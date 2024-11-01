Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"

El partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de Andalucía es el Partido Popular de Andalucía. Una rocambolesca afirmación que ha pronunciado el líder andaluz a pesar de que Andalucía es, precisamente, una de las regiones españolas que más deterioro aqueja en sus sectores sanitario y educativo.
Igual que dijo la Cospedal: el PP, el partido de los trabajadores.
A mí me convence siempre .
La diferencia es esta en la base misma: la idiosincrasia del PP en es si dañina sin más para toda la clase trabajadora ... son los enemigos públicos de toda la base del sistema social del bienestar. El PSOE sin embargo, aún con sus cosas, no lo es. Si nuestros abuelos son muy sabios y ya nos lo advertían; no votes a la patronal ... no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Y VOX solo es un PP 3.0.
Hay que ser más espabilado; a veces solo hay que elegir al menos dañino. Y sobre todo no dejarse engañar como niños de siete años