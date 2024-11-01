edición general
El multimillonario tecnológico Thiel afirma que Greta Thunberg es una sierva del «Anticristo» (Eng)

El inversor de Silicon Valley Peter Thiel ha tildado a la activista climática sueca Greta Thunberg y a los detractores de la inteligencia artificial de «legionarios del Anticristo» durante una serie de conferencias privadas. «En el siglo XXI, el Anticristo es un ludita que quiere detener toda la ciencia. Es alguien como Greta o Eliezer», dijo Thiel en su conferencia inaugural del 15 de septiembre, refiriéndose a Thunberg y al crítico de la IA Eliezer Yudkowsky, según las grabaciones.

MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
En su charla, el multimillonario criticó las regulaciones financieras como señales de que ha comenzado a surgir un gobierno mundial que podría ser tomado por una figura del Anticristo.

«Se ha vuelto bastante difícil ocultar el dinero», dijo Thiel, al describir una «increíble maquinaria de tratados fiscales, vigilancia financiera y arquitectura de sanciones» que solo da a los ricos una «ilusión de poder y autonomía».

Las conferencias se producen en un momento de auge del nacionalismo cristiano en Estados Unidos y de intensificación de la lucha de los líderes de Silicon Valley contra la regulación de la inteligencia artificial en el segundo mandato del presidente Trump.

Menudo mezcladillo de mierda que debe haber en su cabeza.
3 K 56
Andreham #1 Andreham
Y esta persona no sólo tiene más dinero del que cualquier fachapobre promedio va a tener en su vida, y si junta las vidas de todas las personas que conoce, y si junta las vidas de todas las personas a las que odia.

Si no que encima se dedica a la "tecnología".
3 K 40
#13 Dav3n *
#1 Se dedica al control de masas mediante tecnología, que no es exactamente lo mismo porque es mucho peor.
1 K 30
JackNorte #4 JackNorte *
Para palantir cualquier persona de izquierdas que defienda algun derecho humano es el anticristo.
1 K 23
themarquesito #7 themarquesito
El que faltaba para animar la fiesta.
0 K 20
Yorga77 #10 Yorga77
Teniendo en cuenta de que es un multimillonario que no cree en la libertad personal, es homosexual y ateo es más probable que el anticristo sea el. :troll:
0 K 16
#3 Jodere
Un millonario diciendo estupideces, nada nuevo viniendo de esos creídos y ricos.
1 K 15
#5 Dav3n *
#3 No es solo un millonario, no caigas en el error de comparar al capo de Palantir con otro ricachón más porque no lo es.

Es algo muchísimo peor.
3 K 45
mahuer #6 mahuer
#5 tienes razón, es mucho peor. Hay gente de algunos círculos que piensa que lo que está pasando en Israel es el inicio del armagedon y la segunda venida de Cristo.
Y además no están trayendo esa religión, el otro día vi a un pavo ramdom en un pueblo pequeño con una biblia en la mano y captando inmigrantes y gente con pocos recursos.
No solo es una batalla económica sigue de fondo la batalla ideológica y quieren imponerse a la razón. Lo están consiguiendo financiando la extrema derecha en todas partes de occidente.
1 K 13
#12 Dav3n
#6 Yo me refería más a que Palantir es la empresa que pondrá la logística para que los fascistas occidentales puedan controlar al ganado (al pueblo).

Control, sumisión y esclavitud permanente: cualquiera que diga "no" será un terrorista marcado, es solo cuestión de tiempo. Y este trozo de mierda es líder en ingeniería social y control de masas.

La religión ha quedado anticuada al lado de las nuevas herramientas que usan estos fascistas, básicamente porque la gente no se da ni cuenta de lo que hacen.
0 K 11
Gry #2 Gry
Que entrenen una IA exclusivamente con textos religiosos a ver qué sale. :popcorn:
0 K 13
#15 Dav3n
Más bien un terrorista, como ya nos está adelantando Trump al señalar a los anticapitalistas como "el enemigo".
0 K 11
maxxcan #11 maxxcan
No darle vueltas. Este señor lo más cerca que ha estado del mundo real es cuando le habla a sus criados/esclavos.
0 K 10
Lutin #9 Lutin
Otro trastornado mental con dinero.
0 K 9
#14 pedromoralesnn_62a8fccf7
Desgracia de ser humano
0 K 6

