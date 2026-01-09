El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Que los pacientes de un hospital puedan ver la televisión mientras están ingresados es todo un negocio. Así lo cree la Comunidad de Madrid, que actualmente está licitando la concesión para que una empresa privada gestione el servicio de televisión de los pacientes del Hospital Universitario La Paz. Para convencer a las empresas, Consejería de Sanidad ha hecho un estudio de viabilidad para señalar que esta concesión es rentable: en cinco años la empresa que preste el servicio ingresará 950.000 euros de las tarifas que se aplicarán a los paciente