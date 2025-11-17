edición general
No culpes a las mujeres por la soledad de los hombres. Culpa al capitalismo [EN]

No culpes a las mujeres por la soledad de los hombres. Culpa al capitalismo [EN]

¿Intenta Altman que los hombres se vuelvan adictos a los chatbots eróticos para lucrarse con ellos? Puede que suene paranoico, pero la cruda realidad es que el escenario refleja una tendencia alarmante en internet: un número cada vez mayor de influencers, estafadores de criptomonedas, "artistas del ligue" y webs de apuestas se han dado cuenta de que el aislamiento masculino genera increíbles oportunidades de lucro. Estos propagandistas y estafadores los persuaden a adoptar un comportamiento antisocial, porque hacerlo es increíblemente rentable.

RamonMercader #8 RamonMercader
#7 Exacto, y sin presion social, muchas mujeres prefieren estar solteras a casarse con alguien de menor estatus. Además en los últimos 50 años la mujer se ha incorporado plenamente al mundo laboral, así que su estatus ha aumentado mucho, lo que ha disminuido la cantidad de hombres "apetecibles".

No hay presión por casarse y no hay suficientes hombres aptos disponibles. Esto ha dado lugar a una masa enorme y creciente de hombres jovenes que no encuentran pareja y es ahí cuando el mercado entra a cubrir esa demanda.
RamonMercader #3 RamonMercader
Que el sistema económico trate de explotar una situación no quiere decir necesariamente que la hayan causado. La soledad masculina y la incapacidad de las mujeres de encontrar pareja estable para tener hijos tiene mas que ver con la revolución sexual del siglo pasado y la tercera ola de feminismo. Que a su vez tienen su origen en el establecimiento de Estados Unidos como potencia hegemónica y la imposición de su visión del mundo, que no es mas que una vuelta de tuerca de la ideología y filosofía alemana (pasado por el filtro anglosajón).

Lo de culpar al "capitalismo" es la solución para todo, es el nuevo demonio.
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#3 Y todo para contarnos que no te tocan ni con un palo y vestidas con un traje NBQ.
RamonMercader #5 RamonMercader
#4 no proyectes
#6 Celsar
#4 xD xD xD
#7 encurtido
#3 Y podemos dar gracias que no eche la culpa a Franco y Ayuso.

Cualquier cambio a favor de más derechos y libertades individuales es positivo, pero las consecuencias están más que estudiadas. Hace 50 años no había gente soltera porque a los 23 años estaba todo el mundo emparejado o "saltaban las alarmas", poniendo una presión familiar y social que obligaba a buscar pareja para matrimonio.

No había hombres solteros porque a los 25 años se habían convertido en marido de alguien. Hoy día, siendo normal no formalizarse ni tener hijos hasta entrada la treintena mucha gente se ha quedado fuera de todo eso, llevándolo unos mejor que otros.
#9 Falco
#7 Entonces llegaría a portada y esta noticia no llegará :troll:
capitan__nemo #10 capitan__nemo *
Los beneficiados principales no son esas compañias. Si no se crean tantas parejas, no se tendran tantos hijos (como ya está ocurriendo desde hace años y que ultimamente se ha acelerado todavia mas), y al parecer los hijos son con mucha mucha diferencia los mayores causantes de emisiones co2 de cambio climático.(a los hijos hay que sumarles todas las emisiones de una nueva persona mas en el mundo a lo largo de toda su vida)…  media   » ver todo el comentario
sorrillo #1 sorrillo
Yo creo que hay que culpar a las bicicletas. Existe una correlación directa entre gente en bicicleta y los problemas que describe.
sotillo #2 sotillo
#1 Pero eso afecta por igual a jubilados y prejubilados
