la protección del Papá América... hasta que Papi nos ha cogido por el cuello y nos ha amenazado.
¿Negociar para que nos suelte y seguir con una relación tensa, pero ya rota?
¿Suplicar que no nos haga daño y darle lo que pide?
¿O arriesgarnos a darle un rodillazo en los cojones, y empezar una pelea que involucrará a todo el globo?
En fin. Solo quería compartirlo. Mientras tanto yo seguiré haciendo lo que puedo: Revisar mi despensa, revisar mi botiquín de emergencias, y preparar un plan de actuación para Múltiples Víctimas en mi centro de salud. Porque quizá no ocurra nada, y rezo porque así sea.
Pero si ocurre... al menos estaré un poquito preparado.