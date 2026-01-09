edición general
18 meneos
28 clics
El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Que los pacientes de un hospital puedan ver la televisión mientras están ingresados es todo un negocio. Así lo cree la Comunidad de Madrid, que actualmente está licitando la concesión para que una empresa privada gestione el servicio de televisión de los pacientes del Hospital Universitario La Paz. Para convencer a las empresas, Consejería de Sanidad ha hecho un estudio de viabilidad para señalar que esta concesión es rentable: en cinco años la empresa que preste el servicio ingresará 950.000 euros de las tarifas que se aplicarán a los paciente

| etiquetas: televisión , hospital la paz
16 2 1 K 237 Madriléame
16 comentarios
16 2 1 K 237 Madriléame
johel #1 johel *
Habitacion individual y television de pago. Como en usa, la salud puede esperar.
3 K 41
Deviance #2 Deviance
#1 y no es nuevo esto ...,.
2 K 37
johel #3 johel *
#2 No, no lo es, pero por lo visto si insistes lo suficiente en algo que no quiere la gentela gente acaba no solo queriendolo sino dandole prioridad.
Goebbels estaria orgulloso, Mengele asombrado y ambos tendrian la misma sonrisa que tienen ahora.
2 K 31
Deviance #6 Deviance
#3 En mi último ingreso para ver la tele de 4 pavos día no bajaba. Y habit. compartida. Vivimos tiempos hostiles compañero.
2 K 33
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#1 ¿Habitación individual es malo? :-|
0 K 16
#8 Pivorexico
Y si no es rentable , se cubre con dinero publico ;

Por no perder la costumbre más que nada .
1 K 32
IrMaNDiÑo #7 IrMaNDiÑo
Hoy en día nadie paga por ver la tv en un hospital. Todos tenemos móvil y datos...
SE ACABO EL NEGOCIO!!!
2 K 30
#15 Albarkas
#7 Eso no es verdad. Acabo de venir de ver a un familiar y en todas las habitaciones estaban los abuelos viendo la tele porque se aburrían de hablar con las visitas.
0 K 12
#13 Pixmac
No es nada exclusivo de Madrid. En el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ahora no sé si seguirá pero hace 4 años costaba 5€ al día (no importaba si lo usabas 2 horas), lo cual me parece mucho.
0 K 20
Delay #4 Delay
Poco ha aprendido Barney_77 de su último strike.

Revisa sus negativos @eirene
0 K 20
Ludovicio #10 Ludovicio
#4 ¿Como cojones va a ser irrelevante que en Madrid se siga robando del dinero que debería ir a sanidad?
0 K 13
#12 Ingjen
#10 claro porque en otras comunidades la tv es gratis en los hospitales
0 K 7
millanin #14 millanin
#12 En alguna es gratis.
0 K 7
Priorat #5 Priorat
Bueno, al menos redunda en una mejor sanidad pública.

(¿O no?)
0 K 12
#11 euacca
A mí me parece fatal todo lo que sea sacarle dinero a los pacientes de la sanidad pública, pero por otra parte me explota la cabeza la dimensión de las cosas. Ese pedazo de pelotazo da para dos chalets medianos a las afueras de Madrid.
0 K 10
#16 sliana
Pero... Queda algún hospital público que no tenga tele de pago? Yo las recuerdo desde hace muchos años, y desde hace como 10 o así. Quitaron la tele que había por habitación para poner unas pequeña por cama con un brazo articulado. No estoy seguro de que habían duplicado los ingresos.
0 K 7

menéame