No culpes a las mujeres por la soledad de los hombres. Culpa al capitalismo [EN]

¿Intenta Altman que los hombres se vuelvan adictos a los chatbots eróticos para lucrarse con ellos? Puede que suene paranoico, pero la cruda realidad es que el escenario refleja una tendencia alarmante en internet: un número cada vez mayor de influencers, estafadores de criptomonedas, "artistas del ligue" y webs de apuestas se han dado cuenta de que el aislamiento masculino genera increíbles oportunidades de lucro. Estos propagandistas y estafadores los persuaden a adoptar un comportamiento antisocial, porque hacerlo es increíblemente rentable.
No hay presión por casarse y no hay suficientes hombres aptos disponibles. Esto ha dado lugar a una masa enorme y creciente de hombres jovenes que no encuentran pareja y es ahí cuando el mercado entra a cubrir esa demanda.
Lo de culpar al "capitalismo" es la solución para todo, es el nuevo demonio.
Cualquier cambio a favor de más derechos y libertades individuales es positivo, pero las consecuencias están más que estudiadas. Hace 50 años no había gente soltera porque a los 23 años estaba todo el mundo emparejado o "saltaban las alarmas", poniendo una presión familiar y social que obligaba a buscar pareja para matrimonio.
No había hombres solteros porque a los 25 años se habían convertido en marido de alguien. Hoy día, siendo normal no formalizarse ni tener hijos hasta entrada la treintena mucha gente se ha quedado fuera de todo eso, llevándolo unos mejor que otros.