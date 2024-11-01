·
9
meneos
50
clics
Una mujer apuñala en la entrepierna al hombre que quería violarla en Lleida
Los Mossos la detuvieron por tentativa de homicidio. Pasó en un piso de Alcalde Porqueres y el herido, que perdió mucha sangre, fue trasladado al hospital.
|
etiquetas
:
violación
,
karma
,
sucesos
8
1
0
K
102
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
102
actualidad
#5
Javi_Pina
Para algunos solo un cuchillazo es NO
2
K
43
#2
cenutrios_unidos
Bien apuñalado está.
3
K
39
#6
Barney_77
#3
#2
¿Como era esa noticia de la chica que le había amputado el pene a su jefe supuestamente porque el jefe la violaba? AHH si, que luego después de las risas nadie reconoció su cagada.
0
K
20
#4
taSanás
Curio titular. Parece que no hay presunción de inocencia para ninguno de los dos..
1
K
17
#3
guillersk
Los Mossos la detuvieron por tentativa de homicidio.
Mierda de justicia
1
K
16
#7
Gry
#3
La policía no juzga, para eso tenemos jueces.
1
K
27
#1
AndresEl_Lanas
La canción de Boikot "bajo el suelo" aplica muy bien en estos casos.
1
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Mierda de justicia