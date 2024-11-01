El multimillonario tecnológico Thiel afirma que Greta Thunberg es una sierva del «Anticristo» (Eng)

El inversor de Silicon Valley Peter Thiel ha tildado a la activista climática sueca Greta Thunberg y a los detractores de la inteligencia artificial de «legionarios del Anticristo» durante una serie de conferencias privadas. «En el siglo XXI, el Anticristo es un ludita que quiere detener toda la ciencia. Es alguien como Greta o Eliezer», dijo Thiel en su conferencia inaugural del 15 de septiembre, refiriéndose a Thunberg y al crítico de la IA Eliezer Yudkowsky, según las grabaciones.
«Se ha vuelto bastante difícil ocultar el dinero», dijo Thiel, al describir una «increíble maquinaria de tratados fiscales, vigilancia financiera y arquitectura de sanciones» que solo da a los ricos una «ilusión de poder y autonomía».
Las conferencias se producen en un momento de auge del nacionalismo cristiano en Estados Unidos y de intensificación de la lucha de los líderes de Silicon Valley contra la regulación de la inteligencia artificial en el segundo mandato del presidente Trump.
Menudo mezcladillo de mierda que debe haber en su cabeza.
Si no que encima se dedica a la "tecnología".
Es algo muchísimo peor.
Y además no están trayendo esa religión, el otro día vi a un pavo ramdom en un pueblo pequeño con una biblia en la mano y captando inmigrantes y gente con pocos recursos.
No solo es una batalla económica sigue de fondo la batalla ideológica y quieren imponerse a la razón. Lo están consiguiendo financiando la extrema derecha en todas partes de occidente.
Control, sumisión y esclavitud permanente: cualquiera que diga "no" será un terrorista marcado, es solo cuestión de tiempo. Y este trozo de mierda es líder en ingeniería social y control de masas.
La religión ha quedado anticuada al lado de las nuevas herramientas que usan estos fascistas, básicamente porque la gente no se da ni cuenta de lo que hacen.