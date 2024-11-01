edición general
Una mujer apuñala en la entrepierna al hombre que quería violarla en Lleida

Los Mossos la detuvieron por tentativa de homicidio. Pasó en un piso de Alcalde Porqueres y el herido, que perdió mucha sangre, fue trasladado al hospital.

7 comentarios
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Para algunos solo un cuchillazo es NO
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Bien apuñalado está.
Barney_77 #6 Barney_77
#3 #2 ¿Como era esa noticia de la chica que le había amputado el pene a su jefe supuestamente porque el jefe la violaba? AHH si, que luego después de las risas nadie reconoció su cagada.
taSanás #4 taSanás
Curio titular. Parece que no hay presunción de inocencia para ninguno de los dos..
#3 guillersk
Los Mossos la detuvieron por tentativa de homicidio.


Mierda de justicia
Gry #7 Gry
#3 La policía no juzga, para eso tenemos jueces.
AndresEl_Lanas #1 AndresEl_Lanas
La canción de Boikot "bajo el suelo" aplica muy bien en estos casos.
