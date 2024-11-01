El multimillonario tecnológico Thiel afirma que Greta Thunberg es una sierva del «Anticristo» (Eng)

El inversor de Silicon Valley Peter Thiel ha tildado a la activista climática sueca Greta Thunberg y a los detractores de la inteligencia artificial de «legionarios del Anticristo» durante una serie de conferencias privadas. «En el siglo XXI, el Anticristo es un ludita que quiere detener toda la ciencia. Es alguien como Greta o Eliezer», dijo Thiel en su conferencia inaugural del 15 de septiembre, refiriéndose a Thunberg y al crítico de la IA Eliezer Yudkowsky, según las grabaciones.