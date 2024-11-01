edición general
Moreno Bonilla responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"

Moreno Bonilla responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"  

"Estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo sucedido", ha contestado el presidente de la Junta de Andalucía.

yoma #2 yoma *
Parece ser que no solo todos los políticos no son iguales, sino que hasta no todos los del PP son iguales. :troll:
#9 wictor69
#2 a ver el PP es una manada de hienas y Bonilla es de lo peorcito lo que pasa es que lo de Ayuso es otro nivel, si existiera el infierno Satán saldría corriendo solo con verla
Delay #3 Delay *
Esto ha dicho la hija de la grandísima puta sobre las víctimas de las residencias que ella condenó a morir agonizando:

"Encalomarle la culpa a alguien. Buscan siempre culpables, no soluciones. Todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir, por favor, que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas"

Todos los días se encuentra a familiares de los fallecidos dándole las gracias por los protocolos de la vergüenza, según ella.
Andreham #1 Andreham
O le ha afectado de verdad o ha elegido bando en la guerra, sólo el tiempo lo dirá.
#4 Albarkas
#1 Es que Ayuso aburre a las ovejas con sus chorradas y el tema es serio.
#5 Vamohacalmano
#1 Qué guerra?
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Para liderar el pepé nacional cuando feijó pierda las elecciones. :-D
Chinchorro #8 Chinchorro
#1 Ya tiene lo de los cribados de cáncer encima. Si mete la pata con esto, está defenestrado.
freeuser1618 #11 freeuser1618 *
Con las próximas elecciones autonómicas andaluzas este año Bonilla tiene que empezar a parecer un ser humano para asegurarse poder seguir robando a manos llenas y matando andaluces durante otros cuatro años.
Febrero2034 #7 Febrero2034
No ha salido ninguna noticia sobe el accidente que deje como responsable a Adif pero esto si va a salir a portada...
#10 Leon_Bocanegra *
#7 pero ya se sabe que el responsable es ADIF? O tenemos que subir una noticia de Es.diario, Ok diario o periodista digital?
