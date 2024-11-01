edición general
12 meneos
7 clics
Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"

Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"

El partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de Andalucía es el Partido Popular de Andalucía. Una rocambolesca afirmación que ha pronunciado el líder andaluz a pesar de que Andalucía es, precisamente, una de las regiones españolas que más deterioro aqueja en sus sectores sanitario y educativo.

| etiquetas: bonilla , pp
11 1 0 K 103 actualidad
13 comentarios
11 1 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:      
tul #1 tul
cuando transfieren dinero publico a sus cuentas en el extranjero es para cuidarlo mejor rojos de mierda xD
6 K 79
Celebrus #3 Celebrus
El PP podría dejar morir 7921 personas por no tener seguro privado, 237 muertos por ahogamiento o incluso dejar a miles de personas con un cáncer sin diagnosticar y volverían a ganar las elecciones. Oh, wait...
5 K 66
JackNorte #6 JackNorte
Vamos a reirnos de las victimas de nuestra incompetencia parte nosecuantosava.
3 K 51
#2 Nuisaint
Yo me jacto de haber hecho un trío con Margot Robbie y Emma Stone y eso es tan cierto como lo del PP cuidando más lo público
3 K 46
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#2 que cabron y que callado te lo tenías.
1 K 24
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Otro como Mazon y Ayuso, se deben chutar con lo mismo estos del PP.
2 K 43
#8 Marisadoro
Lo púbico, ha dicho lo púbico.
0 K 13
Asimismov #10 Asimismov
Nunca llegaré a presidente de una comunidad autónoma, soy absolutamente incapaz de mentir de forma tan descarada.
0 K 12
#9 LaMinaEnMiPuerta
Le dan a lo público una vida en familias de bien, lo mismo que hacían las monjitas.
0 K 10
io1976 #12 io1976
Y habrá gilipollas que aún se lo crean...
Igual que dijo la Cospedal: el PP, el partido de los trabajadores.
0 K 10
#5 NeuronaSur *
El Plural es mi pastor .
A mí me convence siempre .
0 K 9
oceanon3d #11 oceanon3d *
Pobres andaluces. Todos los partidos hacen cosas que te gustan y otras que no. En todos van a haber políticos que roban: el algunos muchos más.

La diferencia es esta en la base misma: la idiosincrasia del PP en es si dañina sin más para toda la clase trabajadora ... son los enemigos públicos de toda la base del sistema social del bienestar. El PSOE sin embargo, aún con sus cosas, no lo es. Si nuestros abuelos son muy sabios y ya nos lo advertían; no votes a la patronal ... no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Y VOX solo es un PP 3.0.

Hay que ser más espabilado; a veces solo hay que elegir al menos dañino. Y sobre todo no dejarse engañar como niños de siete años
0 K 9
#13 tromperri
El zorro dice que le encantan las gallinas.
0 K 9

menéame