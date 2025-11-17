No culpes a las mujeres por la soledad de los hombres. Culpa al capitalismo [EN]

¿Intenta Altman que los hombres se vuelvan adictos a los chatbots eróticos para lucrarse con ellos? Puede que suene paranoico, pero la cruda realidad es que el escenario refleja una tendencia alarmante en internet: un número cada vez mayor de influencers, estafadores de criptomonedas, "artistas del ligue" y webs de apuestas se han dado cuenta de que el aislamiento masculino genera increíbles oportunidades de lucro. Estos propagandistas y estafadores los persuaden a adoptar un comportamiento antisocial, porque hacerlo es increíblemente rentable.